Росіяни заглибилися до 4 км від кордону на Сумщині: що відбувається на напрямку

Російські війська намагаються закріпитися вздовж кордону, однак розширити зону контролю їм наразі не вдається.

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На Сумщині війська рф просунулися на 2-4 км від кордону / Колаж: Главред, фото: facebook.com/victor.tregubov.5, Генштаб

Коротко:

РФ зайняла смугу до 4 км уздовж кордону на Сумщині

Окупанти не змогли розширити зайняту ділянку

РФ посилила тиск на українські позиції на Великобурлуцькому напрямку

Російські війська зайняли смугу території вздовж українсько-російського кордону в Сумській області завглибшки від 2 до 4 км. Водночас розширити цю ділянку окупантам не вдалося.

Про це 20 вересня в ефірі телемарафону повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. Він зазначив, що наразі ситуація на Північно-Слобожанського напрямку залишається відносно стабільною.

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"Окремо в нас ще є трішки Сумщини – це наша частина Північно-Слобожанського напрямку. І там ситуація достатньо стабільна. Там росіяни зайняли смугу вздовж українського кордону. Вона не глибока, від 2 до 4 кілометрів", – сказав Трегубов.

За словами речника, російські військові вже робили спроби просунутися далі від зайнятої смуги, однак результату вони не дали.

"Розширити її не виходить, але погано, що вони якраз уздовж кордону таку смугу "накреслили", – зазначив Трегубов.

Водночас на Великобурлуцькому напрямку, за його словами, російські війська останнім часом посилили тиск на українські позиції.

На Південно-Слобожанському напрямку наприкінці літа російська армія частково вичерпала свій наступальний потенціал, однак продовжує намагатися просуватися на південь.

Суми / Інфографіка: Главред

РФ майже не використовує важку техніку для штурмів

Окремо Трегубов розповів про ситуацію із застосуванням росіянами танків та іншої важкої техніки. За його словами, через 20-кілометрову "кілзону" на фронті російські війська фактично не можуть використовувати танки безпосередньо під час штурмів.

За його словами, для проведення масштабної операції із залученням бронетехніки росіянам необхідно забезпечити її масоване супроводження, а також враховувати погодні умови, які впливають на роботу безпілотників.

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що Сили оборони України звільнили ще 43,5 квадратних кілометрів територій та два населені пункти в рамках операції "Вівальді". Про це свідчать оновлені дані аналітиків DeepState. Повідомляється, Росія остаточно втратила контроль над селами у Лиманській громаді Донецької області.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує завищені заяви про просування своїх військ на фронті як інструмент інформаційної кампанії, покликаної переконати Україну та її західних партнерів у нібито неминучій перемозі РФ. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що командування країни-агресора Росії стягує бронетехніку та підрозділи дронів на Добропільський напрямок, готуючи механізовані штурми восени 2026 року.

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Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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