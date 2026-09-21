Росія готується до нападу на НАТО: європейська розвідка назвала можливі терміни

Росія може перевірити НАТО на міцність уже найближчими місяцями.

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Росія може перевірити НАТО на міцність / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Москва намагається виявляти вразливі місця західних суспільств

Російська диверсійна активність у Європі буде наростати

Європейські спецслужби попереджають про можливе посилення російської активності проти країн НАТО. За оцінками деяких представників розвідувального співтовариства, Москва може спробувати перевірити готовність Альянсу до протистояння вже в найближчі місяці. Про це пише The Guardian.

Голова Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка заявив, що серед можливих сценаріїв Кремля може бути не тільки подальше використання безпілотників, а й дії безпосередньо проти країн НАТО, що межують з Росією.

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"Це можливо. Сценарій може включати обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором або масштабну кампанію з метою впливу", - сказав Куделка.

За його словами, такий розвиток подій може відбутися протягом "місяців, а не років".

При цьому представники трьох країн Балтії, які мають спільний кордон з Росією, оцінюють ймовірність прямого нападу більш стримано. Вони зазначають, що значна частина російських ресурсів зараз задіяна у війні проти України. Крім того, на їхню думку, надмірне нагнітання тривоги навколо можливої атаки може бути вигідним самому Кремлю.

"Ми не бачимо ознак неминучого нападу. Поки що залишається відкритим питання: чи є у них прямі й конкретні плани, чи це лише частина їхніх загальних спроб посіяти страх і невпевненість у західному суспільстві", - заявив генеральний директор Служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвієц.

Куделка вважає, що російська стратегія зараз багато в чому будується за принципом "ескалація заради деескалації". За його словами, Москва намагається знаходити вразливі місця західних суспільств і використовувати їх для ослаблення підтримки України.

"Вони вважають, що якщо підуть на достатню ескалацію, то європейські країни вирішать припинити підтримку України", - зазначив глава чеської розвідки.

При цьому керівники розвідувальних відомств сходяться на думці, що російська диверсійна активність у Європі в найближчі місяці, ймовірно, посилюватиметься.

Голова шведської військової розвідки та служби безпеки Томас Нільссон назвав "поворотним моментом" недавній інцидент із озброєним безпілотником в аеропорту Лейпцига. Німецька влада пов’язала цю подію з діяльністю російської розвідки.

"Відправлення озброєного БПЛА до жвавого аеропорту в самому центрі Європи... Якщо відбуваються атаки, здатні призвести до людських жертв або руйнування критично важливої інфраструктури, що має величезні наслідки для суспільства, - я вважаю, що це змінює правила гри", - сказав Нільссон.

За його словами, активізація російської диверсійної діяльності переслідує одразу кілька цілей: послабити європейську підтримку України, посилити розбіжності всередині НАТО та змусити жителів країн Європи побоюватися подальшої ескалації.

Куделка також зазначив ще один ефект подібних дій - додаткове навантаження на європейські спецслужби. Тепер будь-яка пожежа чи технічна несправність можуть розглядатися як потенційний теракт і вимагати повноцінного розслідування.

"Тепер кожна пожежа чи кожна несправність вимагають розслідування з боку спецслужб як потенційний теракт, і для них це хороший результат", - заявив він.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Чи готовий Путін погодитися на мир

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначав, що російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін за жодних обставин не погодиться на мир, а можливі переговори до середини 2027 року можуть мати лише формальний характер.

За його словами, Кремль може використовувати сам факт переговорів без реального наміру завершити війну.

"Ініціатором усіх подій є Путін. І він за жодних обставин не погодиться на мир. Навіть якщо почнуться мирні переговори, то до кінця першого півріччя 2027 року вони матимуть імітаційний характер", - підкреслив він.

Напад на країни НАТО - останні новини

Нагадаємо, американська розвідка допускає ймовірність військового нападу країни-агресора Росії на країну НАТО в період з осені 2026 року по 2029-й. Про це пише видання The Atlantic.

"Главред" раніше писав, що Росія посилює гібридні загрози щодо Європи. За даними західних джерел, РФ одночасно проявляє активність у різних напрямках - від підводної інфраструктури НАТО до повітряного простору країн Європи.

Раніше повідомлялося, що європейські країни можуть виявитися не готовими до тривалого збройного протистояння з Росією. До такого висновку дійшли представники оборонної сфери, які обговорювали перспективи військової співпраці Європи.

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Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері в 1821 році під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а в 1964 році редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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