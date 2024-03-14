Марк Ентоні вперше показав свого сина від 24-річної красуні-дружини

53-річний музикант і колишній чоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні вперше показав свого маленького сина, якого йому народила королева краси, колишня учасниця конкурсу "Міс Всесвіт" Надя Феррейра.
На своїй сторінці в Instagram співак виклав фото смішного карапуза і зробив зворушливий підпис. "Щасливих 9 місяців. Моє все! Мама і тато люблять тебе", - підписав знімок він.
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Безліч підписників пари прокоментували знімок, бажаючи здоров'я і малюкові, і його батькам.
Хто такий Марк Ентоні
Marc Anthony, справжнє ім'я Марко Антоніо Муньїс Руїс, - американський співак стилю "сальса", музикант і композитор, актор. Популярний як у країнах Латинської Америки, так і за їхніми межами, пише Вікіпедія.
Колишній чоловік співачки й актриси Дженніфер Лопес.
Зазначимо, що у співака є двоє дітей від першого шлюбу. Дженніфер Лопес 22 лютого 2008 року народила Ентоні двійнят - сина Макса (Максимілліан Девід) і дочку Еммі (Емма Мерібел).
Нагадаємо, раніше голлівудська актриса співачка Дженніфер Лопес оголосила про заручини з актором Беном Аффлеком. Це - другі заручини артистів. Перші відбулися 2002 року, але актори скасували весілля за день до церемонії, імовірно через алкогольну залежність Аффлека.
Ентоні і Феррейра викликали чутки про роман після прогулянки в Мехіко на початку цього року, і вони підтвердили свої стосунки через Instagram за допомогою селфі, зробленого в літаку в березні.
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