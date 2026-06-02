Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Рок-хіт 38-річної давнини назвали найтривожнішою піснею десятиліття

Віталій Кірсанов
2 червня 2026, 19:53
google news Підпишіться
на нас в Google
Рок-композицію The Mercy Seat австралійського гурту Nick Cave & The Bad Seeds визнали найтривожнішою піснею 1980-х років.
Рок-пісня 1988 року визнана найтривожнішим треком 80-х
Рок-пісня 1988 року визнана найтривожнішим треком 80-х / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Композиція була випущена в 1988 році у складі альбому Tender Prey
  • Однією з особливостей The Mercy Seat вважається повторюваний приспів

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Першу сходинку списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Композиція була випущена в 1988 році в складі альбому Tender Prey. У центрі сюжету пісні — засуджений в'язень, який очікує на виконання смертного вироку. Завдяки похмурому оповіданню та напруженому музичному супроводу трек створює сильний емоційний ефект, який посилюється від початку і до самого фіналу.

відео дня

Однією з особливостей The Mercy Seat вважається повторюваний приспів. У міру розвитку пісні його текст поступово змінюється, передаючи внутрішні переживання героя та наростаюче почуття тривоги. Такий прийом дозволяє слухачеві глибше зануритися в емоційний стан персонажа в останні години його життя.

Крім роботи Nick Cave & The Bad Seeds, до рейтингу увійшли й інші композиції з тривожною атмосферою. Серед них — One in a Million групи Guns N’ Roses та I Saw Your Mommy колективу Suicidal Tendencies.

Окремої уваги заслужила кавер-версія The Mercy Seat, записана Джонні Кешем. У виконанні легендарного музиканта історія набула більш людяного та співчутливого звучання, що помітно змінило сприйняття головного героя та самого сюжету, створеного Ніком Кейвом.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що британська співачка Дуа Ліпа та актор Каллум Тернер офіційно стали чоловіком і дружиною. Весільна церемонія відбулася 31 травня в районі Мерілебон у Лондоні й тривала близько 40 хвилин. Урочистість відбулася напередодні масштабного святкування в Італії, яке пара планує провести в колі близьких і друзів.

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, поділилася подробицями життя сім'ї після переїзду до Канади. Вона провела невеликий рум-тур новою квартирою та розповіла про перші враження від життя за кордоном.

Вас може зацікавити:

Про гурт: Nick Cave & The Bad Seeds

Nick Cave & The Bad Seeds — відомий австралійський рок-гурт, створений у 1983 році в Мельбурні вокалістом Ніком Кейвом і мультиінструменталістом Міком Харві. Колектив отримав міжнародне визнання завдяки своєму унікальному похмурому стилю, глибоким текстам та емоційним живим виступам.

Група поєднує в собі елементи пост-панку, готичного року, альтернативного року та похмурих балад.

Фронтмен групи — Нік Кейв — харизматичний вокаліст, поет і композитор, відомий своїм глибоким баритоном, театральною подачею та текстами на тему релігії, кохання, насильства та смерті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
музыка пісня шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Отримали таємні документи Кремля": названо наступні цілі ударів РФ по Україні

"Отримали таємні документи Кремля": названо наступні цілі ударів РФ по Україні

18:28Війна
Чи може РФ вести війну проти України ще 2–3 роки: відповідь експерта

Чи може РФ вести війну проти України ще 2–3 роки: відповідь експерта

18:26Війна
Росія знову атакувала Дніпро: кількість загиблих та поранених різко зросла

Росія знову атакувала Дніпро: кількість загиблих та поранених різко зросла

17:45Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика за партою за 14 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика за партою за 14 с

Старовинне українське слово "копистка": що воно насправді означає

Старовинне українське слово "копистка": що воно насправді означає

Проточної води недостатньо: як правильно мити куплену полуницю у два кроки

Проточної води недостатньо: як правильно мити куплену полуницю у два кроки

Хитра головоломка із сірниками: діти вирішують за секунди, а дорослі губляться

Хитра головоломка із сірниками: діти вирішують за секунди, а дорослі губляться

Завершення війни до кінця доби: в Кремлі висунули ультиматум Зеленському

Завершення війни до кінця доби: в Кремлі висунули ультиматум Зеленському

Останні новини

20:35

Чому досвідчені дачники збирають апельсинову шкірку: секрет урожайного городу

20:23

Невдалі дні червня: які три знаки зодіаку зіткнуться з проблемами

20:02

Гороскоп на завтра, 3 червня: Ракам - важливе рішення, Водоліям - розчарування

19:53

Рок-хіт 38-річної давнини назвали найтривожнішою піснею десятиліттяВідео

19:32

Порятунок городу після негоди — чим побризкати кущі від стресу

Росія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - ПреображенськийРосія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - Преображенський
19:31

Екзотичне українське слово "вубрус": що воно насправді означає

19:23

Набір школярів на літню практику в ТЦК та СП: в поліції зробили заяву

19:03

Люди додають лимонний сік під час прання, і старі речі оновлюються на очах

18:55

Сім'я Остапчука облаштовується в Канаді: дружина шоумена показала нове житлоФото

Реклама
18:54

Легенда про скарби Ярослава Мудрого ожила: що знайшли в центрі КиєваВідео

18:54

Як виглядає молодша дочка Меладзе: рідкісне фото

18:28

"Отримали таємні документи Кремля": названо наступні цілі ударів РФ по Україні

18:27

Як красиво назвати Юлію українською— мовознавець здивував варіантами

18:26

Скандал через намети у метро під час атаки: чи заборонять їх використання у столиціФото

18:26

Чи може РФ вести війну проти України ще 2–3 роки: відповідь експерта

18:20

Турист потайки пробрався до дикунів і залишив їм дивний подарунокВідео

17:53

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці пенсіонера з газетою за 21 с

17:45

Росія знову атакувала Дніпро: кількість загиблих та поранених різко зросла

17:42

Росія має два сценарії посилення ударів: до чого готуватися українцям

17:32

На Житомирщині зросла середня зарплата: у яких сферах доходи найвищі

Реклама
17:26

М’ясо вийде м’яким і соковитим: що досвідчені кухарі додають перед смаженням

17:25

Чому не можна передавати гроші через поріг: яку таємницю приховує прикмета

17:24

Нові прозорі сонячні панелі дозволять отримувати електроенергію з вікон

17:04

Путін може піти на мир з Україною: коли закінчиться війна та яка роль Трампа

17:00

ПУМБ та Ліберови презентували "Очі війни": книгу, яка документує важкі часи, але залишає простір для надії новини компанії

16:54

Грошовий успіх на горизонті: які три знаки зодіаку чекають на приємні зміни

16:48

Майже до 100 гривень: коли тарифи на воду в Тернополі можуть зрости

16:42

Новий валютний стрибок: курс НБУ на 3 червня

16:34

В одному з регіонів України розширили евакуацію: вивезуть понад 7 тисяч людей

16:27

Кінець "привілеїв": одна з країн ЄС вимагає скасувати захист для українських чоловіків

16:24

Пара заглянула у сміттєвий бак біля гуртожитку й знайшла купу цінних речейВідео

16:23

Обранець Денисенко зробив зізнання про початок роману: "Усвідомлення неминучого"

15:55

Як подвоїти урожай часнику: одна процедура зробить головки великими та міцнимиВідео

15:53

62-річний Бред Пітт провів вечір у Парижі зі своєю 33-річною коханою - ЗМІ

15:46

Азот замість повітря: коли ним потрібно накачувати колеса в автоВідео

15:27

Олень Борис після тривалого лікування зробив перші кроки: що з ним зараз

15:26

Чотири помилки роблять образ несмаком: Андре Тан пояснив, чого уникатиВідео

15:13

Пугачову в Росії звинуватили у вбивстві популярного співака

14:56

Зірка "Зоряних воєн" і "Термінатора" пошкодувала про зйомки у фільмах

14:46

Жінка порівняла ціни на продукти в Україні та Німеччині: різниця здивувалаВідео

Реклама
14:43

Буде майже +30: у які регіони прийде спекотна погода

14:23

"Будемо лікувати": Ольга Сумська в лікарні повідомила про діагноз

14:22

Всього одна проста звичка під час змивання допоможе зберегти туалет чистим

13:49

Чому 3 червня варто стежити за вітром: яке церковне свято

13:43

Завершення війни до кінця доби: в Кремлі висунули ультиматум Зеленському

13:41

Вони бігли в укриття: у Києві загинула мама, її дітей госпіталізувалиФото

13:35

"Неприємні речі": путіністка Єгорова не дає спокою колишньому чоловікові

13:11

Розкрито таємницю річки, через яку може "зникнути все на світі"Відео

13:05

Чи потрібно насправді зливати перший бульйон - відповідь кулінарів здивує багатьох

13:02

Мінус НПЗ, склади БпЛА та корабель: ЗСУ атакували важливі об’єкти РФ

Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти