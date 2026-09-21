Було 27 років: у Сінді Кроуфорд помер єдиний син

Тіло молодого чоловіка знайшли в реабілітаційному центрі, де він проходив лікування.

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Помер син Сінді Кроуфорд / Колаж Главред, фото cindycrawford

Коротко:

Що відомо про смерть зірки

Від чого страждав зірковий спадкоємець

Преслі Гербер, син супермоделі Сінді Кроуфорд, помер у віці 27 років. Трагедія сталася в США - за даними ЗМІ, його тіло виявили в реабілітаційному центрі.

Інформацію підтвердили представники родини, які попросили поважати їхнє приватне життя в цей важкий період. Причини смерті поки що офіційно не розкриваються - очікуються результати експертизи.

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Помер син Сінді Кроуфорд / Фото Instagram/presleygerber

Преслі був відомий як модель і активно працював у модній індустрії, співпрацюючи з великими брендами. Він також був старшим братом моделі Каї Гербер.

Помер син Сінді Кроуфорд / Фото Instagram/presleygerber

В останні роки він відкрито говорив про свої проблеми з психічним здоров’ям та залежностями, ділячись досвідом боротьби з ними та підтримуючи інших людей, які зіткнулися з подібними труднощами.

Помер син Сінді Кроуфорд / Фото Instagram/presleygerber

Новина про його смерть стала шоком для шанувальників та індустрії, а родина артиста зараз переживає важку втрату.

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Про особу: Сінді Кроуфорд Сінді Кроуфорд - американська супермодель та акторка. Сінді Кроуфорд з’являлася на обкладинках понад 600 журналів у всьому світі, зокрема таких, як Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan та Allure; також вона була обличчям багатьох модних будинків, таких як Gianne Versace, Escada та інших. У 2000 році Кроуфорд пішла з модельного бізнесу. Кроуфорд посіла п’яте місце у списку 100 найпривабливіших зірок XX століття за версією журналу Playboy. У 1997 році за результатами опитування журналу Shape її було названо однією з найкрасивіших жінок світу. У 2002 році Кроуфорд була названа однією з п’ятдесяти найкрасивіших людей світу журналом People. У 40 років вона посіла 26-те місце в рейтингу журналу Maxim Hot 100,

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