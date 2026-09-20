В Україні очікується різке похолодання: точна дата початку дощів

Після кількох днів майже літньої погоди в Україні очікується різка зміна синоптичної ситуації.

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В Україну насувається різке похолодання / Колаж "Главред", фото: pixabay.com

Головне про погоду:

З 21 вересня в Україну прийде різке похолодання

У більшості областей очікуються дощі та сильний вітер

Нове потепління можливе вже з 26 вересня

Після кількох днів майже літньої погоди в Україні очікується різка зміна синоптичної ситуації. Уже в понеділок, 21 вересня, територію країни перетне холодний атмосферний фронт, який принесе дощі, поривчастий вітер і помітне зниження температури. У більшості областей стовпчики термометрів опустяться одразу на 4–6 градусів, а подекуди дощ може бути сильним. Першими похолодання відчують західні, північні та більшість центральних регіонів, тоді як південь і схід ще ненадовго залишаться у теплому повітрі.

Однак уже у вівторок, 22 вересня, прохолодніша повітряна маса пошириться практично по всій території країни. Синоптики попереджають: звичне для останніх днів "вересневе літо" закінчується, а погода стане значно більше відповідати календарній осені.

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Коли в Україні різко зміниться погода

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що в понеділок, 21 вересня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Саме він стане причиною різкої зміни погоди після теплої та переважно сухої неділі. Дощі пройдуть у більшості областей України, при цьому залежно від регіону вони будуть від помірних до сильних.

Одночасно зміниться й вітер. Якщо перед приходом фронту він переважно південно-західний, то після проходження атмосферного фронту зміниться на західний і північно-західний. Місцями пориви можуть бути досить сильними, тому понеділок фактично стане межею між тривалою теплою погодою та більш типовими осінніми умовами.

Температура впаде одразу на 4–6 градусів

Похолодання особливо відчутно відчують мешканці західних, північних та більшості центральних областей України. У понеділок денна температура тут становитиме переважно +15…+18 градусів. Для порівняння, ще в неділю, 20 вересня, у багатьох регіонах повітря прогріється до +18…+25 градусів, а на півдні - навіть до +28 градусів. Таким чином, всього за добу температурний фон в окремих областях може знизитися на 4–6 градусів.

При цьому на півдні та сході країни похолодання трохи затримається. У цих регіонах, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині 21 вересня ще очікується від +20 до +27 градусів, але тепле повітря там збережеться ненадовго. Уже у вівторок, 22 вересня, холодна повітряна маса дістанеться і до південних та східних регіонів.

Де пройдуть найсильніші дощі

Опади в понеділок охоплять значну частину України. У більшості областей очікуються помірні дощі, при цьому в окремих районах півночі та центру вони можуть бути значними. На сході та півдні країни опади будуть переважно невеликими, хоча часом також можуть посилюватися до помірних.

З проходженням фронту дощова погода супроводжуватиметься посиленням вітру. Він буде переважно західного та північно-західного напрямку, тому навіть при відносно невеликому зниженні температури через дощі та сильні пориви погода може відчуватися значно холоднішою.

В Україну надходить холодне повітря зі Скандинавії

Синоптик Віталій Постригань також попередив про істотну зміну погоди з понеділка. За його словами, зараз в Україні спостерігається нетипово тепла для другої половини вересня погода: середньодобова температура залишається вищою за кліматичну норму і скоріше відповідає початку вересня.

Однак ситуація зміниться після проходження холодного фронту глибокого атлантичного циклону. Разом із північними повітряними потоками в Україну почне надходити холодне й вологе повітря зі Скандинавії, що й призведе до зниження температури. Наприклад, у Черкаській області в цей період вночі прогнозується близько +8…+13 градусів, а вдень - +16…+21 градус. За словами синоптика, зміни в атмосферних процесах уже почалися, однак найбільш помітними для українців вони стануть саме 21 вересня.

Перед похолоданням Україна ще отримає день тепла

У неділю, 20 вересня, погода ще залишатиметься відносно комфортною. Істотних опадів по країні синоптики не очікують, вночі температура становитиме переважно +9…+16 градусів, а вдень повітря прогріється до +18…+25 градусів. У південних областях місцями очікується до +28 градусів.

Тобто перед різким похолоданням багато регіонів України отримають фактично останній по-справжньому теплий день цього періоду. Вже через добу ситуація помітно зміниться: почнуться дощі, посилиться вітер, а температура різко знизиться.

Дощі будуть важливими для аграріїв

Незважаючи на погіршення погоди для мешканців країни, опади можуть виявитися корисними для сільського господарства. Віталій Постригань звернув увагу, що дощі зараз особливо необхідні аграріям, оскільки після тривалого періоду теплої та переважно сухої погоди вони можуть поліпшити умови для проведення осінньої посівної кампанії.

Таким чином, атмосферний фронт принесе не тільки похолодання та дискомфортну погоду, а й необхідну вологу для ґрунту.

Що буде з погодою в Києві

Погода різко зміниться й у столиці. Після теплої та сонячної неділі в понеділок Київ опиниться під впливом холодного атмосферного фронту. Очікується дощ, місцями він може бути сильним, крім того, у місті посилиться північно-західний вітер.

Температура повітря вдень опуститься приблизно до +14…+15 градусів. Порівняно з неділею, коли в столиці очікується близько +23 градусів, похолодання буде особливо помітним: різниця між денною температурою неділі та понеділка може сягнути приблизно 8–9 градусів. Вночі також стане значно прохолодніше, а в ніч на 22–23 вересня температура в Києві та області місцями може опускатися приблизно до +9…+10 градусів.

У вівторок дощі ослабнуть, але ненадовго

У вівторок, 22 вересня, кількість опадів у столиці та частині інших регіонів зменшиться. Однак поліпшення погоди буде тимчасовим, оскільки вже в середу, 23 вересня, синоптики знову прогнозують посилення дощів.

Сильні опади можуть пройти як у Києві, так і в інших областях України. При цьому температура повітря залишиться досить прохолодною, тому після проходження фронту не варто очікувати швидкого повернення до колишніх +25…+28 градусів.

Наскільки тривалим буде похолодання

За попередніми прогнозами, прохолодна осіння погода може утримуватися більшу частину наступного тижня. Температура буде помітно нижчою за показники, які спостерігалися в Україні в середині вересня, а ночі стануть значно холоднішими.

Особливо відчутним зниження температури буде після заходу сонця та вранці. На тлі північних і північно-західних вітрів та підвищеної вологості погода здаватиметься ще прохолоднішою. При цьому поки що не йдеться про тривалий перехід до глибокої осені.

Коли в Україну знову повернеться тепло

Синоптики припускають нове підвищення температури вже ближче до наступних вихідних. За прогнозом Наталії Діденко, орієнтовно з 26 вересня в Україні знову може стати тепліше.

Точні показники температури залежатимуть від руху атмосферних систем, однак попередньо після прохолодного тижня очікується чергове потепління. Тому похолодання, яке розпочнеться 21 вересня, поки що виглядає скоріше як помітний, але тимчасовий осінній епізод.

Як змінюватиметься погода в Україні

У неділю, 20 вересня, Україна ще залишатиметься у відносно теплій повітряній масі: вдень очікується переважно +18…+25 градусів, а на півдні - до +28 градусів. У понеділок, 21 вересня, країну перетне холодний атмосферний фронт, у більшості областей пройдуть дощі, посилиться вітер, а температура у західних, північних та значній частині центральних областей знизиться до +15…+18 градусів.

На півдні та сході температура ще триматиметься на рівні до +20…+27 градусів, однак уже 22 вересня похолодання пошириться й туди. У Києві температура після приблизно +23 градусів у неділю може знизитися до +14…+15 градусів у понеділок. У вівторок опади тимчасово ослабнуть, але вже 23 вересня знову прогнозуються дощі.

Прохолодна погода може триматися більшу частину робочого тижня, а орієнтовно з 26 вересня синоптики передбачають нове підвищення температури. Таким чином, після тривалого "вересневого літа" Україна вже з понеділка відчує повноцінний подих осені - з дощами, сильним вітром, холодними ночами та різким зниженням денної температури.

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