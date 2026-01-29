Рус
"Надзвичайно талановитий": на фронті загинув соліст відомого українського гурту

Віталій Кірсанов
29 січня 2026, 11:03
Незважаючи на зусилля медиків, життя музиканта обірвалося після декількох тижнів боротьби.
У грудні 2025 року Микола Дзяк отримав важке поранення
У грудні 2025 року Микола Дзяк отримав важке поранення / колаж: Главред, фото: https://www.facebook.com/svetka22konfetka, https://www.facebook.com/elen.ogneva

Коротко:

  • У грудні 2025 року Микола Дзяк отримав важке поранення на фронті
  • Дзяк помер 27 січня 2026 року

Військовослужбовець ЗСУ, музикант, соліст груп "Тайна третьої планети" і "Дом Грибоєдова" та викладач Дніпровського державного медичного університету Микола Дзяк помер від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Про це повідомив колектив Дніпровського державного медичного університету.

Микола Дзяк вступив до лав ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він служив у званні лейтенанта медичної служби.

"Лейтенант МС Збройних Сил України Микола Дзяк захищав Україну на фронті боротьби з російською агресією. Під час виконання бойового завдання отримав важке поранення. Протягом трьох тижнів дніпровські лікарі, колеги, близькі та друзі боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Про загибель Миколи Дзяка зворушливо написала його подруга Олена Огнєва.

"Сподіваюся, що на тих планетах, куди полетів, є ті дерева з химерними гілками, які ти любив... Надзвичайно талановитий, дивовижний... ти часто захоплював і іноді лякав своїми перфомансами... Коль, дякую, що був з нами. Музикант, актор, художник і друг. Молодший лейтенант МС ЗСУ Микола Дзяк", - написала вона.

У грудні 2025 року він отримав важке поранення на фронті. Незважаючи на зусилля медиків, його життя обірвалося після декількох тижнів боротьби. Він помер 27 січня.

"Деякі називали його Коля-Космос, тому що він ловив свою творчу хвилю і ніби йшов в якийсь інший вимір. А деякі, особливо підлітки в студентському таборі, часто називали його Коля-Вітас. Тому що пізно ввечері, на пірсі, під гітару, його пісні викликали бурхливі овації і дружні підспівування. І в кінці кожного музичного вечора обов'язково лунало: "Коля, давай Вітаса!" Він, трохи ламаючись для публіки, співав. І Вітас в ті моменти точно нервово відпочивав десь осторонь, тому що в цьому співі Коля був явно крутіший. Останнім часом замість виступів на сцені Микола захищав наш спокій в лавах ЗСУ. Він міг не йти на військову службу – мав вагомі причини. Але пішов. Коля отримав важку травму в грудні 2025 року. І Колі не стало", – вшанувала пам'ять воїна його подруга Світлана Свердличенко.

Останні втрати української інтелігенції

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше стало відомо про смерть 24-річного українського режисера Сергія Сасіна. На сторінці Сергія з'явилося поетичне послання від його брата Назарія. Саме він розповів шанувальникам і знайомим про смерть близької людини і повідомив, що до останнього перебував поруч з братом.

11 січня стало відомо про смерть відомої української камерної співачки, солістки Національної філармонії України Тамари Калустян. Вона померла у віці 100 років.

Про особу: Микола Дзяк

Микола Дзяк народився 7 лютого 1985 року. У 2002-2008 роках навчався в Дніпровській медичній академії (нині – Дніпровський державний медичний університет) за спеціальністю "медико-профілактична справа", яку закінчив на відмінно. Після цього працював лікарем-інтерном, закінчив військову кафедру і отримав звання молодшого лейтенанта медичної служби запасу.

У 2009-2012 роках Микола Дзяк навчався в аспірантурі в ДДМУ, з 2013-го працював там викладачем кафедри гігієни та екології, а в 2016-му захистив кандидатську дисертацію.

Крім медицини і науки, важливе місце в його житті займала музика. Микола Дзяк був солістом групи "Тайна Третьей Планеты" в 2008-2015 роках, а з 2011 року - солістом групи "Дом Грибоедова".

