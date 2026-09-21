РФ продовжує ескалацію: Зеленський заявив про загрозу розширення війни

Росія вдарила по десяти областях України, президент готує розмову про мир на Генасамблеї ООН.

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Зеленський відреагував на удар РФ по Україні / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

Країна-агресор атакувала десять областей України

Росія дає сигнали про готовність розширити війну

Тиск і санкції мають працювати паралельно з дипломатією

Пʼятеро людей дістали поранення внаслідок нічної атаки на Запоріжжя, ще одна жінка загинула в Лозовій на Харківщині - загалом протягом вечора та ночі російські війська вдарили по десяти областях України. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Дуже жорстокий цілеспрямований російський обстріл Запоріжжя був від вечора. Пошкоджено житлові девʼятиповерхівки, корпус університету, торговельний центр та котельню. Станом на зараз відомо про пʼятьох поранених, частину жителів евакуювали", - йдеться у повідомленні. відео дня

Глава держави наголосив, що інтенсивність атак по тилових і прифронтових містах не знижується, попри переговорні процеси та заяви західних партнерів про готовність шукати шляхи завершення бойових дій.

"Росія не зменшує своїх ескалаційних кроків і дає багато сигналів про готовність розширити війну. Все це відбувається на фоні того, що стабільність світу вже зруйновано цією війною", - підкреслив він.

За його словами, ефективним інструментом впливу на Москву є поєднання військових відповідей із обмеженнями, які бʼють по економіці держави-агресора.

"Кожна відповідь та далекобійні санкції – це тиск, який реально працює, і світ це відчуває. Але паралельно дипломатія має працювати. На Генасамблеї ООН будемо говорити про те, як спільними зусиллями прийти до миру. Це головне завдання, яким мають займатися всі лідери. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував Зеленський.

Як РФ могла посилити точність ударів

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап говорив, що Росія могла посилити точність ударів дронами завдяки використанню мобільних LTE-вишок у Білорусі, прихованих пристроїв і систем корекції маршруту безпілотників.

За його словами, безпілотник може більшу частину маршруту проходити за заздалегідь визначеними координатами, а зв’язок використовувати лише на окремих етапах польоту.

"Якщо подивитися на Ягодин, де нещодавно були атаки на локомотив і автозаправну станцію, то це фактично 50–70 кілометрів від кордону з Білоруссю. І якщо на білоруській стороні стоять звичайні вишки мобільного LTE-зв’язку, вони цілком можуть передавати такі сигнали", - пояснив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 вересня країна-агресор Росія атакувала Одеську область. Під удар потрапили приміщення мережі продуктових супермаркетів. Обійшлося без постраждалих.

У ніч на 21 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. В результаті було пошкоджено цивільну інфраструктуру: два багатоповерхові будинки, навчальний заклад і торговий центр. Відомо про щонайменше п’ять поранених.

Увечері 20 вересня російські БПЛА двічі атакували Суми. Окупанти завдали удару біля житлового будинку. У результаті загинула жінка, а її чоловік отримав поранення.

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Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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