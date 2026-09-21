Трамп хоче поступок від Зеленського: що вирішить зустріч президентів у Нью-Йорку

Трамп і Зеленський зустрінуться на полях Генеральної Асамблеї ООН, орієнтовно у вівторок, 22 вересня.

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Зустріч Трампа та Зеленського відбудеться 22 вересня / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Читайте в матеріалі:

Коли відбудеться зустріч президентів США та України

Чого Трамп хоче домогтися від Зеленського

Чому Москва зберігає жорстку позицію

Чи дасть зустріч у Нью-Йорку імпульс переговорам з Росією

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися про особисту зустріч у Нью-Йорку, яка, за словами глави української держави, "може багато чого змінити" у пошуках шляхів завершення війни. Паралельно дипломатична активність спецпредставників Вашингтона в Москві та Києві не принесла жодного прориву, а аналітики попереджають, що Кремль, як і раніше, демонструє максималістську та непоступливу позицію.

Главред з’ясував, коли відбудеться зустріч Зеленського і Трампа та чи наблизить вона завершення війни Росії проти України.

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Про що домовилися Зеленський і Трамп під час телефонної розмови

Президент України провів телефонну розмову з американським лідером у неділю, 20 вересня, і за підсумками бесіди анонсував майбутню зустріч у Нью-Йорку, куди обидва лідери прибудуть на Генеральну Асамблею ООН.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Зеленський подякував Трампу за візит спецпредставників Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, під час якого американська сторона на власні очі побачила ситуацію в Україні. Глава держави також наголосив, що мирний трек залишається головним пріоритетом, а кроки з деескалації стосуватимуться енергетичної та продовольчої безпеки.

"Важлива розмова, і ми встигли обговорити багато питань. Домовилися про зустріч у Нью-Йорку, і ця зустріч може багато чого змінити. Дипломатична динаміка є", - зазначив Володимир Зеленський.

"Є ідеї щодо кроків з деескалації та вирішення фундаментальних питань безпеки - енергетичної безпеки, продовольчої безпеки та захисту людського життя. Ми працюємо разом з американською командою і готові вжити дійсно серйозних заходів", - додав український лідер.

У Трампа є головне прохання до Зеленського

Axios із посиланням на джерело повідомляв, що значна частина телефонних переговорів Володимира Зеленського з Дональдом Трампом була присвячена проханням президента США.

Трамп нібито неодноразово просив Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Такі удари, за його словами, підвищують світові ціни на дизельне паливо.

"Слово "дизель" згадувалося під час розмови багато разів", - розповіло джерело виданню.

Зазначимо, що Трамп уже висував Зеленському "дизельний ультиматум".

У коментарі журналістам напередодні фіналу чемпіонату з гольфу в Ірландії у вересні Трамп заявив, що просив Зеленського відмовитися від ударів по дизельному паливу в Росії.

"Пану Зеленському потрібно зробити одну річ. Він повинен припинити знищувати дизельне паливо в Росії. Нехай він завдає ударів по інших цілях, але не по дизельному паливу, бо це створює дефіцит дизеля", - сказав глава Білого дому.

Коли відбудеться зустріч Трампа і Зеленського

За даними Axios, зустріч Зеленського з Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН орієнтовно відбудеться у вівторок, 22 вересня.

"Зустріч відбудеться через кілька днів після того, як Трамп підписав закон про санкції проти Росії та затвердив найбільшу угоду про озброєння між США та Україною з моменту вступу на посаду - обох кроків Київ домагався місяцями", - зазначають журналісти.

Reuters також пише з посиланням на своє джерело, що зустріч Трампа і Зеленського відбудеться у вівторок.

Білий дім не відповів на запит щодо коментарів стосовно можливої зустрічі з президентом України.

На момент публікації матеріалу офіційний розклад Дональда Трампа на 22 вересня не було оприлюднено.

Варто зазначити, що станом на 19 вересня двостороння зустріч президентів США та України ще не була узгоджена. Про це писало Суспільне з посиланням на двох українських високопоставлених чиновників, які попросили не називати їхніх імен.

Розклад американського лідера озвучив журналістам постійний представник США при ООН Майк Волтц. За його словами, Трамп прибуде до Нью-Йорка вдень 21 вересня, а ввечері візьме участь у політичних заходах у Trump Tower.

Основний блок переговорів припадає на вівторок, 22 вересня, - після виступу з трибуни ООН. Трамп проведе зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, і це буде його перший особистий контакт із новообраним главою британського уряду.

Також відбудуться переговори Трампа з прем’єр-міністром Японії Санае Такаїті.

Крім того, глава США зустрінеться з главами країн Ради співпраці арабських держав Перської затоки (GCC) та влаштує прийом для лідерів - учасників Генеральної Асамблеї. У цьому ж графіку Волтц анонсував зустріч із виконувачкою обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес.

Увечері 22 вересня Трамп повернеться до Білого дому.

Що говорили в МЗС про підготовку зустрічі Трампа і Зеленського

Ще до телефонних переговорів Трампа і Зеленського дипломатичні відомства обох країн узгоджували формат майбутньої зустрічі, а речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив це на брифінгу в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, команди опрацьовують не лише саму зустріч Зеленського з Трампом, а й супутні заходи - контакти з Конгресом США, американським бізнесом та українською діаспорою.

"Команди зараз дійсно працюють над можливістю такої зустрічі між президентами України та США, її змістом, щоб зробити її максимально змістовною", - сказав Георгій Тихий.

Підготовка до нью-йоркської зустрічі відбувалася на тлі попередніх переговорів у Києві 6 вересня, де українська делегація провела два двосторонні раунди з представниками США та один багатосторонній - за участю радників з питань національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції. Саме тоді посланець президента США Джаред Кушнер публічно окреслив межі можливого прогресу до зими.

"Це дуже, дуже складна проблема, але ми спробуємо. І я думаю, що якщо нам це вдасться, це буде неймовірно. Це не означає, що ми цього досягнемо, але це дуже важливі зусилля", - сказав Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Українська сторона вже сформулювала передбачуваний порядок денний

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній пре-конференції з главою МЗС Словенії Тоне Кайзером 17 вересня заявив, що одним із головних результатів зустрічі Зеленського і Трампа в Нью-Йорку може стати досягнення енергетичного та морського перемир’я, передає Укрінформ.

"Ми готуємося до зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН, і я вважаю, що це може стати одним із головних результатів цієї зустрічі - досягнення перемир’я", - заявив Сібіга.

За його словами, це може бути одночасно перемир’я в енергетичній сфері та в Чорному морі.

Міністр наголосив, що Україна хоче покласти край цій війні.

"У нас є пропозиції, у нас є бачення того, як до цього йти. Нам потрібна підтримка світу і (потрібно) забути про будь-які ілюзії щодо благих намірів Росії. Росія розуміє лише тиск", - додав глава МЗС.

Чому Трамп "не горить бажанням" зустрічатися із Зеленським

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов вважає, що Трамп "не горить бажанням" зустрічатися із Зеленським.

Ще до нинішньої домовленості про зустріч Леонов пояснював відсутність зустрічі в початковому графіку Трампа тим, що американському президенту поки що складно домогтися від сторін бажаного результату. Він також звертав увагу на розрив між бажанням Трампа продемонструвати дипломатичний результат і відсутністю готовності Росії піти на припинення війни.

"Принаймні, можна говорити про те, що у Дональда Трампа немає козирів, щоб якимось чином домогтися свого. Гадаю, він хотів би оголосити про мир, оголосити про чергову свою перемогу, але ми бачимо, що до миру ще дуже далеко. Ми бачимо, що Україна, в принципі, готова на багато що заради припинення вогню, однак Росія цього не робить", - сказав Леонов в ефірі Radio NV.

Імпульс переговорам надали візити Віткоффа та Кушнера до Києва та Москви

5 вересня спецпосланець Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Володимиром Путіним у Москві.

6 вересня вони прибули до Києва й провели кілька раундів переговорів із Зеленським. У обговоренні також брали участь радники з питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Обговорювалися можливе повернення до тристоронніх переговорів Україна - США - Росія, гарантії безпеки, ППО та економічна підтримка.

Пізніше Кушнер прямо заявив, що найскладнішим питанням залишається територіальне. Він зазначив, що саме в цьому питанні позиції Росії та України, як і раніше, розходяться.

Чому московський етап поїздки Віткоффа та Кушнера нагадав "День бабака"

Київський візит американських посланців експерти називають дипломатичним успіхом Києва. Водночас московська частина тієї ж поїздки виявилася набагато менш обнадійливою. Старший науковий співробітник з питань Росії та Євразії Міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджел Гоулд-Девіс зазначив, що зустріч у Кремлі повторила ту саму формулу попередніх безрезультатних раундів - показна привітність при повній негнучкості.

Він додав, що Росія продовжує вимагати виведення українських військ з Донбасу, обмеження чисельності Збройних сил та зовнішньополітичного неприєднання України, а незабаром після підтвердження київського етапу поїздки удар по двох головних аеропортах Києва міг бути спробою Кремля зірвати прямий рейс делегації з Москви.

"Росія, можливо, потрапляє в авторитарну пастку, в якій жорстка репресивна система створює сильні стимули для перебільшення успіхів і приховування неприємної правди від лідера. Результатом є помилкове стратегічне ухвалення рішень", - зазначив Найджел Гоулд-Девіс.

Аналітик також звернув увагу на ще одну тривожну тенденцію - ескалацію російських дій далеко за межами лінії фронту. Директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву двома тижнями раніше, щоб застерегти від подальшого розгортання диверсійної кампанії проти Європи, а міністр фінансів США Скотт Бессент попередив свого російського колегу Антона Силуанова, що санкції не будуть послаблені до завершення війни.

"Однак Віткофф і Кушнер - чиновники, найближчі до президента Дональда Трампа, - поки що, схоже, не розуміють суті війни і, отже, не мають чіткої теорії її можливого завершення", - підкреслив Найджел Гоулд-Девіс.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Човнова дипломатія не спрацює

Президент Фонду "США-Росія" Метью Рожанський вбачає серйозний структурний недолік у всій американській дипломатії. У колонці для Foreign Policy він пояснив, що поїздки Віткоффа та Кушнера не можуть замінити стабільних офіційних каналів та інституційної спроможності, яку Вашингтон роками демонтував після 2014 року.

За його оцінкою, навіть якщо угода щодо України буде укладена, це стане лише початком, а не завершенням тривалого переговорного процесу з Москвою.

"Як би не було важливим врегулювання конфлікту в Україні, це буде лише початком, а не кінцем американо-російських переговорів", - зазначив Метью Рожанський.

Аргументуючи необхідність відновлення досвіду роботи з Кремлем, автор наводить оцінку колишньої представниці США на переговорах щодо Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНВ-III) Роуз Готтемеллер, яка називала своїх російських колег надзвичайно підготовленими фахівцями.

Рожанський закликає Вашингтон закріпити накопичені знання дипломатів, проводити реалістичні симуляції переговорів та підтримувати канали кризових комунікацій незалежно від політичної ситуації в Москві.

"Росіяни - першокласні переговірники, надзвичайно добре підготовлені, які вільно володіють переговорним процесом, технічно компетентні та часто мають перевагу в мовних навичках", - процитував слова Роуз Готтемеллер Метью Рожанський.

Путін не піде на поступки

Видання Foreign Affairs зробило невтішний висновок для тих, хто очікує поступок від Кремля. Видання зазначає, що глибокі українські удари по території Росії посилили дефіцит палива, порушили онлайн-торгівлю та спровокували відтік капіталу з країни, а економіка демонструє слабке зростання на тлі високої інфляції. Про масштаб проблеми відкрито заявив банкір Андрій Клепач, за що згодом був звільнений з державного банку розвитку за "прояв нелояльності".

"Росія відстає. Ми програємо глобальну технологічну та економічну конкуренцію. Ми програємо Україні", - визнав Андрій Клепач.

Попри ці економічні труднощі, видання наполягає, що Володимир Путін не стикається з реальною політичною нестабільністю, а візит директора ЦРУ Реткліффа навряд чи переконав його в безглуздості продовження війни.

Автори Foreign Affairs пояснюють це внутрішньою узгодженістю путінської системи, яка, скоріше, зміцнилася завдяки війні, ніж була нею підірвана, і нагадують, що бунт Євгена Пригожина у 2023 році завершився не революцією, а загибеллю самого керівника "Вагнера".

"Протягом усієї війни в Росії панував спокій... росіяни змирилися з війною", - йдеться в матеріалі Foreign Affairs.

Наступний етап переговорів Україна–США–Росія

Американська адміністрація раніше заявляла про можливість відновлення тристороннього діалогу. Високопоставлений представник адміністрації США, обізнаний із деталями візиту посланців президента до України та Росії, розповів Радіо Свобода, що Вашингтон готовий до чергового раунду за участю Москви та Києва й оптимістично оцінює таку перспективу.

Потенційно корисним приводом для продовження роботи чиновник назвав засідання Генеральної асамблеї ООН - воно, на його думку, дозволить сторонам продовжити з тієї точки, на якій зупинилися Кушнер і Віткофф.

У свою чергу, голова Офісу президента Кирило Буданов заявив на полях конференції YES Annual Meeting 2026, що наступний раунд мирних переговорів попередньо призначено на жовтень 2026 року, і він має відбутися за участю трьох сторін.

Конкретне місто чи країну, де мають зібратися делегації, чиновник не назвав, обмежившись підтвердженням самої конфігурації майбутньої зустрічі.

"Готуємося. На жовтень", - сказав Буданов, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

Тим часом Зеленський в інтерв’ю DW заявив, що готовий приїхати до Маямі на саміт G-20, якщо там буде й Володимир Путін. Йдеться про саміт лідерів "Групи двадцяти", який заплановано на 14–15 грудня.

Президент України наголосив, що потенційна зустріч для нього має сенс не сама по собі, а як спосіб перейти від заяв до конкретних рішень. За його словами, участь у саміті залежатиме від присутності російського президента.

"Так, звичайно. Ми маємо приїхати. Ми маємо зустрітися, поговорити й ухвалити рішення", - сказав Зеленський.

Загалом, поки що незрозуміло, де і коли відбудеться тристоронній саміт і чи відбудеться він взагалі, проте саме зустріч Трампа і Зеленського може виявитися спробою узгодити, що взагалі можна винести на наступний раунд переговорів з Росією.

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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