РФ вдарила по складах супермаркетів на Одещині: спалахнула масштабна пожежа

Вогонь гасили понад 80 рятувальників, роботу ускладнювала загроза нових повітряних атак.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-po-skladam-supermarketov-na-odesshchine-vspyhnul-masshtabnyy-pozhar-10798187.html Посилання скопійоване

Наслідки удару по Одеській області / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Росіяни атакували склади супермаркетів на Одещині

Вогонь ліквідовували понад 80 рятувальників

Загиблих і постраждалих немає

21 вересня країна-агресор Росія атакувала Одеську область. Під удар потрапили приміщення мережі продуктових супермаркетів. Спалахнула пожежа. Про це розповів глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На Одещині після ворожих ударів зайнялися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - написав він. відео дня

За його слова, пожежа наразі ліквідована.

"Робота рятувальників була ускладнена загрозами повторних повітряних ударів", - підкреслив Кіпер.

В ДСНС додали, що під ворожим ударом опинилася складські приміщення, які раніше вже були атаковані Росією.

"Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа. На щастя, загиблих і постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучались понад 80 рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак говорив, що Росія розширює перелік об'єктів для атак.

За його словами, після ураження української логістики та складів у списку з'явилися адміністративні будівлі, а далі будуть об'єкти культурної спадщини.

"Розуміємо, що далі за їхнім планом, швидше за все, це руйнація якихось історичних будівель, пам'ятки архітектури, історії, яким там 100, 200, до 1000 років. Що завгодно можна зруйнувати. І це ось тільки такий перший крок. В будівлю Головного управління розвідки вже раніше прилітало. Тому через новий етап розуміємо, що будуть нас кошмарити, поки не буде знайдено максимальний вихід з цієї ситуації. Над цим працюють, але для цього потрібен час щонайменше до листопада", - пояснив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 21 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. В результаті було пошкоджено цивільну інфраструктуру: два багатоповерхові будинки, навчальний заклад і торговий центр. Відомо про щонайменше п’ять поранених.

Увечері 20 вересня російські БПЛА двічі атакували Суми. Окупанти завдали удару біля житлового будинку. У результаті загинула жінка, а її чоловік отримав поранення.

Ввечері 19 вересня Росія атакувала Київщину. Внаслідок атаки загинули четверо людей. Принаймні троє з загиблих були однією сім'єю.

Читайте також:

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред