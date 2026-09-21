Кличко на прощанні з Пенеттьєрі: опубліковані кадри збили з пантелику шанувальників

Коротко:
- Хто прийшов попрощатися з Пенеттьєрі
- Кого вдалося сфотографувати папараці
У Малібу відбулася зворушлива церемонія вшанування пам'яті Хайден Пенеттьєрі - через місяць після її трагічної смерті. Попрощатися з актрисою прийшли близько 150 осіб, серед яких були близькі друзі, колеги та відомі представники шоу-бізнесу.
Як повідомляє Page Six, серед гостей помітили зірок серіалу "Нешвілл", зокрема Конні Бріттон і Чарльза Естена. Вони виступили з емоційними промовами, а Естен також виконав пісню на згадку про колегу. На церемонії також були присутні Періс Гілтон, Рубі Роуз та Еван Росс.
Однак увагу привернули й ті, хто не з’явився на прощанні. За даними джерел, на церемонії не було матері актриси та її бойфренда, з яким у неї були непрості стосунки. Це викликало додаткові обговорення навколо особистого життя зірки.
Крім того, шанувальники задавалися питанням, чи з’явиться на церемонії колишній коханий актриси Володимир Кличко та його донька Кайя Євдокія. Втім, питання так і залишилося відкритим. За даними ЗМІ, Кличко не потрапив у кадр під час прощання з актрисою. Однак стверджувати, що його не було, не можна. Можливо, спортсмен зробив усе, щоб залишитися непоміченим.
Переглянути кадри з церемонії прощання можна тут
Захід відбувся в церкві біля океану - місце обрали не випадково, адже актриса за життя особливо любила море. Перед початком церемонії в небо випустили білих голубів, а всередині гостей зустрічав плакат із фотографією усміхненої Панеттьєрі та датами її життя.
Нагадаємо, Гайден Панеттьєрі померла в серпні у віці 36 років. Обставини її смерті досі розслідуються, хоча, за попередніми даними, може йтися про передозування.
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Про особу: Хайден Панеттьєрі
Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у диснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.
З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.
У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко
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