У Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною та США - що сказали

Речник Кремля заявив про бажання повернутися до формату переговорів за участю трьох сторін.

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У Путіна зробили заяву щодо відновлення переговорів / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Коротко:

Кремль розраховує на відновлення тристоронніх переговорів

Пєсков визнав відсутність будь-яких зрушень

Країна-агресор Росія нібито хоче відновити тристоронні переговори щодо України, проте наразі жодного прогресу в цьому немає. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС.

За його словами, Москва мовляв все ще сподівається повернутися до консультацій у тристоронньому форматі для врегулювання ситуації.

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"Ми сподіваємося, що все-таки нам вдасться відновити тристоронні переговори. І зробимо ще одну спробу досягти наших цілей мирним шляхом", - заявив Пєсков.

Водночас речник російського диктатора визнав, що наразі в питанні врегулювання немає будь-якого руху вперед.

"Ні, жодних зрушень немає", - сказав він, коментуючи ситуацію щодо перспектив відновлення тристоронніх переговорів.

Коли може відбутися новий раунд переговорів

Глава Офісу президента Кирило Буданов говорив, що черговий раунд мирних переговорів попередньо заплановано на жовтень 2026 року.

За його словами, очікується, що зустріч відбудеться у форматі за участю трьох сторін.

"Готуємося. На жовтень", - сказав Буданов.

При цьому конкретне місце проведення зустрічі керівник Офісу президента не назвав.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін заявляв, що нібито Україна, незважаючи на заяви, не хоче проводити переговори, а також робить все, щоб ніякого миру не було.

Спеціальний посланник президента США Джаред Кушнер говорив, що сторони не мають спільного бачення бажаного результату, а найскладнішим питанням переговорів залишається територіальне.

Водночас керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок переконаний, що повноцінні переговори про завершення війни в Україні стануть можливими лише тоді, коли до процесу долучиться Європа - з конкретними гарантіями для Києва і зустрічними вимогами до Москви.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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