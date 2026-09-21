"На кого ж ми чекаємо": вагітна Федишин вразила пікантними фото

Відома українська співачка готується стати мамою втретє.

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Ірина Федишин вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Федишин

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На якому терміні вагітності перебуває Ірина Федишин

У якому пікантному образі знялася співачка

Популярна українська виконавиця Ірина Федишин, яка перебуває на 32-му тижні вагітності, захопила шанувальників кадрами з нової фотосесії. 39-річна артистка продемонструвала в Instagram підтягнуту фігуру та округлий животик.

Для зйомки співачка обрала сміливий образ: накинула поверх нижньої білизни строгий темний піджак і взула босоніжки на високих підборах, позуючи на високому барному стільці. Артистка емоційно описала свій стан в очікуванні на поповнення в родині.

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Ірина Федишин - термін вагітності / фото: instagram.com, Ірина Федишин

"32-й тиждень. Цей час пролетів неймовірно швидко й насичено - стільки подій, емоцій та особливих моментів... А попереду - найдовгоочікуваніша зустріч. З кожним днем вона все ближче, і ми дуже чекаємо. Зовсім скоро я поділюся з вами, кого ж ми чекаємо...", - підписала публікацію зірка.

Ірина Федишин разом із чоловіком уже виховує двох синів - 15 і 11 років. Публікація артистки викликала бурливий відгук серед її колег і шанувальників, які поспішили залишити компліменти та поділитися своїми припущеннями щодо статі малюка. Зокрема, українська телеведуча Соломія Вітвицька захопилася зовнішнім виглядом майбутньої мами.

Ірина Федишин показала животик / фото: instagram.com, Ірина Федишин

"Красива", - прокоментувала ведуча.

Шанувальники співачки також активно діляться своїми припущеннями.

"Боже. Думаю, що буде дівчинка"

"Дуже чекаємо на гарні новини разом з вами"

Ірина Федишин / інфографіка: Главред

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Про персону: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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