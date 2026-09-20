Перемир'я між РФ та Україною: Туреччина зробила важливу пропозицію

Анкара переконана, що продовження війни матиме серйозні наслідки, тоді як компроміс міг би допомогти уникнути нових проблем.

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Хакан Фідан виступив з пропозицією про переговори між Україною та РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

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Анкара розраховує отримати відповідь від обох сторін

Продовження війни має серйозні наслідки, впевнений Фідан

Туреччина передала Україні та Росії пропозицію щодо врегулювання кризи в Чорному морі, заявив глава МЗС Хакан Фідан.

За його словами, Анкара розраховує отримати відповідь від обох сторін, однак деталі ініціативи дипломат не розкрив.

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Фідан зазначив, що продовження війни має серйозні наслідки, тоді як компроміс міг би допомогти уникнути нових проблем, зокрема з постачанням зерна на світові ринки.

Він також нагадав про зернову угоду 2022 року та підкреслив, що Туреччина має намір домогтися нової угоди щодо ситуації в Чорному морі.

В ОП пояснили, чого Київ очікує від переговорів

Заступник голови ОП Сергій Кислиця заявив, що Київ розраховує за допомогою тиску на Москву домогтися переходу до предметних переговорів про припинення війни. За його словами, Україна готова обговорювати припинення бойових дій за нинішньою лінією фронту, але не погоджується визнавати окуповані території російськими.

Кісліца зазначив, що Москва продовжує вимагати визнання свого контролю над п’ятьма українськими регіонами, однак Київ вважає таку умову неприйнятною. В ОП також вважають, що подальший тиск на Росію може з часом підштовхнути її керівництво до переговорів.

Пропозиції щодо перемир’я - новини за темою

Як повідомляв "Главред", президент Зеленський раніше заявив, що Путін відмовляється вести переговори навіть про тимчасове припинення вогню. За його словами, президент США Дональд Трамп та європейські лідери прагнуть зупинити війну, і Україна розраховує на санкції та законопроект Ліндсі Грема.

Раніше Україна направила РФ пропозицію про перемир’я в Чорному морі. У МЗС РФ заявили, що жодних офіційних пропозицій про перемир’я не отримували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна пропонує перемир’я. Росія публічно відкинула ідею припинення бойових дій на лінії зіткнення та пообіцяла посилити удари по логістиці.

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Про персону: Хакан Фідан Хакан Фідан - турецький дипломат, міністр закордонних справ Туреччини, ексочільник національної розвідки Туреччини, пише Вікіпедія. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь у переговорах про обмін військовополоненими між Україною та РФ. Так, у жовтні 2022 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак дякував Фідану "за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників Азовсталі у Туреччині".

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