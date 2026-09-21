"Проблема з Анджеліною": Джолі звинуватили у залежності Пітта

Оточення голлівудського актора вважає Анджеліну Джолі винною у новому епізоді його проблем з алкоголем.

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Бред Пітт з дітьми та Анджеліна Джолі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Що стало причиною зриву Бреда Пітта після семи років тверезості

Як сам актор прокоментував свої проблеми з алкоголем

Тривалий і болісний розрив Анджеліни Джолі та Бреда Пітта продовжує обростати скандальними подробицями. Видання Daily Mail повідомляє, що друзі звинувачують його колишню дружину в проблемах актора з алкоголем.

За словами близького оточення, важкі судові тяжби, які почалися після розлучення у 2024 році, остаточно вибили Пітта з колії. Однак найболючішим ударом для актора, як стверджує джерело, стало рішення їхніх спільних дітей відмовитися від його прізвища.

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Анджеліна Джолі та Бред Пітт - розлучення / фото: ua.depositphotos.com

"У Пітта ніколи не було проблем з алкоголем, у нього була проблема з Анджеліною... Бред на певний період свого життя збився зі шляху й зазнавав труднощів, але він впорався з цим. Розлучення з Анджеліною було важким, але відчуження від дітей стало найстрашнішим, що з ним коли-небудь траплялося", - цитує інсайдера видання.

Сама Анджеліна Джолі категорично заперечує звинувачення в маніпулюванні дітьми. Актриса стверджує, що не налаштовувала їх проти Бреда, а рішення припинити контакти з батьком сини та доньки прийняли самостійно.

Бред Пітт - залежність / фото: ua.depositphotos.com

На початку серпня цього року сам Бред Пітт уперше відкрито заговорив про свій стан. Він зізнався, що після семи років тверезості у нього стався зрив, але зараз він намагається тримати ситуацію під контролем.

"Я не пив сім років, а потім зірвався. Але я вже більш стриманий. Кілька разів я переоцінив свої сили, а потім зрозумів: "Ні, це мені не на користь. Тільки в невеликих кількостях", - поділився актор.

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Про персону: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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