Стародавня знахідка вразила вчених: під підлогою монастиря знайшли неймовірний скарб

Прямо в підлозі головного притвору знайшли кам’яну плиту з давньогрецьким написом.

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Археологи зробили важливе відкриття / колаж: Главред, фото: скріншот

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Археологи знайшли кам'яну плиту з давньогрецьким написом

Вдалося встановити ім'я людини, якій був присвячений документ

Незвичайну археологічну знахідку виявили дослідники в монастирі Драгомирна на півночі Румунії.

Прямо в підлозі головного притвору знайшли кам'яну плиту з давньогрецьким написом і зображеннями трьох лаврових вінків. Знахідка виявилася значно старшою за сам монастир, заснований на початку XVII століття, пише EVZ.

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Дослідники встановили, що напис виконано давньогрецькою мовою і датується приблизно III століттям до нашої ери. Це не звичайний текст, а офіційний указ про проксенію - особливий почесний статус, який одне грецьке місто могло надавати людині з іншого поліса.

З напису вдалося встановити ім’я людини, якій був присвячений документ: архітектор Епікрат, син Нікобула з Візантії. Назву міста, яке надало йому почесне громадянство, через пошкодження каменю прочитати неможливо. Історики припускають, що це могли бути Істрія або Томіс - стародавні міста на території сучасної Румунії.

Як саме антична плита опинилася в монастирі через багато століть, залишається невідомим. За однією з версій, її могли привезти торговці або ченці, які прямували з Добруджи до Молдови. Не виключено, що спочатку камінь потрапив до Бреїли чи Галаца, а потім опинився в Сучаві. Будівельники, ймовірно, використовували стародавню плиту як будівельний матеріал і вклали її в підлогу.

Таким чином, знахідка, яка випадково стала частиною монастирської підлоги, виявилася рідкісним свідченням античної історії регіону.

Антарктида зберігає чимало загадок: що відомо про її стародавнє минуле

Сьогодні Антарктиду асоціюють насамперед із науковими станціями та суворим кліматом. Однак у далекому минулому континент виглядав зовсім інакше. Геологічні дані свідчать, що мільйони років тому тут росли ліси, існували болота та водойми, а температура була значно вищою за сучасну.

Окремий інтерес викликають розповіді полінезійських народів про плавання в південні широти. У маорійських переказах згадується мореплавець Хуї Те Рангіора, якому приписують подорож у холодні води приблизно в VII столітті.

При цьому достовірних археологічних свідчень відвідування Антарктиди стародавніми мореплавцями поки що не виявлено. Тому подібні версії залишаються дискусійними. Проте вони спонукають вчених досліджувати можливості та дальність полінезійських морських подорожей задовго до появи європейців.

Раніше повідомлялося про розкопки на місці, де був розп'ятий Ісус. Археологи виявили залишки стародавнього саду в Єрусалимі.

Нагадаємо, раніше археологи виявили стародавній камінь, який усіх здивував. У археологів залишилося більше запитань, ніж відповідей.

Нагадаємо, Главред писав, що згідно з поширеною гіпотезою, пік різноманітності динозаврів припадав на період близько 75 мільйонів років тому, після чого вона нібито почала поступово зменшуватися задовго до зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому.

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