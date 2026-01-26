"Відплатить кожному": відомий комік пригрозив росіянам за страждання українців

Семен Слєпаков відреагував на пост Максима Галкіна.

Семен Слєпаков про Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Семен Слєпаков

Відомий російський комік Семен Слєпаков, якого визнали іноземним агентом за висміювання диктатора Володимира Путіна, відреагував на пост Максима Галкіна про важку ситуацію в Україні. В Instagram артист репостнув висловлювання колеги і висловився про відповідальність росіян.

Комік вирішив показати аудиторії наслідки російських ударів — замерзлі київські під'їзди. Слєпаков зазначив, що йому набридло чути тези пропаганди про необхідність жорстоких ударів, метою яких є "заморожування" мирного населення під час холодної зими.

Семен Слєпаков відповів Максиму Галкіну / фото: instagram.com, Семен Слєпаков

"Ті, хто за цим стоять, використовують безлично-ділові формулювання "виморожування", "комплекс заходів", "вплив на інфраструктуру", — прокоментував пост Галкіна комік.

Семен вирішив звернутися до совісті росіян і використав фразу з Євангелія, яка говорить про відповідальність за свої дії.

"Я згадую інші слова: "...і тоді відплатить кожному за його ділами" (ΜΦ 16:27)", — висловився Слєпаков.

Семен Слєпаков про війну / фото: instagram.com, Семен Слєпаков

Раніше російський комік Максим Галкін голосно висловився про російські удари по Україні. Він заявив, що масштаби гуманітарної катастрофи в Україні не усвідомлюють за кордоном, оскільки світу простіше ігнорувати трагедію. Галкін розповів, що українці змушені виживати без світла, води і тепла.

Про особу: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною і дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

