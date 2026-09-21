Пошкоджено багатоповерхівки і ТЦ, є постраждалі: РФ завдала удару по Запоріжжю

У результаті масованої атаки дронів у Запоріжжі пошкоджено один із корпусів вищого навчального закладу.

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Наслідки атаки РФ на Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

Вночі РФ атакувала Запоріжжя дронами

Пошкоджено будинки, торговий центр та вищий навчальний заклад, є 5 поранених

На місцях працюють екстрені служби

У ніч на 21 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. В результаті було пошкоджено цивільну інфраструктуру: два багатоповерхові будинки, навчальний заклад і торговий центр. Відомо про щонайменше п’ять поранених.

В одному з житлових будинків, який потрапив під удар, пошкоджено фасад, вибито вікна, зруйновано балкони. Горять автомобілі.

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За попередньою інформацією, один із ударів було завдано по торговому центру "Інтрейд".

"Кількість постраждалих у результаті нічної атаки на Запоріжжя зросла до п’яти осіб", - повідомив рано вранці в.о. Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Чотири людини отримали травми внаслідок "прильоту" по одній із багатоповерхівок. Ще одна людина постраждала в іншому будинку.

Травми отримали троє чоловіків і дві жінки.

"Усі служби працюють на місцях. Допомагаємо людям і ліквідуємо наслідки ударів", - додав Семікін.

Наразі на місцях влучень працюють підрозділи ДСНС, медики та інші профільні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров розповів, що екстрені служби евакуювали літню жінку з будинку, пошкодженого внаслідок ворожої атаки.

"Через наслідки удару вона не могла самостійно вийти з квартири. Рятувальники за допомогою спецтехніки евакуювали жінку з балкона", - написав чиновник.

Федоров також повідомив, що ворог атакував один із корпусів вищого навчального закладу Запоріжжя. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Через обстріли сталися аварійні відключення електропостачання в частині Одеського району, зокрема в Пересипському та Приморському районах Одеси.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, у результаті атаки РФ в Одесі 19 вересня пошкоджено інфраструктуру та адміністративну будівлю. Інформації про поранених і загиблих немає.

Тієї ж ночі РФ атакувала Київську область ударними дронами. Повітряна тривога в області фактично тривала майже безперервно протягом доби. За цей час пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області.

Двоє людей загинули, ще вісім - отримали поранення внаслідок удару керованої авіабомби по дев’ятиповерховому житловому будинку в Сумах увечері 18 вересня. Загиблими виявилися співробітники Сумської міської ради Алла Корнієнко та Роман Трепалін, а серед поранених - діти віком 7 та 13 років.

У ніч на 18 вересня російські окупаційні війська атакували Конотоп у Сумській області. Зафіксовано численні руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Постраждали дві людини.

Пізно ввечері 17 вересня Росія завдала удару по торговому комплексу "Амстор" у Запоріжжі. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі понад 10 тис. кв. м. Після атаки торговий центр практично знищений.

Дрони РФ стали точніше вражати цілі: у чому причина

Росія змогла підвищити точність ударів дронами завдяки використанню мобільних LTE-веж у Білорусі, прихованих пристроїв та систем корекції маршруту безпілотників. Про це повідомив авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап в інтерв’ю Главреду.

"Якщо подивитися на систему "Рассвет", то зараз там запущено близько 30 супутників. Вони ще маневрують, виходять на свої орбіти, і між ними ще налагоджується взаємодія. Тобто фактично потрібно побудувати мережу, яка об’єднуватиме космічні супутники. Зараз росіяни саме цим і займаються", - зазначив Криволап.

Експерт звернув увагу на інший можливий канал передачі даних поблизу українсько-білоруського кордону. Йдеться про звичайну телекомунікаційну інфраструктуру, яку РФ потенційно може використовувати для корекції польоту безпілотників.

Ще один сценарій, який допускає експерт, пов’язаний із прихованою інфраструктурою безпосередньо на українській території. Такі пристрої можуть використовувати доступні канали зв’язку для передачі інформації безпосередньо під час руху дрона.

"Може бути й інший варіант - агентура, яка залишає невеликі пристрої, умовно кажучи, "рюкзачки". Вони можуть працювати через український інтернет або створювати mesh-мережу. Такий варіант також можливий. Тобто росіяни шукають можливості і знаходять їх", - підкреслив Криволап.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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