Кличко на прощанні з Пенеттьєрі: опубліковані кадри збили з пантелику шанувальників

Американські ЗМІ опублікували кадри з церемонії прощання з популярною американською актрисою.

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У США відбулася поминальна церемонія за участю актриси Гайден Пенеттьєрі

​​​​ / Колаж Главред, фото Instagram/klitschko

Коротко:

Хто прийшов попрощатися з Пенеттьєрі

Кого вдалося сфотографувати папараці

У Малібу відбулася зворушлива церемонія вшанування пам'яті Хайден Пенеттьєрі - через місяць після її трагічної смерті. Попрощатися з актрисою прийшли близько 150 осіб, серед яких були близькі друзі, колеги та відомі представники шоу-бізнесу.

Як повідомляє Page Six, серед гостей помітили зірок серіалу "Нешвілл", зокрема Конні Бріттон і Чарльза Естена. Вони виступили з емоційними промовами, а Естен також виконав пісню на згадку про колегу. На церемонії також були присутні Періс Гілтон, Рубі Роуз та Еван Росс.

відео дня

Однак увагу привернули й ті, хто не з’явився на прощанні. За даними джерел, на церемонії не було матері актриси та її бойфренда, з яким у неї були непрості стосунки. Це викликало додаткові обговорення навколо особистого життя зірки.

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі з дочкою / фото: facebook.com, Хайден Панеттьєрі

Крім того, шанувальники задавалися питанням, чи з’явиться на церемонії колишній коханий актриси Володимир Кличко та його донька Кайя Євдокія. Втім, питання так і залишилося відкритим. За даними ЗМІ, Кличко не потрапив у кадр під час прощання з актрисою. Однак стверджувати, що його не було, не можна. Можливо, спортсмен зробив усе, щоб залишитися непоміченим.

Переглянути кадри з церемонії прощання можна тут

Захід відбувся в церкві біля океану - місце обрали не випадково, адже актриса за життя особливо любила море. Перед початком церемонії в небо випустили білих голубів, а всередині гостей зустрічав плакат із фотографією усміхненої Панеттьєрі та датами її життя.

Брайан Хікерсон, бойфренд Хайден Панеттьєрі, також не прийшов на церемонію / скрін з відео

Нагадаємо, Гайден Панеттьєрі померла в серпні у віці 36 років. Обставини її смерті досі розслідуються, хоча, за попередніми даними, може йтися про передозування.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у диснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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