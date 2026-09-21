"Не афішує": Юрій Нікітін розповів, яким є Андрій Данилко поза сценою

Коротко:
- Нікітін назвав Данилко генієм і феноменом у поп-культурі
- Данилко продав машину Фредді Меркьюрі заради благодійності
Український продюсер Юрій Нікітін, який багато років співпрацював з Андрієм Данилком, розповів про особисті якості артиста, відомого широкій публіці в образі Верки Сердючки.
За словами Нікітіна, за сценічним образом Данилка ховається дуже чутлива й емпатична людина, яка допомагає іншим, але вважає за краще не розповідати про це публічно.
"Андрій Данилко - дуже тонка особистість, дуже чутлива й емпатична. Люди не знають, скільком людям допомагає Данилко. Він це не афішує. Ніколи й ніде ви цього не побачите", - розповів продюсер у розмові з бізнесменом Павлом Бойко.
Нікітін також згадав про благодійну ініціативу Данилка на початку повномасштабної війни в Україні. Артист вирішив продати свій унікальний автомобіль Rolls-Royce Silver Shadow, який колись належав фронтмену гурту Queen Фредді Меркьюрі. Данилко володів цією машиною з 2013 року.
Автомобіль виставили на аукціон RM Sotheby’s, де його продали приблизно за 11 мільйонів гривень.
"Організовувалася клініка Superhumans, і ми разом з ними провели спільну акцію: Данилко продав цю машину і передав гроші клініці. Машину купив український бізнесмен саме тому, що Данилко погодився передати ці гроші клініці", - розповів Нікітін.
Продюсер підкреслив, що вважає Данилка не тільки талановитим артистом, а й справжнім феноменом української поп-культури, назвавши його генієм.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що українська виконавиця Ірина Федишин, яка перебуває на 32-му тижні вагітності, захопила шанувальників кадрами з нової фотосесії. 39-річна артистка продемонструвала в Instagram підтягнуту фігуру та округлий животик.
Також фігурист Євген Плющенко, який підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, був госпіталізований в Анкарі. Йому поставили крапельницю через сильний набряк та алергічну реакцію, через що набрякла стопа перестала влізати у взуття.
Читайте також:
- Мама Верки Сердючки вразила онукою та красенем-чоловіком на свіжому фото
- "Добралися до тебе": Потап і Настя замахнулися на Верку Сердючку
- Іспанський оркестр виконав хіти Верки Сердючки та Руслани в симфонічній версії
Про особу: Юрій Нікітін
Юрій Нікітін - український музичний продюсер, засновник і генеральний директор компанії Mamamusic. У 2007 році Нікітін став музичним продюсером першої української "Фабрики зірок" на Новому каналі, у 2010 році - музичним продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканалу 1+1, повідомляє Вікіпедія. Продюсер Верки Сердючки та гурту KAZKA, у минулому - Ірини Білик, гуртів "НеАнгели" та NikitA.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред