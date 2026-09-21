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Росія накопичує найпотужніші ракети для зимових атак на Україну - Bloomberg

Віталій Кірсанов
21 вересня 2026, 12:09
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Однією з найсерйозніших проблем України напередодні зими залишається дефіцит ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot.
Росія накопичує найпотужніші ракети для зимових атак на Україну
Росія накопичує найпотужніші ракети для зимових атак на Україну / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Коротко:

  • Українська влада готується до складного опалювального сезону
  • Європейські союзники допомагають Україні підготуватися до можливих атак

Росія в останні тижні скоригувала тактику повітряних атак на Україну, помітно скоротивши застосування балістичних ракет і збільшивши кількість реактивних безпілотників. За даними Bloomberg, це може свідчити про те, що Москва намагається зберегти найпотужніші ракети для масштабних ударів у зимовий період.

Російські балістичні ракети здатні завдавати серйозної шкоди українській інфраструктурі. Тому, як припускає видання, РФ може формувати запаси такого озброєння, щоб використовувати його проти енергетичних та опалювальних об’єктів України з настанням холодів - орієнтовно з кінця жовтня або початку листопада.

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Українська влада тим часом готується до складного опалювального сезону. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд не розраховує на сприятливу погоду і вже займається розширенням мережі "пунктів непохитності".

Європейські союзники також допомагають Україні підготуватися до можливих атак. За даними джерел Bloomberg, країни Європи надають наявні у них ресурси, зокрема запасні частини для електростанцій та обладнання для систем опалення.

Однією з найсерйозніших проблем напередодні зими залишається дефіцит ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Вони особливо важливі для захисту від російських балістичних ракет.

Цього місяця Німеччина та низка інших європейських держав заявили про плани придбати додаткові комплекси Patriot, а також передати Україні ракети зі своїх запасів. Таким чином союзники намагаються посилити українську протиповітряну оборону напередодні очікуваного посилення російських атак взимку.

При цьому серед партнерів України зберігаються різні оцінки можливого розвитку подій. Bloomberg зазначає, що один із високопоставлених європейських чиновників висловив побоювання: якщо Україна не зможе пережити майбутню зиму, це в кінцевому підсумку може призвести до поразки у війні. Інші союзники оцінюють ситуацію менш песимістично і вважають, що Україна зможе впоратися з труднощами навіть за умови серйозного дефіциту ракет-перехоплювачів.

Росія накопичує найпотужніші ракети для зимових атак на Україну — Bloomberg
Інфографіка: Главред

Чи зупинить Україна удари по енергетиці РФ

Радник Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "24 Каналу" раніше заявив, що Україна готова припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі лише за умови, що США забезпечать дієвий механізм контролю за дотриманням Росією аналогічних обмежень.

За його словами, Київ діє відповідно до міжнародного права та принципу паритетності. Якщо Вашингтон зможе гарантувати, що Росія не завдаватиме ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, Київ готовий у відповідь припинити атаки на відповідні об’єкти РФ.

"Якщо наші партнери, в даному випадку США, забезпечать блокування ударів по нашій критичній енергетичній інфраструктурі, контроль за тим, щоб з боку Росії нічого не порушувалося, то тоді, безумовно, Україна на паритетній основі припинить удари по енергетичній інфраструктурі Росії", - сказав Подоляк.

Водночас він наголосив, що для будь-якого перемир’я недостатньо лише політичних заяв. За відсутності гарантованого механізму контролю Сили оборони продовжуватимуть завдавати ударів по російських об’єктах, що забезпечують Москві ресурси для ведення війни. Київ не планує робити односторонніх кроків назустріч Кремлю.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. В результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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