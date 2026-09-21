"Нога як у слона": путініст Плющенко загримів до турецької лікарні

Євген Плющенко був терміново госпіталізований в Анкарі.

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Євген Плющенко в лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євген Плющенко

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Що сталося з Євгеном Плющенко під час поїздки до Анкари

Як фігурист прокоментував свій стан

Дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання та тренер Євген Плющенко, який активно підтримує війну РФ проти України, був екстрено госпіталізований в Анкарі. Про це путініст розповів у Instagram.

Причиною звернення до турецьких медиків став укус комахи, що спричинив сильний набряк. Інцидент стався під час обіду, коли спортсмена, за його припущенням, кілька разів вкусила оса. Спочатку Плющенко не надав цьому значення. Через численні хірургічні втручання в минулому больовий поріг фігуриста виявився настільки високим, що укус не викликав у нього сильного дискомфорту. Однак уже наступного ранку ситуація погіршилася, і спортсмену знадобилася допомога фахівців.

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Євгенія Плющенка госпіталізували / скріншот із відео

"Важке й непримітне життя російського фігуриста-тренера-тата. Що зі мною сталося? Вчора вдень, під час обіду, мене вкусила оса. І, мабуть, вкусила кілька разів. Але оскільки я вже нічого не відчуваю, адже переніс 18 операцій, я поставився до цього спокійно. Сьогодні вранці прокидаюся - а в мене нога, як у слона", - поділився Плющенко з лікарняного ліжка.

У турецькій клініці фігуристу одразу поставили крапельницю для зняття сильного набряку та алергічної реакції. Спортсмен зізнався, що незапланована госпіталізація порушила його графік, а набрякла стопа перестала поміщатися у взуття.

Нога Плющенка роздулася від укусу / фото: instagram.com, Євген Плющенко

Плющенко супроводжував сина на Гран-прі ISU серед юніорів в Анкарі, до участі в якому Гнома Гномича допустили після зміни спортивного громадянства. Тепер він виступає під азербайджанським прапором, однак на міжнародній арені поки що не демонструє високих результатів - на змаганнях син російського олімпійського чемпіона посів лише 13-те місце.

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Про персону: Євген Плющенко Євген Плющенко - російський фігурист, який виступав у одиночному катанні. Заслужений майстер спорту Росії. Дворазовий олімпійський чемпіон, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, триразовий чемпіон світу.

У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну. 18 березня 2022 року виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму Росією під назвою "Za мир без нацизму! Zа Росію! Zа Президентa".

У грудні 2022 року Україна внесла Плющенка до санкційного списку публічних осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України".

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