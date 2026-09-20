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Трамп мав головне прохання до Зеленського: ЗМІ дізналися деталі переговорів

Олексій Тесля
20 вересня 2026, 23:57
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Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, орієнтовно, відбудеться у вівторок.
Зеленський, Трамп
З’явилися подробиці переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: Zelenskiy /​ Official

Головне:

  • Трамп просив Зеленського припинити атаки на російські НПЗ
  • Зустріч Зеленського з Трампом орієнтовно відбудеться у вівторок

З'явилися нові подробиці телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Значна частина телефонних переговорів Володимира Зеленського з Дональдом Трампом була присвячена проханням президента США, повідомляє Axios з посиланням на джерело.

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Зазначається, що Трамп нібито неодноразово просив Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи - такі удари, за його словами, підвищують світові ціни на дизельне паливо.

"Слово "дизель" згадувалося під час розмови багато разів", - розповіло джерело виданню. За даними Axios, зустріч Зеленського з Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН орієнтовно відбудеться у вівторок.

Як уточнюється в повідомленні, зустріч відбудеться через кілька днів після того, як Трамп підписав закон про санкції проти Росії та затвердив найбільшу угоду про озброєння між США та Україною з моменту вступу на посаду - обох кроків Київ домагався місяцями.

Чим Москві може бути вигідна пауза в ударах по енергетиці - експерт

За словами Вадима Денисенка, можливе припинення атак на енергетичну інфраструктуру здатне тимчасово полегшити для Росії проблеми з паливом та енергопостачанням у прикордонних районах. При цьому обмеження щодо українських портів, на його думку, можуть залишитися в силі.

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Нагадаємо, що переговорний процес щодо війни в Україні за участю Києва та Вашингтона може поновитися у тристоронньому форматі. Нова зустріч може відбутися в Абу-Дабі.

Нагадаємо, як раніше писав Главред, Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона передала Києву сигнал про готовність Москви повернутися до дипломатичного треку. Водночас він наголосив, що США шукають шлях до деескалації взимку та відновлення діалогу. За його словами, Київ має намір використати вересень і жовтень для відновлення переговорів.

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росії потрібні гарантії безпеки, і щоб війна не повторилася в майбутньому, необхідно створити так звану "буферну зону".

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Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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