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Потужні вибухи у Москві: ЗМІ дізналися, чим били по цілях РФ

Олексій Тесля
20 вересня 2026, 18:25
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Москва та Підмосков’я зазнали атаки з боку безпілотника авіаційного типу.
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З’явилися подробиці потужних ударів по Москві / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливо:

  • Москва та Підмосков'я зазнали атаки безпілотника авіаційного типу Pelican
  • На московському НПЗ уражені обидва вузли первинної переробки

З'явилися нові подробиці масованих ударів по об'єктах росіян у Москві та Московській області в ніч на неділю, 20 вересня.

Столиця країни-агресора та Підмосков'я зазнали атаки безпілотника літакового типу під назвою Pelican, пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

відео дня

За словами джерел, Pelican - це безпілотник літакового типу. Інші дані про нього не розголошуються.

Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський перелічив озброєння, яке брало участь у нальоті, та повідомив про використання Pelican.

Президент не уточнив, про який саме вид озброєння йдеться, але низка пабліків та ЗМІ припустили, що мова може йти про балістичну ракету FP-7 від компанії FirePoint.

Ракета FP-7.x
/ Інфографіка: Главред

Подробиці удару по московському НПЗ

У ніч на 20 вересня Сили оборони завдали удару по московському НПЗ у Капотні - за оцінкою ресурсу Kiber boroshno, уражено обидва вузли первинної переробки заводу.

Знімок екрана
/ t.me/kiber_boroshno

Перша точка - установка ЕЛОУ-АВТ-6 (55.644523,37.805698), друга - комплексна установка переробки нафти (КУПН) у складі комплексу "Євро+".

КУПН дуже сильно постраждала. АВТ-6 також зазнала кількох ударів.

Знімок екрана
/ t.me/kiber_boroshno

Удари по цілях РФ – новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані - місцеві мешканці фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна - українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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