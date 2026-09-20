Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ взялася за АЗС у Києві: "Флеш" попередив про небезпечний задум ворога

Інна Ковенько
20 вересня 2026, 22:09
google news Підпишіться
на нас в Google
За словами експерта, удари по АЗС можуть бути розраховані на штучний ажіотаж навколо пального.
Удари по АЗС у Києві
Удари по АЗС у Києві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/Serhii.Flash

Коротко:

  • Масштабного дефіциту пального в Києві через удари РФ не буде
  • Росія може намагатися спровокувати паніку та черги на АЗС
  • Пошкоджені заправки здатні швидко відновлювати роботу

Російські удари по автозаправних станціях у Києві навряд чи зможуть спричинити масштабний дефіцит пального. Водночас такі атаки можуть бути спрямовані на те, щоб спровокувати паніку серед населення та штучно створити черги на АЗС.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник президента, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

відео дня

"Коли він атакує кілька АЗС у Києві, він намагається, наприклад через Telegram-канали, створити таку паніку, щоб усі кияни купували паливо і це викликало дефіцит. Але паливний колапс у Києві таким чином зробити неможливо", - заявив "Флеш".

Бескрестнов зазначив, що пошкоджені АЗС можна досить швидко відновлювати. За його словами, після атак в інших регіонах замість повноцінних заправок за кілька днів могли починати працювати спрощені пункти з невеликим приміщенням та однією паливною колонкою.

"Паливо зберігається під землею, його дуже важко атакувати. І наш бізнес дуже швидко робить висновки та знаходить рішення, щоб люди мали можливість отримувати пальне", - пояснив він.

На думку "Флеша", таким чином Росія намагається створити психологічний ефект і спровокувати великі черги на АЗС. Але навіть якщо частину заправок буде знищено, їхню роботу можуть оперативно відновлювати у спрощеному форматі.

Сергій Бескрестнов "Флеш"
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Яка мета ударів РФ по українських АЗС

Главред писав, що на думку експерта Леоніда Невзліна, російські реактивні безпілотники завдали ударів по кількох заправних комплексах компанії "Укрнафта" у Києві. Він вважає, що атаки на паливну інфраструктуру України мають системний характер: у серпні та вересні аналогічні інциденти фіксувалися ще в шести регіонах країни.

Невзлін пов’язує посилення таких атак із можливою спробою порушити роботу розподіленої системи постачання палива напередодні зими. Експерт також звертає увагу на розвиток російських ударних дронів типу "Шахед", які оснащуються реактивними двигунами. За його оцінкою, нарощуванню їхніх можливостей сприяють, серед іншого, поставки з Китаю та схеми обходу західних санкцій, що зберігаються.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські війська у неділю, 20 вересня, завдали авіаційного удару по евакуаційному пункту в Краматорську Донецької області. Зафіксовано пряме влучання в пункт, де проводили евакуацію цивільних.

Нагадаємо, Росія ввечері 19 вересня атакувала Київщину. Внаслідок атаки загинули четверо людей, серед них троє дітей та жінка - мама двох жертв.

Напередодні того ж дня російські війська атакували Кривий Ріг безпілотником. Унаслідок удару зайнялися продуктові склади. Внаслідок атаки постраждалих не було.

Читайте також:

Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія.

З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
АЗС атака дронів Сергій Флеш Бескрестнов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ взялася за АЗС у Києві: "Флеш" попередив про небезпечний задум ворога

РФ взялася за АЗС у Києві: "Флеш" попередив про небезпечний задум ворога

22:09Війна
Зеленський зателефонував Трампу і домовився про зустріч: деталі переговорів

Зеленський зателефонував Трампу і домовився про зустріч: деталі переговорів

21:45Україна
В Україні очікується різке похолодання: точна дата початку дощів

В Україні очікується різке похолодання: точна дата початку дощів

18:49Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Каштани проти молі та запаху в шафі: як правильно застосувати

Каштани проти молі та запаху в шафі: як правильно застосувати

Росіяни заглибилися до 4 км від кордону на Сумщині: що відбувається на напрямку

Росіяни заглибилися до 4 км від кордону на Сумщині: що відбувається на напрямку

Китайський гороскоп на завтра, 21 вересня: Тиграм — удача, Свиням — образа

Китайський гороскоп на завтра, 21 вересня: Тиграм — удача, Свиням — образа

Фінансовий гороскоп на тиждень 21–27 вересня: Овнам — проєкти, Левам — старт

Фінансовий гороскоп на тиждень 21–27 вересня: Овнам — проєкти, Левам — старт

Росія атакує Україну новини ракетами "Дань-Т": в чому небезпека

Росія атакує Україну новини ракетами "Дань-Т": в чому небезпека

Останні новини

22:09

РФ взялася за АЗС у Києві: "Флеш" попередив про небезпечний задум ворога

21:45

Зеленський зателефонував Трампу і домовився про зустріч: деталі переговорів

20:29

Найкращий засіб для ідеальної чистоти: як миттєво прочистити раковинуВідео

20:08

Герань переживе зиму і рясно зацвіте: що потрібно зробити у вересні

19:15

Захист України під загрозою: розкрито головну проблему з ППО

Росія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - КриволапРосія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - Криволап
19:05

Втратять смак і аромат: які гриби в жодному разі не можна сушити на зиму

18:49

В Україні очікується різке похолодання: точна дата початку дощів

18:25

Потужні вибухи у Москві: ЗМІ дізналися, чим били по цілях РФ

17:47

Китайський гороскоп на тиждень 21–27 вересня: Щурам — успіх, Драконам — шанс

Реклама
17:43

Росіяни заглибилися до 4 км від кордону на Сумщині: що відбувається на напрямку

17:25

Мурахи більше не повернуться: простий рецепт домашньої приманкиВідео

17:21

При якій температурі прати кольоровий одяг: секрет якравості речей

16:54

Наліт зникне за 15 хвилин: що потрібно вилити в унітазВідео

16:21

"У тебе жінка з причепом": Тарас Цимбалюк зірвався на хейтерівВідео

16:15

Для чого лавровий лист кладуть у горщики з кімнатними рослинами: ефект здивує

16:11

Навіщо класти три лаврові листки під матрац: секрет свіжості спальні

16:09

Лотки з-під яєць допомагають красиво посадити тюльпани: навесні клумба перетворюєтьсяВідео

16:00

У Києві лунали вибухи, уламки впали в одному з районів: Кличо розкрив деталі

15:56

Чотири знаки зодіаку незабаром наблизяться до здійснення заповітної мрії

15:53

Що носити замість косухи восени 2026: стилістка показала 4 модні альтернативиВідео

Реклама
15:22

Майже всі помиляються: що насправді означає значок вентилятора на духовці

15:03

Рок-пісня 1975 року ніколи не очолювала чарти, але увійшла до списку найкращихВідео

14:57

РФ скинула авіабомби на евакуаційний пункт у Краматорську: є поранені

14:41

Загроза для всієї України: "Флеш" попередив про нову небезпеку атак РФ

14:14

"Було непросто": українська співачка розкрила деталі операції на голосових зв'язках

14:13

Генетика чи виховання: від чого насправді залежить інтелект дитини

14:12

Бєдняков емоційно звернувся до дочки, яка стала його копією: "Робить мене кращим"

14:07

Росіян готують до дефіциту та нових обмежень: експерт назвав наступний крок Кремля

13:59

Посів щавлю під зиму: коли та як висівати насіння для першої зелені

13:33

Ексдружина Дмитра Ступки вийшла заміж за нареченого-американця — деталі

13:25

Фінансовий гороскоп на тиждень 21–27 вересня: Овнам — проєкти, Левам — старт

13:02

Рецепт лінивого шоколадного десерту за 25 хвилин - готується без духовки

13:02

Каштани проти молі та запаху в шафі: як правильно застосувати

12:44

Чому 21 вересня слід уникати різких слів: яке церковне свято

12:31

Україну накриває хвиля негоди: синоптик назвала дату похолодання з дощами

12:31

"Батько до останнього не знав": син Скрипки розповів про службу у бойовій бригаді

12:26

Доля все розставить на свої місця: життя 4 знаків китайського зодіаку різко покращиться

12:10

Місячний посівний календар на жовтень 2026: що зробити до холодів

12:00

Про хімію і довге тертя краще забути: як відмити витяжку від застарілого жиру

11:35

Китайський гороскоп на завтра, 21 вересня: Тиграм — удача, Свиням — образа

Реклама
11:34

"Новий вид шахрайства": люди скаржаться на "подвійну" оплату через ПриватБанк

11:33

Любовний гороскоп на 21–27 вересня: Терезам — увага, Стрільцям — подорожі

11:21

Україна вперше вдарила по Москві балістикою: розкрито деталі атаки

10:52

Календар важливих дат на жовтень 2026 року: всі державні та релігійні свята

10:51

Сили оборони звільнили нові населені пункти: в DeepState оновили карту

10:43

Екс-продюсер Лорак цинічно висловився з приводу війни: "Удачі"

10:43

Відомий актор розповів про діагноз, який змінив його плани на сім'ю

10:28

Холод, затяжні дощі і шквали вітру: коли в Україні різко зіпсується погода

10:28

Чим обробити город восени: біопрепарати проти фітофтори та хруща

09:58

Місячний календар 21–27 вересня — дні потужної сили та ризиковані дні

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти