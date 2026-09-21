"Хочу весілля": Єгорова зробила зізнання про стосунки після Кличка

Наталія Єгорова розповіла про своє особисте життя після розлучення.

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Наталія Єгорова розповіла про особисте життя / колаж: Главред, фото: facebook.com, Наталія Єгорова

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Що Наталія Єгорова думає про Віталія Кличка

Як складається особисте життя Єгорової після розлучення

Колишня українська модель, а нині тренерка з йоги та блогерка Наталія Єгорова дала відверте інтерв’ю німецькому таблоїду Bild, у якому розповіла про особисте життя після розлучення з Віталієм Кличком. Анонсом матеріалу вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.

У розмові з журналістами 52-річна Єгорова з теплотою та глибокою вдячністю згадала про свого колишнього чоловіка Віталія Кличка, підкресливши, що, незважаючи на розлучення, вони змогли зберегти зв’язок і взаємну повагу.

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"Він - батько моїх дітей, людина, яку я дуже поважаю і з якою пройшла довгий шлях", - прокоментувала стосунки з екс-чоловіком Наталія.

Наталія Єгорова - інтерв’ю / фото: facebook.com, Наталія Єгорова

Незважаючи на минуле, Єгорова зізналася, що не закрила своє серце для нових стосунків і мріє знову пов’язати себе узами шлюбу. Наталія уточнила, що поки що не зустріла людину, з якою готова побудувати міцну сім’ю, але перебуває в пошуках своєї другої половинки.

"Так, я хочу весілля. Я хочу мати обручку на пальці. Я хочу знову сказати: "Так". І я хочу старіти не одна... Звичайно, я зустрічалася. Я не свята. Я люблю своє особисте життя. Я жінка. Але я не відразу представляю кожного чоловіка публіці", - відверто заявила екс-модель.

Віталій Кличко та Наталія Єгорова / фото: facebook.com, Наталія Єгорова

Нагадаємо, що Наталія Єгорова та Віталій Кличко оголосили про розлучення в серпні 2022 року після 25 років шлюбу. До цього пара багато років жила в різних містах: Наталія облаштовувала побут у Гамбурзі, а Віталій перебував у Києві. Однією з причин розлучення подружжя називали багаторічне роздільне проживання.

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Про персону: Наталія Єгорова Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996–2022). Співачка, інструкторка з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), дочку Єлизавету-Вікторію (2002) та сина Максима-Олександра (2005). Мешкає в Німеччині.

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