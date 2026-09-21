Прохолода до +12 градусів і дощі: коли в Україну повернеться тепло

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вівторок
- Коли температура почне підвищуватися
Погода в Україні у вівторок, 22 вересня, буде переважно дощовою, а температура повітря в деяких областях опуститься до +12 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, завтра дощі пройдуть у західних областях України, у північній частині, а також на сході. Водночас у південній частині України, у більшості центральних областей - без істотних опадів.
Синоптикиня заяважила, що температура повітря очікується найнижчою у західних, північних областях, на Вінничині та Черкащині, +12…+16 градусів.
На Полтавщині, Дніпропетровщині, у Кропивницькому передбачається +15…+19 градусів.
У південній частині України у вівторок очікується +20…+23 градуси, а у східних областях - +18…+22 градуси.
"Погода в Україні міняється, набирає все більше осінніх сенсів, дощі починають сміливішати, стає нижчою температура повітря, ростуть гриби", - йдеться у повідомленні.
Погода в Києві
У Києві 22 вересня прогнозується волога погода, місцями дощ, можливі прояснення. Вітер буде західного напрямку, помірний, часом сильний. Температура повітря коливатиметься в межах від +13 до +15 градусів.
Коли прийде потепління
Діденко додала, що прохолодна погода триватиме в Україні до кінця тижня, проте вже з п’ятниці та суботи очікується підвищення температури повітря до комфортної.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Наталія Діденко говорила, що погода в Україні 21 вересня погіршиться через холодний атмосферний фронт. У більшості областей України почнуться дощі - від помірних до сильних, а також різко знизиться температура повітря.
Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що третя декада вересня розпочнеться з нестійкої та динамічно активної погоди у більшості областей України. 23-25 вересня виникне активний південний циклон, який і зіпсує погоду.
Синоптик Віталій Постригань наголошував, що хвиля холоду очікується відчутною, але наразі заморозків не передбачається.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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