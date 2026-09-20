Зеленський зателефонував Трампу і домовився про зустріч: деталі переговорів

Володимир Зеленський домовився про зустріч із Дональдом Трампом.

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Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/WhiteHouse

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Зеленський провів переговори з Трампом

Досягнуто домовленості про зустріч президентів України та РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з американським лідером Дональдом Трампом.

"Важлива розмова, і ми встигли обговорити багато питань. Домовилися про зустріч у Нью-Йорку, і ця зустріч може багато чого змінити. Дипломатична динаміка є", - написав глава держави у Telegram.

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Він також подякував американському колезі за візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

"Ми добре обговорили суттєві деталі, і хлопці побачили ситуацію в Україні. Мирний шлях - це пріоритет номер один", - зазначив глава держави.

За його словами, вже є нові ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки.

"Енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки", - додав Зеленський.

Енергетичне перемир’я може зіграти на руку Москві: думка експерта

Вадим Денисенко вважає, що можлива пауза в ударах по енергетиці може дати Росії тимчасові переваги. На його думку, це дозволить Москві зменшити проблеми з паливом та енергопостачанням у прикордонних регіонах. При цьому обмеження для українських портів, ймовірно, збережуться і не увійдуть до такої домовленості.

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Нагадаємо, що переговорний процес щодо війни в Україні за участю Києва та Вашингтона може поновитися у тристоронньому форматі. Нова зустріч може відбутися в Абу-Дабі.

Нагадаємо, як раніше писав "Главред", Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона передала Києву сигнал про готовність Москви повернутися до дипломатичного треку. Водночас він наголосив, що США шукають шлях до деескалації взимку та відновлення діалогу. За його словами, Київ має намір використати вересень і жовтень для відновлення переговорів.

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росії потрібні гарантії безпеки, і щоб війна не повторилася в майбутньому, необхідно створити так звану "буферну зону".

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Про персону: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) – журналіст, керівник аналітичного центру Ділова Столиця, народний депутат України VIII скликання. У 1997 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, спеціалізація "Українська мова і література", в 1998 – факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.

Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича, співзасновник Еспресо TV, співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "політики не брешуть"), пише Вікіпедія. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020-2023). З вересня 2023 і дотепер – радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

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