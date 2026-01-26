Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Відплатить кожному": відомий комік пригрозив росіянам за страждання українців

Христина Трохимчук
26 січня 2026, 10:25
46
Семен Слєпаков відреагував на пост Максима Галкіна.
Семен Слєпаков про Україну
Семен Слєпаков про Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Семен Слєпаков

Ви дізнаєтеся:

  • Семен Слєпаков висловився про удари по Україні
  • Що він сказав

Відомий російський комік Семен Слєпаков, якого визнали іноземним агентом за висміювання диктатора Володимира Путіна, відреагував на пост Максима Галкіна про важку ситуацію в Україні. В Instagram артист репостнув висловлювання колеги і висловився про відповідальність росіян.

Комік вирішив показати аудиторії наслідки російських ударів — замерзлі київські під'їзди. Слєпаков зазначив, що йому набридло чути тези пропаганди про необхідність жорстоких ударів, метою яких є "заморожування" мирного населення під час холодної зими.

відео дня
Семен Слєпаков відповів Максиму Галкіну
Семен Слєпаков відповів Максиму Галкіну / фото: instagram.com, Семен Слєпаков

"Ті, хто за цим стоять, використовують безлично-ділові формулювання "виморожування", "комплекс заходів", "вплив на інфраструктуру", — прокоментував пост Галкіна комік.

Семен вирішив звернутися до совісті росіян і використав фразу з Євангелія, яка говорить про відповідальність за свої дії.

"Я згадую інші слова: "...і тоді відплатить кожному за його ділами" (ΜΦ 16:27)", — висловився Слєпаков.

Семен Слєпаков про війну
Семен Слєпаков про війну / фото: instagram.com, Семен Слєпаков

Раніше російський комік Максим Галкін голосно висловився про російські удари по Україні. Він заявив, що масштаби гуманітарної катастрофи в Україні не усвідомлюють за кордоном, оскільки світу простіше ігнорувати трагедію. Галкін розповів, що українці змушені виживати без світла, води і тепла.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відомий український актор Олександр Рудінський розповів про здійснення своєї мрії. Через вчинок Олександра Усика він не стримав сліз. Рудінський зізнався, що дуже хотів познайомитися з українським боксером.

Також скандальний співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини ще на початку повномасштабної війни в Україні, переніс два інсульти. Друг співака повідомив, що через постійні переживання Олег підірвав своє здоров'я. Він згадав, що раніше пропонував другу повернутися в Україну.

Вас може зацікавити:

Про особу: Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною і дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Максим Галкин Семен Слєпаков новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Відома точна дата: Україну скоро атакує нова магнітна буря

Відома точна дата: Україну скоро атакує нова магнітна буря

10:32Синоптик
Коли і кому підвищать пенсію в Україні: у Кабміні готують документ

Коли і кому підвищать пенсію в Україні: у Кабміні готують документ

10:19Економіка
Коли ситуація зі світлом має покращитись: озвучено обнадійливий прогноз

Коли ситуація зі світлом має покращитись: озвучено обнадійливий прогноз

10:00Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росіяни пішли на прорив кордону на трьох напрямках - яка зараз ситуація

Росіяни пішли на прорив кордону на трьох напрямках - яка зараз ситуація

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

Коли не буде світла в Черкаській області 26 січня - з'явились нові графіки

Коли не буде світла в Черкаській області 26 січня - з'явились нові графіки

Останні новини

10:54

Лише тиск може її змінити: в ISW розкрили реальну позицію РФ щодо війни

10:34

Китайський гороскоп на завтра, 27 січня: Щурам - роздоріжжя, Зміям - лінь

10:32

Відома точна дата: Україну скоро атакує нова магнітна буря

10:25

"Відплатить кожному": відомий комік пригрозив росіянам за страждання українців

10:19

Коли і кому підвищать пенсію в Україні: у Кабміні готують документ

Діти Путіна вчать китайську невипадково: Китай забирає у РФ усе, навіть офіси в Москві – МаксаковаДіти Путіна вчать китайську невипадково: Китай забирає у РФ усе, навіть офіси в Москві – Максакова
10:00

Коли ситуація зі світлом має покращитись: озвучено обнадійливий прогноз

09:56

Гороскоп на лютий 2026 року: Тельцям – нестабільність, Стрільцям – перевірка

09:03

Ротару врятувала від окупації рідних відомої співачки: "Всі закидані бомбами"

08:55

Фахівці назвали найкращий час для живцювання троянд: як це зробити правильно

Реклама
08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 січня (оновлюється)

08:49

Негода накриє Одесу: яких неприємностей чекати сьогодні в регіоні

08:20

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

08:12

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Помилка росіян, яку вони повторюють з 2022 рокуПогляд

07:25

Пожежі, руйнування та поранені: Росія двічі за ніч завдала удару по Запоріжжю

07:08

РФ готує продовження терору проти цивільного населення: коли новий ударПогляд

06:54

Сім вибухів і пожежа: дрони атакували НПЗ в російському Слов'янську-на-Кубані

06:02

Олександр Усик довів до сліз відомого актора: "Починаю плакати"

05:30

Чотири знаки зодіаку заходять у період тихої удачі: кому доля підморгне першою

04:41

Зараз таке й не уявиш: які дивні харчові тренди були популярними в СРСР

Реклама
03:25

На Землю чекає катастрофа: вчені розкрили страшний сценарій кінця світу

02:06

Ситуація на фронті загострилася: у Генштабі розповіли про останні події

01:45

Як приготувати соковите куряче філе: головні секрети ідеально ніжної грудки

00:54

Марія Кравець розкрила кохання всього свого життя

00:54

Київ отримає нові ресурси для відновлення: у Міненерго розповіли про ситуацію

00:10

Аж ніяк не "форточка": яке справжнє українське "ім'я" віконної шибкиВідео

00:07

"Шалений був": дружина Віталія Козловського зробила особливе зізнання

25 січня, неділя
23:06

Всі чутки закінчилися: зірка Динамо визначився, в якому клубі продовжить кар’єру

22:33

Чотири Фламінго влучили в ціль: деталі удару по підряднику виробництва МіГ і Су

22:06

Графіки стають жорсткішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 січняФото

21:30

Як вимикатимуть світло на Рівненщині: з'явились нові графіки на 26 січня

21:21

Стародавня церква зберігала сумну таємницю: нові господарі були приголомшені знахідкою

20:46

Урожай буде більший: які плодові дерева потрібно обрізати, поки вони "сплять"Відео

20:34

Ворог підготував літаки: високий рівень загрози масової атаки найближчим часом

20:32

"Летять ляпаси й стусани": Максакова пояснила, чому Путін став посміховиськомВідео

20:26

"Слуга народу" Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині: що відомо

20:16

Оприлюднено рейтинг найсильніших армій світу 2026: на якому місці Україна

19:51

Коли не буде світла в Черкаській області 26 січня - з'явились нові графіки

19:28

Обмеження на цілу добу - коли не буде світла в Запорізькій області на 26 січня

19:26

Сотні багатоповерхівок залишаються без тепла: Кличко про критичну ситуацію в Києві

Реклама
19:23

Після 25 січня все зміниться: у трьох знаків зодіаку починається світла смуга

19:02

Росіяни уперше атакували "Шахедами" на Starlink: Флеш розкрив нову небезпеку

18:52

"Вони хочуть цієї цілі": Зеленський розкрив нові деталі переговорів з росіянами

18:45

Місто чекають температурні "гойдалки": якою буде погода в Дніпрі цього тижня

18:31

Відключення світла 26 січня: в Укренерго розкрили, чи діятимуть графіки в понеділок

18:29

Копійчаний засіб є на будь-якій кухні: як швидко видалити цвіль і конденсат

18:07

"Іншого пояснення немає": навіщо Путіну шамани й екстрасенси, розкрито секретВідео

17:46

Як зрозуміти, що вам брешуть: неочевидна ознака, яку більшість ігнорує

17:38

Пенсії по-новому, українців чекають три нові види виплат – про що йдеться

17:31

Розміщення миротворчих сил на Донбасі: ЗМІ про деталі переговорів в Абу-Дабі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти