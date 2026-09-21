У Сумах дрон влучив прямо у подружжя: під час атаки пара перебувала біля під’їзду

Жінка загинула. Її 41-річний чоловік отримав численні осколкові поранення.

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Наслідки атаки РФ на Суми / Фото: t.me/dsns_sumy

Коротко:

Ворожі БПЛА та авіація атакували Суми

Біля будинку загинула жінка, її чоловік поранений

Пошкоджено житловий будинок і 5 автомобілів

Увечері 20 вересня російські БПЛА двічі атакували Суми. Окупанти завдали удару біля житлового будинку. У результаті загинула жінка, а її чоловік отримав поранення.

Дрон на оптиці влучив прямо біля під’їзду в Сумах. Там якраз перебувала подружня пара. Жінка загинула. Її 41-річний чоловік отримав численні осколкові поранення, пише Кордорн.Медіа.

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"Слідом за цим стався повторний удар БПЛА на оптоволокні. Цей удар припав на дорогу біля будинку", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Суми / Фото: Кордорн.Медіа

Голова Сумської ОДА Олег Григоров підтвердив, що два ворожі дрони завдали удару поблизу багатоквартирного житлового будинку в Сумах.

"На жаль, внаслідок атаки загинула жінка. Її 41-річний чоловік отримав численні осколкові поранення. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу", - написав чиновник.

В результаті влучень пошкоджено будинок і п’ять автомобілів.

Наслідки атаки РФ на Суми / Фото: t.me/dsns_sumy

Згодом ДСНС Сумської області повідомила, що менш ніж через годину після першого обстрілу ще один ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль. Він загорівся, проте рятувальники ліквідували пожежу.

Також у цей проміжок часу Суми зазнали авіаційних ударів. Росіяни пошкодили один із навчальних закладів міста. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Наслідки атаки РФ на Суми / Фото: t.me/dsns_sumy

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, у результаті атаки РФ в Одесі 19 вересня пошкоджено інфраструктуру та адміністративну будівлю. Інформації про поранених і загиблих немає.

Тієї ж ночі РФ атакувала Київську область ударними дронами. Повітряна тривога в області фактично тривала майже безперервно протягом доби. За цей час пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області.

Двоє людей загинули, ще вісім - отримали поранення внаслідок удару керованої авіабомби по дев’ятиповерховому житловому будинку в Сумах увечері 18 вересня. Загиблими виявилися співробітники Сумської міської ради Алла Корнієнко та Роман Трепалін, а серед травмованих - діти 7 та 13 років.

У ніч на 18 вересня російські окупаційні війська атакували Конотоп у Сумській області. Зафіксовано численні руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Двоє людей постраждали.

Пізно ввечері 17 вересня Росія завдала удару по торговому комплексу "Амстор" у Запоріжжі. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі понад 10 тис. кв. м. Після атаки торговий центр практично знищений.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ взялася за АЗС у Києві: "Флеш" розповів, у чому мета ворога

Російські удари по автозаправних станціях у Києві навряд чи зможуть спричинити масштабний дефіцит пального. Водночас такі атаки можуть бути спрямовані на те, щоб спровокувати паніку серед населення та штучно створити черги на АЗС. Про це в ефірі телемарафону заявив радник президента, фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Коли він атакує кілька АЗС у Києві, він намагається, наприклад через Telegram-канали, створити таку паніку, щоб усі кияни купували пальне, і це спричинило б дефіцит. Але паливний колапс у Києві таким чином влаштувати неможливо", - заявив "Флеш".

Бескрестнов зазначив, що пошкоджені АЗС можна досить швидко відновлювати. За його словами, після атак в інших регіонах замість повноцінних заправок через кілька днів могли починати працювати спрощені пункти з невеликим приміщенням і однією паливною колонкою.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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