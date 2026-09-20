Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Сад і город

Лотки з-під яєць допомагають красиво посадити тюльпани: навесні клумба перетворюється

Віталій Кірсанов
20 вересня 2026, 16:09
google news Підпишіться
на нас в Google
Комірки лотка можна використовувати як орієнтири для розміщення цибулин, завдяки чому рослини не утворять хаотичну групу.
Лотки з-під яєць допомагають гарно висадити тюльпани
Лотки з-під яєць допомагають гарно висадити тюльпани / Колаж Главред, фото: pexels.com, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Коли висаджувати тюльпани
  • Навіщо використовувати лотки для яєць
  • Як посадити тюльпани в лотку

Звичайний картонний лоток з-під яєць може знайти застосування не тільки на кухні. Восени його можна використовувати при посадці тюльпанів. Такий нехитрий прийом допомагає заздалегідь визначити розташування цибулин і отримати навесні акуратну, щільну композицію з квітів. Про це повідомляє Wprost.

Картон з часом розкладається в землі, а комірки дозволяють дотримуватися приблизно однакової відстані між рослинами. Але у цього способу є свої особливості: якщо припуститися помилок під час посадки, можна створити несприятливі умови для розвитку кореневої системи.

відео дня

Коли висаджувати тюльпани

Для тюльпанів підходить саме осіння посадка. Цибулини зазвичай висаджують, починаючи з вересня і до пізньої осені - поки ґрунт не промерз і дозволяє працювати з ним.

Орієнтуватися виключно на календарну дату необов’язково. Набагато важливішими є стан ґрунту та температура, за якої ще можна проводити посадкові роботи.

Висаджені восени цибулини встигають до зими сформувати коріння. Крім того, їм необхідний тривалий період холоду - він є природною частиною циклу розвитку тюльпана. Тому весняна посадка не гарантує повноцінного цвітіння в той самий сезон.

Навіщо використовувати лотки для яєць

Головна перевага такого способу полягає в зручності планування клумби. Комірки лотка можна використовувати як орієнтири для розміщення цибулин, завдяки чому рослини будуть рости рівномірніше і не збиватимуться в хаотичну групу.

Цей метод особливо зручний під час створення великої композиції з тюльпанів різних відтінків. У межах одного лотка можна розмістити сорти, які мають приблизно однакову висоту та терміни цвітіння.

Для більш гармонійного результату краще обмежитися двома-трьома кольорами, а не змішувати велику кількість сортів. Тоді після цвітіння рослини виглядатимуть як єдиний букет.

У картону є ще одна перевага: у вологому ґрунті він поступово руйнується. Тому восени не доведеться встановлювати, а потім навесні чи влітку витягувати з ґрунту пластикові контейнери.

При цьому картонний лоток не можна вважати захистом від гризунів. Якщо на ділянці тюльпани регулярно стають здобиччю мишей, краще використовувати спеціальні жорсткі кошики для цибулинних. За бажанням картонну упаковку можна розмістити всередині такого захисту.

Як посадити тюльпани в лотку

Для роботи знадобиться звичайний чистий картонний лоток з-під яєць. Пластикові та пінопластові упаковки для цього методу не підходять.

Спочатку потрібно зняти кришку, залишивши нижню частину з комірками. Потім обирають місце для клумби. Ґрунт повинен добре пропускати воду, оскільки тюльпани погано переносять тривале перезволоження.

Перед посадкою варто визначити майбутню схему розташування квітів. У невеликі комірки можна помістити по одній цибулині. Якщо посадковий матеріал великий, необов’язково використовувати кожне заглиблення - можна залишити між цибулинами додатковий простір.

Не варто навмисно загущувати посадку заради більш густого цвітіння. Занадто тісне розташування рослин може погіршити умови їхнього розвитку.

Після цього викопують яму потрібної глибини й розміщують у ній картонний лоток. Цибулини розташовують правильно: плоскою частиною, тобто дном, вниз, а загостреною верхівкою - вгору.

Якщо під цибулинами не вистачає шару землі, перед їх розміщенням можна додати трохи ґрунту. Потім лоток повністю засипають землею і, за необхідності, злегка поливають.

Картон не повинен залишатися над поверхнею ґрунту.

На ділянках, де часто з’являються полівки, додатковий захист можна встановити вже на цьому етапі. Для цього лоток поміщають усередину спеціального кошика для цибулинних. Він забезпечує механічний бар’єр, якого звичайний картон забезпечити не може.

Календар цвітіння
Календар цвітіння / Інфографіка: Главред

Як визначити правильну глибину посадки

При використанні лотка легко припуститися поширеної помилки - сприйняти висоту картонної упаковки за глибину посадки. Робити цього не варто.

Відстань необхідно вимірювати від поверхні землі до дна цибулини. Зазвичай рекомендують заглиблювати тюльпани на глибину, яка приблизно у два-три рази перевищує висоту самої цибулини.

Для багатьох великих цибулин це становить близько 10-15 сантиметрів. Однак точна глибина залежить від розміру посадкового матеріалу та особливостей конкретного сорту.

Кожну цибулину встановлюють дном вниз, після чого повністю засипають ґрунтом.

Особливу увагу варто приділити ґрунту. У важкому глинистому ґрунті вода може застоюватися, підвищуючи ризик загнивання цибулин. Тому під час посадки тюльпанів важливо забезпечити хороший відвід зайвої вологи.

Дивіться відео про те, як підготувати цибулини тюльпанів до висадки

Читайте також:

Про джерело - Wprost

Wprost - це польське щотижневе видання, яке висвітлює широкий спектр тем: політику, економіку, культуру, здоров’я, науку та інші суспільно важливі питання. Видання засновано в 1982 році і є одним із найвідоміших тижневиків у Польщі. Офіційний сайт також публікує статті онлайн, зокрема, у розділі про здоров’я, харчування та безпеку харчових продуктів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Тюльпан город Тюльпани цікаві новини сад
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Києві лунали вибухи, уламки впали в одному з районів: Кличо розкрив деталі

У Києві лунали вибухи, уламки впали в одному з районів: Кличо розкрив деталі

16:00Регіони
РФ скинула авіабомби на евакуаційний пункт у Краматорську: є поранені

РФ скинула авіабомби на евакуаційний пункт у Краматорську: є поранені

14:57Україна
Загроза для всієї України: "Флеш" попередив про нову небезпеку атак РФ

Загроза для всієї України: "Флеш" попередив про нову небезпеку атак РФ

14:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Росія атакує Україну новини ракетами "Дань-Т": в чому небезпека

Росія атакує Україну новини ракетами "Дань-Т": в чому небезпека

Помилка, через яку гниє капуста: як правильно зберегти качани взимку

Помилка, через яку гниє капуста: як правильно зберегти качани взимку

Для чого ставлять лавровий лист у склянці води: значення та правила ритуалу

Для чого ставлять лавровий лист у склянці води: значення та правила ритуалу

Китайський гороскоп на завтра, 21 вересня: Тиграм — удача, Свиням — образа

Китайський гороскоп на завтра, 21 вересня: Тиграм — удача, Свиням — образа

Каштани проти молі та запаху в шафі: як правильно застосувати

Каштани проти молі та запаху в шафі: як правильно застосувати

Останні новини

16:21

"У тебе жінка з причепом": Тарас Цимбалюк зірвався на хейтерів

16:15

Для чого лавровий лист кладуть у горщики з кімнатними рослинами: ефект здивує

16:11

Навіщо класти три лаврові листки під матрац: секрет свіжості спальні

16:09

Лотки з-під яєць допомагають красиво посадити тюльпани: навесні клумба перетворюєтьсяВідео

16:00

У Києві лунали вибухи, уламки впали в одному з районів: Кличо розкрив деталі

Росія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - КриволапРосія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - Криволап
15:56

Чотири знаки зодіаку незабаром наблизяться до здійснення заповітної мрії

15:53

Що носити замість косухи восени 2026: стилістка показала 4 модні альтернативиВідео

15:22

Майже всі помиляються: що насправді означає значок вентилятора на духовці

15:03

Рок-пісня 1975 року ніколи не очолювала чарти, але увійшла до списку найкращихВідео

Реклама
14:57

РФ скинула авіабомби на евакуаційний пункт у Краматорську: є поранені

14:41

Загроза для всієї України: "Флеш" попередив про нову небезпеку атак РФ

14:14

"Було непросто": українська співачка розкрила деталі операції на голосових зв'язках

14:13

Генетика чи виховання: від чого насправді залежить інтелект дитини

14:12

Бєдняков емоційно звернувся до дочки, яка стала його копією: "Робить мене кращим"

14:07

Росіян готують до дефіциту та нових обмежень: експерт назвав наступний крок Кремля

13:59

Посів щавлю під зиму: коли та як висівати насіння для першої зелені

13:33

Ексдружина Дмитра Ступки вийшла заміж за нареченого-американця — деталі

13:25

Фінансовий гороскоп на тиждень 21–27 вересня: Овнам — проєкти, Левам — старт

13:02

Рецепт лінивого шоколадного десерту за 25 хвилин - готується без духовки

13:02

Каштани проти молі та запаху в шафі: як правильно застосувати

Реклама
12:44

Чому 21 вересня слід уникати різких слів: яке церковне свято

12:31

Україну накриває хвиля негоди: синоптик назвала дату похолодання з дощами

12:31

"Батько до останнього не знав": син Скрипки розповів про службу у бойовій бригаді

12:26

Доля все розставить на свої місця: життя 4 знаків китайського зодіаку різко покращиться

12:10

Місячний посівний календар на жовтень 2026: що зробити до холодів

12:00

Про хімію і довге тертя краще забути: як відмити витяжку від застарілого жиру

11:35

Китайський гороскоп на завтра, 21 вересня: Тиграм — удача, Свиням — образа

11:34

"Новий вид шахрайства": люди скаржаться на "подвійну" оплату через ПриватБанк

11:33

Любовний гороскоп на 21–27 вересня: Терезам — увага, Стрільцям — подорожі

11:21

Україна вперше вдарила по Москві балістикою: розкрито деталі атаки

10:52

Календар важливих дат на жовтень 2026 року: всі державні та релігійні свята

10:51

Сили оборони звільнили нові населені пункти: в DeepState оновили карту

10:43

Екс-продюсер Лорак цинічно висловився з приводу війни: "Удачі"

10:43

Відомий актор розповів про діагноз, який змінив його плани на сім'ю

10:28

Холод, затяжні дощі і шквали вітру: коли в Україні різко зіпсується погода

10:28

Чим обробити город восени: біопрепарати проти фітофтори та хруща

09:58

Місячний календар 21–27 вересня — дні потужної сили та ризиковані дні

09:54

Метастази в мозку: померла зірка російських серіалів

09:36

Фіцо заявив про ризик війни між НАТО та РФ і розкритикував підтримку України

09:33

РФ вбила трьох дітей та жінку: нові деталі трагічної атаки на Київщину

Реклама
08:51

"Дайте вже спокій": Косіняк-Камиш емоційно розкритикував нападки поляків на Україну

08:39

ISW розкрив мету заяв Кремля про масштабні успіхи на фронті

08:04

В Україні електроенергія для населення може подорожчати: аналітик сказав коли

08:02

"Пекельні санкції" залишаться на папері: Ялі назвав мету ухвалення закону ГремаПогляд

07:31

Дрони долетіли до Москви та області: вирують масштабні пожежі, є влучання

05:10

Настав час діяти: чотирьом знакам зодіаку доведеться зробити сміливий крок

04:30

Урожай здивує навесні: як правильно висадити озиму цибулю на грядці

04:04

Акація, дуб чи бук: які дрова горять найдовше та економлять гроші

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика та джина за 45 с

03:30

Одна помилка з ґрунтом може знищити весь урожай: як садити озимий часник восениВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти