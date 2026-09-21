Москва не попереджала про атаку дронів задля високої явки на "виборах" - ISW

20 вересня в Росії відбувся останній день голосування на "виборах" до Державної Думи.

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Москва не попереджала про атаку дронів заради високої явки на "виборах" / колаж: Главред, фото: t.me/club_shebekino

Коротко:

20 вересня влада Московської області не вмикала сирени повітряної тривоги

Влада РФ обмежувала роботу мобільного зв’язку

Російська влада могла свідомо не попереджати мешканців Москви та Московської області про загрозу атаки дронів під час масштабного удару 20 вересня. За оцінками аналітиків, причиною могло стати прагнення не допустити зниження явки в останній день голосування на "виборах" до Держдуми. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

20 вересня, коли в Росії тривав останній день голосування на "виборах" до Держдуми, влада Московської області не вмикала сирени повітряної тривоги та не надсилала мешканцям SMS із попередженнями про загрозу атаки. При цьому раніше подібні заходи застосовувалися навіть під час значно менш масштабних ударів.

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Водночас російська влада застосувала один із звичних заходів реагування на атаки - обмежила роботу мобільного зв’язку. Однак офіційних пояснень причин такого рішення не було надано.

На відсутність попереджень мешканці Московської області скаржилися в Telegram-каналі губернатора Андрія Воробйова. Згодом можливість залишати коментарі в каналі було відключено.

В ISW вважають, що російська влада, ймовірно, поставила завдання забезпечити високу явку на "виборах" понад питання безпеки населення.

При цьому аналітики зазначають, що українські сили під час атаки завдавали ударів по стратегічній нафтовій та логістичній інфраструктурі Росії й принципово не обирали ціллю виборчі дільниці чи інші об’єкти, пов’язані з проведенням голосування.

Вибори до Держдуми РФ можуть стати останніми для Путіна

"Главред" писав, що, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, вибори до Держдуми 18–20 вересня цілком можуть стати останніми за правління кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна.

Коваленко зазначив, що перед попередніми виборами до Держдуми РФ 5 років тому шанс на відхід Путіна від влади був майже нульовим, незважаючи на те, що у 2022 році багато хто говорив, що це "кінець Путіна".

"Але ні, кінець так швидко не настає. Зараз же - 50 на 50, бо вже є ознаки того, що нинішні вибори до Держдуми РФ стануть останніми в кар’єрі диктатора Путіна", - підкреслив оглядач.

Атака на Москву під час "виборів" - подробиці

18–20 вересня в Росії відбувалися триденні вибори до Державної думи. Голосування відбувалося на тлі четвертого року повномасштабної війни РФ проти України. Влада країни-агресора усунула від виборів єдину антивоєнну партію та поширила голосування на окуповані українські території.

Нагадаємо, "Главред" повідомляв , що в ніч на 20 вересня ціллю атаки Сил оборони стали нафтопереробний завод у Капотині під Москвою, а також логістичний технопарк "Соф’їно". У результаті атаки на території НПЗ зафіксовано масштабну пожежу. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що в результаті атаки двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари Сил оборони по об’єктах у Московському регіоні. За словами глави держави, серед цілей опинився один із ключових об’єктів російської нафтової промисловості, а також логістичний об’єкт російських військ.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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