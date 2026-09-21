"Не афішує": Юрій Нікітін розповів, яким є Андрій Данилко поза сценою

Нікітін також згадав про благодійну ініціативу Данилка на початку повномасштабної війни в Україні.

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Юрій Нікітін розповів, яким є Андрій Данилко поза сценою / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuriynikitin,

Коротко:

Нікітін назвав Данилко генієм і феноменом у поп-культурі

Данилко продав машину Фредді Меркьюрі заради благодійності

Український продюсер Юрій Нікітін, який багато років співпрацював з Андрієм Данилком, розповів про особисті якості артиста, відомого широкій публіці в образі Верки Сердючки.

За словами Нікітіна, за сценічним образом Данилка ховається дуже чутлива й емпатична людина, яка допомагає іншим, але вважає за краще не розповідати про це публічно.

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"Андрій Данилко - дуже тонка особистість, дуже чутлива й емпатична. Люди не знають, скільком людям допомагає Данилко. Він це не афішує. Ніколи й ніде ви цього не побачите", - розповів продюсер у розмові з бізнесменом Павлом Бойко.

Нікітін також згадав про благодійну ініціативу Данилка на початку повномасштабної війни в Україні. Артист вирішив продати свій унікальний автомобіль Rolls-Royce Silver Shadow, який колись належав фронтмену гурту Queen Фредді Меркьюрі. Данилко володів цією машиною з 2013 року.

Автомобіль виставили на аукціон RM Sotheby’s, де його продали приблизно за 11 мільйонів гривень.

"Організовувалася клініка Superhumans, і ми разом з ними провели спільну акцію: Данилко продав цю машину і передав гроші клініці. Машину купив український бізнесмен саме тому, що Данилко погодився передати ці гроші клініці", - розповів Нікітін.

Продюсер підкреслив, що вважає Данилка не тільки талановитим артистом, а й справжнім феноменом української поп-культури, назвавши його генієм.

Андрій Данилко / інфографіка: Главред

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Про особу: Юрій Нікітін Юрій Нікітін - український музичний продюсер, засновник і генеральний директор компанії Mamamusic. У 2007 році Нікітін став музичним продюсером першої української "Фабрики зірок" на Новому каналі, у 2010 році - музичним продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканалу 1+1, повідомляє Вікіпедія. Продюсер Верки Сердючки та гурту KAZKA, у минулому - Ірини Білик, гуртів "НеАнгели" та NikitA.

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