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Захист України під загрозою: розкрито головну проблему з ППО

Олексій Тесля
20 вересня 2026, 19:15
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Україна значною мірою залежить від зовнішніх постачальників озброєння.
Україна уклала контракти на 1000 ракет для Patriot
Розкрито умови посилення ППО України / Колаж: Главред, фото: wikipedia, defense.gov

Важливе із заяв Криволапа:

  • Україні потрібні ракети малого радіусу дії
  • Також необхідно вирішити проблему з твердопаливними двигунами

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап прокоментував питання про те, що Україні зараз необхідно зробити в першу чергу, щоб мінімізувати наслідки ударів РФ.

"Нам потрібні всі ракети малого радіусу дії. У світі є багато старих і більш сучасних комплексів. Потрібно збирати їх по всіх країнах, тому що нам цього не вистачає. І потрібно виробляти своє. Але свого теж поки що недостатньо. Потрібно вирішити проблему з твердопаливними двигунами. Ми не можемо забезпечити знищення всіх цих цілей лише тоді, коли вони вже летять над Україною", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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За словами експерта, необхідно знищувати їх на території Росії - коли вони ще тільки готуються до запуску або навіть виробляються. Крім того, Україні також потрібно розгортати власні системи протиракетної оборони.

"Проблема в тому, що Україна значною мірою залежить від зовнішніх постачальників озброєння. Німеччина, наприклад, витрачає багато грошей, але фізично не виробляє такої кількості зброї. І ми залишаємося залежними від того, які рішення ухвалюють наші партнери", - додав Криволап.

Удари по об’єктах РФ: стали відомі подробиці

Україна завдала серії ударів по об’єктах на території Росії. Про проведення спільної операції повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, однією з цілей став нафтопереробний завод у Ярославлі. Крім того, Служба безпеки України атакувала військовий аеродром у Ростовській області.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об'єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об'єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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