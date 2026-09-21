"На кого ж ми чекаємо": вагітна Федишин вразила пікантними фото

Ви дізнаєтеся:
- На якому терміні вагітності перебуває Ірина Федишин
- У якому пікантному образі знялася співачка
Популярна українська виконавиця Ірина Федишин, яка перебуває на 32-му тижні вагітності, захопила шанувальників кадрами з нової фотосесії. 39-річна артистка продемонструвала в Instagram підтягнуту фігуру та округлий животик.
Для зйомки співачка обрала сміливий образ: накинула поверх нижньої білизни строгий темний піджак і взула босоніжки на високих підборах, позуючи на високому барному стільці. Артистка емоційно описала свій стан в очікуванні на поповнення в родині.
"32-й тиждень. Цей час пролетів неймовірно швидко й насичено - стільки подій, емоцій та особливих моментів... А попереду - найдовгоочікуваніша зустріч. З кожним днем вона все ближче, і ми дуже чекаємо. Зовсім скоро я поділюся з вами, кого ж ми чекаємо...", - підписала публікацію зірка.
Ірина Федишин разом із чоловіком уже виховує двох синів - 15 і 11 років. Публікація артистки викликала бурливий відгук серед її колег і шанувальників, які поспішили залишити компліменти та поділитися своїми припущеннями щодо статі малюка. Зокрема, українська телеведуча Соломія Вітвицька захопилася зовнішнім виглядом майбутньої мами.
"Красива", - прокоментувала ведуча.
Шанувальники співачки також активно діляться своїми припущеннями.
"Боже. Думаю, що буде дівчинка"
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Про персону: Ірина Федишин
Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".
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