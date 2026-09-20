РФ взялася за АЗС у Києві: "Флеш" попередив про небезпечний задум ворога

За словами експерта, удари по АЗС можуть бути розраховані на штучний ажіотаж навколо пального.

https://glavred.net/war/rf-vzyalas-za-azs-v-kieve-flesh-predupredil-ob-opasnom-zamysle-vraga-10798151.html Посилання скопійоване

Удари по АЗС у Києві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/Serhii.Flash

Коротко:

Масштабного дефіциту пального в Києві через удари РФ не буде

Росія може намагатися спровокувати паніку та черги на АЗС

Пошкоджені заправки здатні швидко відновлювати роботу

Російські удари по автозаправних станціях у Києві навряд чи зможуть спричинити масштабний дефіцит пального. Водночас такі атаки можуть бути спрямовані на те, щоб спровокувати паніку серед населення та штучно створити черги на АЗС.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник президента, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

відео дня

"Коли він атакує кілька АЗС у Києві, він намагається, наприклад через Telegram-канали, створити таку паніку, щоб усі кияни купували паливо і це викликало дефіцит. Але паливний колапс у Києві таким чином зробити неможливо", - заявив "Флеш".

Бескрестнов зазначив, що пошкоджені АЗС можна досить швидко відновлювати. За його словами, після атак в інших регіонах замість повноцінних заправок за кілька днів могли починати працювати спрощені пункти з невеликим приміщенням та однією паливною колонкою.

"Паливо зберігається під землею, його дуже важко атакувати. І наш бізнес дуже швидко робить висновки та знаходить рішення, щоб люди мали можливість отримувати пальне", - пояснив він.

На думку "Флеша", таким чином Росія намагається створити психологічний ефект і спровокувати великі черги на АЗС. Але навіть якщо частину заправок буде знищено, їхню роботу можуть оперативно відновлювати у спрощеному форматі.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Яка мета ударів РФ по українських АЗС

Главред писав, що на думку експерта Леоніда Невзліна, російські реактивні безпілотники завдали ударів по кількох заправних комплексах компанії "Укрнафта" у Києві. Він вважає, що атаки на паливну інфраструктуру України мають системний характер: у серпні та вересні аналогічні інциденти фіксувалися ще в шести регіонах країни.

Невзлін пов’язує посилення таких атак із можливою спробою порушити роботу розподіленої системи постачання палива напередодні зими. Експерт також звертає увагу на розвиток російських ударних дронів типу "Шахед", які оснащуються реактивними двигунами. За його оцінкою, нарощуванню їхніх можливостей сприяють, серед іншого, поставки з Китаю та схеми обходу західних санкцій, що зберігаються.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські війська у неділю, 20 вересня, завдали авіаційного удару по евакуаційному пункту в Краматорську Донецької області. Зафіксовано пряме влучання в пункт, де проводили евакуацію цивільних.

Нагадаємо, Росія ввечері 19 вересня атакувала Київщину. Внаслідок атаки загинули четверо людей, серед них троє дітей та жінка - мама двох жертв.

Напередодні того ж дня російські війська атакували Кривий Ріг безпілотником. Унаслідок удару зайнялися продуктові склади. Внаслідок атаки постраждалих не було.

Читайте також:

Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред