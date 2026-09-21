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Альбом Nirvana 35 років тому посунув Джексона з вершини чарту: як "Nevermind" змінив музику

Віталій Кірсанов
21 вересня 2026, 13:11
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У чарті Billboard 200 від 11 січня 1992 року альбом "Nevermind" піднявся на перше місце, випередивши альбом Майкла Джексона "Dangerous".
35 років тому альбом Nirvana посунув Джексона з вершини чарту
35 років тому альбом Nirvana посунув Джексона з вершини чарту / колаж: Главред, фото: facebook.com/Nirvana

Коротко:

  • Платівка "Nevermind" вийшла у США 24 вересня 1991 року
  • Головним хітом альбому стала пісня "Smells Like Teen Spirit"
  • Через 35 років "Nevermind" залишається однією з знакових рок-платівок

35 років тому гурт Nirvana випустив альбом "Nevermind", який не тільки перетворив гранж на масове явище, а й суттєво змінив розклад сил у музичній індустрії, зазначає Parade.

Альбом вийшов у США 24 вересня 1991 року й швидко перетворив Курта Кобейна, Кріста Новоселіча та Дейва Грола з маловідомих музикантів із Тихоокеанського Північного Заходу на світових рок-зірок.

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Головним хітом альбому стала пісня "Smells Like Teen Spirit". Композиція практично не зникала з радіоефіру та ротації MTV. Не меншу роль в успіху "Nevermind" відіграли "Come as You Are", "Lithium" та "In Bloom".

Однак справжній історичний поворот стався кілька місяців по тому.

Як зазначає Pitchfork, у чарті Billboard 200 від 11 січня 1992 року "Nevermind" піднявся на перше місце, обійшовши альбом Майкла Джексона "Dangerous", який активно просувався в той період.

Особливо показово, що йшлося про продажі за тиждень з 23 по 29 грудня 1991 року. Саме тоді, після різдвяних свят, підлітки масово вирушали до музичних магазинів, витрачаючи подарункові гроші та сертифікати.

Pitchfork пов’язує успіх Nirvana зі зростаючим впливом молодої аудиторії на музичний ринок. Видання зазначає, що група стала одним із перших великих колективів, які наочно продемонстрували силу цього явища.

Успіх "Nevermind" став одним із символів початку 1990-х. Альтернативний рок, який раніше перебував далеко від центру масової культури, за короткий час перетворився на один із головних напрямків популярної музики.

Через 35 років "Nevermind" залишається одним із знакових рок-альбомів своєї епохи, а його успіх вважається важливим моментом в історії переходу гранжу з андеграунду в мейнстрім.

Курт Кобейн, Курт Кобейн, Инфографика Главред
Курт Кобейн / Инфографика: Главред

Новини музики

Раніше "Главред" повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: Nirvana

Nirvana - культова американська рок-група, яка стала головним символом музичного стилю гранж і флагманом альтернативного року на початку 1990-х років.

Колектив був заснований у 1987 році в місті Абердін, штат Вашингтон.

Група проіснувала відносно недовго, але назавжди змінила світову музичну індустрію, перетворивши андеграундний панк та альтернативу на глобальний мейнстрім.

Учасники "золотого" складу: Курт Кобейн, бас-гітарист Кріст Новоселіч і барабанщик Дейв Грол.

Історія Nirvana трагічно обірвалася в 1994 році після смерті її лідера.

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