Лотки з-під яєць допомагають красиво посадити тюльпани: навесні клумба перетворюється

Комірки лотка можна використовувати як орієнтири для розміщення цибулин, завдяки чому рослини не утворять хаотичну групу.

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Лотки з-під яєць допомагають гарно висадити тюльпани / Колаж Главред, фото: pexels.com, скріншот

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Коли висаджувати тюльпани

Навіщо використовувати лотки для яєць

Як посадити тюльпани в лотку

Звичайний картонний лоток з-під яєць може знайти застосування не тільки на кухні. Восени його можна використовувати при посадці тюльпанів. Такий нехитрий прийом допомагає заздалегідь визначити розташування цибулин і отримати навесні акуратну, щільну композицію з квітів. Про це повідомляє Wprost.

Картон з часом розкладається в землі, а комірки дозволяють дотримуватися приблизно однакової відстані між рослинами. Але у цього способу є свої особливості: якщо припуститися помилок під час посадки, можна створити несприятливі умови для розвитку кореневої системи.

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Коли висаджувати тюльпани

Для тюльпанів підходить саме осіння посадка. Цибулини зазвичай висаджують, починаючи з вересня і до пізньої осені - поки ґрунт не промерз і дозволяє працювати з ним.

Орієнтуватися виключно на календарну дату необов’язково. Набагато важливішими є стан ґрунту та температура, за якої ще можна проводити посадкові роботи.

Висаджені восени цибулини встигають до зими сформувати коріння. Крім того, їм необхідний тривалий період холоду - він є природною частиною циклу розвитку тюльпана. Тому весняна посадка не гарантує повноцінного цвітіння в той самий сезон.

Навіщо використовувати лотки для яєць

Головна перевага такого способу полягає в зручності планування клумби. Комірки лотка можна використовувати як орієнтири для розміщення цибулин, завдяки чому рослини будуть рости рівномірніше і не збиватимуться в хаотичну групу.

Цей метод особливо зручний під час створення великої композиції з тюльпанів різних відтінків. У межах одного лотка можна розмістити сорти, які мають приблизно однакову висоту та терміни цвітіння.

Для більш гармонійного результату краще обмежитися двома-трьома кольорами, а не змішувати велику кількість сортів. Тоді після цвітіння рослини виглядатимуть як єдиний букет.

У картону є ще одна перевага: у вологому ґрунті він поступово руйнується. Тому восени не доведеться встановлювати, а потім навесні чи влітку витягувати з ґрунту пластикові контейнери.

При цьому картонний лоток не можна вважати захистом від гризунів. Якщо на ділянці тюльпани регулярно стають здобиччю мишей, краще використовувати спеціальні жорсткі кошики для цибулинних. За бажанням картонну упаковку можна розмістити всередині такого захисту.

Як посадити тюльпани в лотку

Для роботи знадобиться звичайний чистий картонний лоток з-під яєць. Пластикові та пінопластові упаковки для цього методу не підходять.

Спочатку потрібно зняти кришку, залишивши нижню частину з комірками. Потім обирають місце для клумби. Ґрунт повинен добре пропускати воду, оскільки тюльпани погано переносять тривале перезволоження.

Перед посадкою варто визначити майбутню схему розташування квітів. У невеликі комірки можна помістити по одній цибулині. Якщо посадковий матеріал великий, необов’язково використовувати кожне заглиблення - можна залишити між цибулинами додатковий простір.

Не варто навмисно загущувати посадку заради більш густого цвітіння. Занадто тісне розташування рослин може погіршити умови їхнього розвитку.

Після цього викопують яму потрібної глибини й розміщують у ній картонний лоток. Цибулини розташовують правильно: плоскою частиною, тобто дном, вниз, а загостреною верхівкою - вгору.

Якщо під цибулинами не вистачає шару землі, перед їх розміщенням можна додати трохи ґрунту. Потім лоток повністю засипають землею і, за необхідності, злегка поливають.

Картон не повинен залишатися над поверхнею ґрунту.

На ділянках, де часто з’являються полівки, додатковий захист можна встановити вже на цьому етапі. Для цього лоток поміщають усередину спеціального кошика для цибулинних. Він забезпечує механічний бар’єр, якого звичайний картон забезпечити не може.

Календар цвітіння / Інфографіка: Главред

Як визначити правильну глибину посадки

При використанні лотка легко припуститися поширеної помилки - сприйняти висоту картонної упаковки за глибину посадки. Робити цього не варто.

Відстань необхідно вимірювати від поверхні землі до дна цибулини. Зазвичай рекомендують заглиблювати тюльпани на глибину, яка приблизно у два-три рази перевищує висоту самої цибулини.

Для багатьох великих цибулин це становить близько 10-15 сантиметрів. Однак точна глибина залежить від розміру посадкового матеріалу та особливостей конкретного сорту.

Кожну цибулину встановлюють дном вниз, після чого повністю засипають ґрунтом.

Особливу увагу варто приділити ґрунту. У важкому глинистому ґрунті вода може застоюватися, підвищуючи ризик загнивання цибулин. Тому під час посадки тюльпанів важливо забезпечити хороший відвід зайвої вологи.

Дивіться відео про те, як підготувати цибулини тюльпанів до висадки

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