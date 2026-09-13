Пісню 1990 року придумали як жарт після смерті музиканта - вона стала хітом

Несерйозна й навмисно абсурдна композиція увійшла до другого й останнього альбому гурту Traveling Wilburys.

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"Wilbury Twist" - жартівлива пісня з абсурдними інструкціями щодо танцю / колаж: Главред, фото: скріншот

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"Wilbury Twist" - жартівлива пісня з абсурдними інструкціями для танцю

Пісня посіла 46-те місце в американському чарті Billboard Mainstream Rock Tracks

Пісня "Wilbury Twist", випущена в 1990 році, стала одним із найпам’ятніших треків британсько-американського рок-супергурту Traveling Wilburys. При цьому спочатку композицію зовсім не планували перетворювати на серйозний хіт - її придумали як жарт, пише журнал Parade.

Музиканти працювали над піснею після смерті Роя Орбісона - одного із засновників гурту. Переживаючи втрату, учасники колективу намагалися зберегти можливість працювати разом і водночас трохи розрядити важку атмосферу.

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У результаті легковажна й навмисно абсурдна композиція потрапила на другий і останній альбом Traveling Wilburys і з часом стала однією з найбільш впізнаваних пісень гурту.

Як з’явилася "Wilbury Twist"

Після смерті Роя Орбісона учасники Traveling Wilburys, що залишилися, вирішили продовжити спільну роботу. Однак повертатися до звичайної студії музиканти не захотіли. Джордж Гаррісон, Боб Ділан, Том Петті та Джефф Лінн орендували будинок у районі Бель-Ейр у Лос-Анджелесі й облаштували там власну імпровізовану студію, яку назвали "Camp Wilbury".

Саме там група записувала другий і останній альбом Traveling Wilburys Vol. 3. Платівка стала своєрідним присвяченням Орбісону: у ній відчувався біль від втрати музиканта, проте одну з композицій учасники вирішили зробити максимально веселою та безглуздою.

Так з’явилася "Wilbury Twist" - жартівлива пісня з абсурдними інструкціями для танцю. У тексті пропонується покласти руку на голову, підняти ногу і навіть стрибати по кімнаті в нижній білизні.

Пізніше Том Петті розповідав, що композицію спочатку не сприймали серйозно. Перший куплет він придумав, щоб розсмішити Джорджа Гаррісона та Джеффа Лінна. Музикантам ідея сподобалася, тому вони продовжили розвивати жарт, а потім придумали й своєрідний танець під пісню.

На тлі переживань після смерті Орбісона "Wilbury Twist" допомогла учасникам групи ненадовго відволіктися й додати трохи гумору в непростий період. У підсумку саме цю композицію обрали останнім синглом з альбому.

Незважаючи на несерйозну задумку, пісня стала однією з найвідоміших робіт Traveling Wilburys. Вона посіла 46-те місце в американському чарті Billboard Mainstream Rock Tracks, а згодом увійшла до списку десяти найкращих пісень гурту за версією Far Out Magazine.

Історія "Wilbury Twist" примітна тим, що пісня народилася в період важкої втрати, але замість похмурого настрою музиканти обрали гумор. Випадковий жарт у підсумку перетворився на один із найвпізнаваніших треків Traveling Wilburys.

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: The Traveling Wilburys The Traveling Wilburys - американо-британський гурт, заснований у 1988 році. Він увійшов в історію рок-музики завдяки своєму неймовірному "зірковому" складу, до якого об’єдналися культові музиканти кількох поколінь. До цього легендарного колективу входили справжні зірки рок-музики: Джордж Гаррісон (екс-The Beatles), Боб Ділан, Том Петті, Рой Орбісон, Джефф Лінн (лідер Electric Light Orchestra) Проєкт розпочався як спонтанний студійний запис синглу Джорджа Гаррісона, але музиканти так чудово провели час разом, що вирішили записати повноцінний альбом. Гурт випустив два успішні студійні альбоми: Traveling Wilburys Vol. 1 (1988) та Traveling Wilburys Vol. 3 (1990). Назва "Wilburys" з’явилася з жарту Гаррісона та Лінна під час запису щодо технічних неполадок ("we’ll bury ’em in the mix" - "ми поховаємо їх у міксі"). Музиканти обрали собі жартівливі псевдоніми, виступаючи в ролі зведених братів Вілбері. У грудні 1988 року, незабаром після виходу першого альбому, від серцевого нападу помер Рой Орбісон. Решта четвірка вирішила продовжити роботу і в 1990 році випустила другий альбом - Traveling Wilburys Vol. 3 (номер два навмисно пропустили заради жарту). Після виходу цього альбому учасники повернулися до сольних кар’єр, а гурт припинив існування, залишившись унікальним прикладом дружби та співпраці рівних за величиною зірок.

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