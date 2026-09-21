Повністю посивів: Ніколас Кейдж змінився до невпізнання

Голлівудський актор здивував шанувальників кардинальною зміною іміджу.

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Як змінився Ніколас Кейдж / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Як змінилася зовнішність 62-річного Ніколаса Кейджа

У якому образі він з'явився на заході в Лос-Анджелесі

Американський актор Ніколас Кейдж кардинально змінив імідж і з'явився на червоній доріжці з повністю сивим волоссям і густою сивою бородою. Про радикальну трансформацію актора розповів Daily Mail.

62-річна зірка фільму "Примарний гонщик" разом із 31-річною дружиною Ріко Шибатою відвідав відкриття Lucas Museum of Narrative Art у Лос-Анджелесі, де також були присутні Кім Кардаш’ян і Кеті Перрі.

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Сивий Ніколас Кейдж на червоній доріжці / скріншот із відео

Для світського виходу Кейдж обрав елегантний синій смокінг з атласними лацканами, білу сорочку, чорні штани та стильні сонцезахисні окуляри. Його дружина з’явилася перед фотографами в кремових штанах, білому топі та світлому пальті з напівпрозорими рукавами.

Шанувальники та папараці ледь впізнали володаря "Оскара". Замість звичної темної шевелюри та гладко поголеного обличчя або акуратної темної щетини Кейдж продемонстрував пишне сріблясто-сиве волосся та густу сиву бороду. Актор повністю відмовився від фарбування волосся, віддавши перевагу природній сивині, яка додала його звичному ексцентричному образу зрілу мужність.

Ніколас Кейдж із дружиною / скріншот із відео

Пара виглядала щасливою й захоплено позувала фотографам. Ніколас Кейдж і Ріко Шибата познайомилися в Японії через спільних друзів під час зйомок фільму "В’язні країни привидів" (2021). У тому ж 2021 році закохані відсвяткували весілля в Лас-Вегасі. Роком пізніше у подружжя народилася перша спільна дитина - донька Огаст.

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Про особу: Ніколас Кейдж Ніколас Кейдж - американський актор, продюсер і режисер. Народився 7 січня 1964 року в Лос-Анджелесі. Кейдж є лауреатом премій "Оскар" і "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у драмі "Покидаючи Лас-Вегас" (1995), а також відомий своїм ексцентричним акторським стилем і величезною кількістю яскравих ролей у Голлівуді. Кейдж надзвичайно різноплановий - він знімався як у шедеврах авторського кіно, так і в культових бойовиках епохи VHS, а також в експериментальних фільмах жахів. Ніколас - племінник режисера Френсіса Форда Копполи (автора "Хрещеного батька"). На початку своєї кар’єри він навмисно обрав псевдонім Кейдж (на честь супергероя коміксів Люка Кейджа та композитора Джона Кейджа), щоб пробитися самостійно й уникнути звинувачень у кумівстві. Актор став справжньою іконою інтернет-культури. Його гіпертрофована міміка, божевільні погляди та емоційні крики у фільмах (наприклад, у "Поцілунку вампіра") породили десятки культових інтернет-мемів.

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