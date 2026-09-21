Вартість – 60 млн доларів: ЗСУ уразили рідкісну РЛС противника

Крім радіолокаційної станції, Сили оборони уразили пункт управління безпілотниками та місце зосередження живої сили армії РФ.

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ЗСУ знищили російську РЛС за 60 млн доларів / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

ЗСУ уразили рідкісну РЛС "Каста" у районі Пікуз на Донеччині

Вартість станції - від 60 мільйонів доларів

Також уражено пункт управління дронами та живу силу армії РФ

В ніч на 21 вересня Сили оборони уразили кілька важливих об'єктів ворога. Серед них - рідкісна радіолокаційна станція "Каста". Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що радіолокаційну станцію було уражено в районі населеного пункту Пікузи Донецької області.

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Станція призначена для виявлення літаків, ракет і безпілотників на малих висотах:

дальність виявлення цілей - до 150 кілометрів;

орієнтовна вартість станції - від 60 мільйонів доларів;

повна назва моделі – "Каста-2Е2" (39Н6).

Водночас у районі Дніпроенергії Донецької області Сили оборони уразили пункт управління безпілотниками окупаційної армії, а у районі Старого Хутора Бєлгородської області РФ уражено місце зосередження живої сили противника.

"Робота по ключових військових цілях ворога триває", - наголосили в Генштабі.

Коли Україна може почати застосовувати власну балістичну зброю

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що Україна готує нові способи тиску на Росію, зокрема удари по її енергетичному сектору.

За його словами, до кінця 2026 року українська сторона також може почати застосовувати власну балістичну зброю по території РФ.

"Взагалі-то про сюрпризи говорити не варто, бо сюрпризу не вийде. Але те, що ми розробляємо балістичну зброю, відомо. Сподіваюся, що до кінця 2026 року ми почнемо застосовувати власну балістичну зброю на території Росії. Думаю, що ми також зможемо розширити застосування наших крилатих ракет "Фламінго" та "Нептун" на території РФ", - наголосив він.

Українська балістична ракета / Інфографіка: Главред

Удари по об’єктах РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, 18 вересня та в ніч на 19 вересня підрозділи Сил оборони України вразили низку важливих військових об'єктів противника. Зокрема, у районах Луганського та Покровська Донецької області, а також у районах Володимирівки, Вербового, Новопрокопівки, Добропілля та Рівнополля Запорізької області уражено пункти управління БПЛА противника.

У ніч на 12 вересня 2026 року Сили оборони України уразили комбінат "Тольяттикаучук" у Тольятті Самарської області РФ. На території підприємства зафіксували влучання, після чого виникла пожежа.

У ніч на 10 вересня Сили оборони України уразили Махачкалінський морський торговельний порт у Дагестані. У Новоросійську уражено щонайменше три російських кораблі.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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