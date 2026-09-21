Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ продовжує ескалацію: Зеленський заявив про загрозу розширення війни

Марія Николишин
21 вересня 2026, 11:02
google news Підпишіться
на нас в Google
Росія вдарила по десяти областях України, президент готує розмову про мир на Генасамблеї ООН.
РФ продовжує ескалацію: Зеленський заявив про загрозу розширення війни
Зеленський відреагував на удар РФ по Україні / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

  • Країна-агресор атакувала десять областей України
  • Росія дає сигнали про готовність розширити війну
  • Тиск і санкції мають працювати паралельно з дипломатією

Пʼятеро людей дістали поранення внаслідок нічної атаки на Запоріжжя, ще одна жінка загинула в Лозовій на Харківщині - загалом протягом вечора та ночі російські війська вдарили по десяти областях України. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Дуже жорстокий цілеспрямований російський обстріл Запоріжжя був від вечора. Пошкоджено житлові девʼятиповерхівки, корпус університету, торговельний центр та котельню. Станом на зараз відомо про пʼятьох поранених, частину жителів евакуювали", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Глава держави наголосив, що інтенсивність атак по тилових і прифронтових містах не знижується, попри переговорні процеси та заяви західних партнерів про готовність шукати шляхи завершення бойових дій.

  • Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня
    Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня
    Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня
    Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня
    Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня
    Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня
    Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня
    Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня
    Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня
    Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня
    Наслідки ударів РФ по Україні 21 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Росія не зменшує своїх ескалаційних кроків і дає багато сигналів про готовність розширити війну. Все це відбувається на фоні того, що стабільність світу вже зруйновано цією війною", - підкреслив він.

За його словами, ефективним інструментом впливу на Москву є поєднання військових відповідей із обмеженнями, які бʼють по економіці держави-агресора.

"Кожна відповідь та далекобійні санкції – це тиск, який реально працює, і світ це відчуває. Але паралельно дипломатія має працювати. На Генасамблеї ООН будемо говорити про те, як спільними зусиллями прийти до миру. Це головне завдання, яким мають займатися всі лідери. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував Зеленський.

Як РФ могла посилити точність ударів

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап говорив, що Росія могла посилити точність ударів дронами завдяки використанню мобільних LTE-вишок у Білорусі, прихованих пристроїв і систем корекції маршруту безпілотників.

За його словами, безпілотник може більшу частину маршруту проходити за заздалегідь визначеними координатами, а зв’язок використовувати лише на окремих етапах польоту.

"Якщо подивитися на Ягодин, де нещодавно були атаки на локомотив і автозаправну станцію, то це фактично 50–70 кілометрів від кордону з Білоруссю. І якщо на білоруській стороні стоять звичайні вишки мобільного LTE-зв’язку, вони цілком можуть передавати такі сигнали", - пояснив він.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 вересня країна-агресор Росія атакувала Одеську область. Під удар потрапили приміщення мережі продуктових супермаркетів. Обійшлося без постраждалих.

У ніч на 21 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. В результаті було пошкоджено цивільну інфраструктуру: два багатоповерхові будинки, навчальний заклад і торговий центр. Відомо про щонайменше п’ять поранених.

Увечері 20 вересня російські БПЛА двічі атакували Суми. Окупанти завдали удару біля житлового будинку. У результаті загинула жінка, а її чоловік отримав поранення.

Читайте також:

Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прохолода до +12 градусів і дощі: коли в Україну повернеться тепло

Прохолода до +12 градусів і дощі: коли в Україну повернеться тепло

12:21Синоптик
Росія накопичує найпотужніші ракети для зимових атак на Україну — Bloomberg

Росія накопичує найпотужніші ракети для зимових атак на Україну — Bloomberg

12:09Україна
Трамп хоче поступок від Зеленського: що вирішить зустріч президентів у Нью-Йорку

Трамп хоче поступок від Зеленського: що вирішить зустріч президентів у Нью-Йорку

11:28Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
В Україні очікується різке похолодання: точна дата початку дощів

В Україні очікується різке похолодання: точна дата початку дощів

Росіяни заглибилися до 4 км від кордону на Сумщині: що відбувається на напрямку

Росіяни заглибилися до 4 км від кордону на Сумщині: що відбувається на напрямку

Затискачі для хліба можна не викидати: геніальні способи повторного використання

Затискачі для хліба можна не викидати: геніальні способи повторного використання

Навіщо закопувати зів’ялі чорнобривці на городі: секрет досвідчених садівників

Навіщо закопувати зів’ялі чорнобривці на городі: секрет досвідчених садівників

Лотки з-під яєць допомагають красиво посадити тюльпани: навесні клумба перетворюється

Лотки з-під яєць допомагають красиво посадити тюльпани: навесні клумба перетворюється

Останні новини

13:24

"Хочу весілля": Єгорова зробила зізнання про стосунки після Кличка

13:11

Альбом Nirvana 35 років тому посунув Джексона з вершини чарту: як "Nevermind" змінив музикуВідео

13:07

Яєчня вийде значно смачнішою: чим замінити олію і вершкове масло

13:00

У Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною та США - що сказали

12:38

Тест на IQ: потрібно знайти цифру 5 серед літер S за 55 секунд

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
12:21

Прохолода до +12 градусів і дощі: коли в Україну повернеться тепло

12:19

"Проблема з Анджеліною": Джолі звинуватили у залежності Пітта

12:12

Лаванда не переживе зиму: п’ять помилок під час осіннього догляду

12:09

Росія накопичує найпотужніші ракети для зимових атак на Україну — Bloomberg

Реклама
11:59

Батареї віддаватимуть максимум тепла: яке завдання потрібно виконати у вересніВідео

11:45

Людей закликали замочувати яблука у гарячій воді: секрет тривалого зберіганняВідео

11:29

Китайський гороскоп на завтра, 22 вересня: Бикам — подорожі, Козлам — недомовки

11:28

Трамп хоче поступок від Зеленського: що вирішить зустріч президентів у Нью-Йорку

11:11

"Не афішує": Юрій Нікітін розповів, яким є Андрій Данилко поза сценою

11:02

Гороскоп на завтра, 22 вересня: Ракам - зміни, Козорогам - зустріч

11:02

РФ продовжує ескалацію: Зеленський заявив про загрозу розширення війниФото

11:01

Випадок у Косово є тривожним сигналом для України: пояснив ПортниковПогляд

10:59

Повністю посивів: Ніколас Кейдж змінився до невпізнання

10:24

Хризантеми переживуть холод і дощ: як зберегти квіти до морозівВідео

10:14

Чому 22 вересня не можна лінуватися: яке церковне свято

Реклама
09:48

"На кого ж ми чекаємо": вагітна Федишин вразила пікантними фото

09:44

РФ вдарила по складах супермаркетів на Одещині: спалахнула масштабна пожежаФото

09:40

Кличко на прощанні з Пенеттьєрі: опубліковані кадри збили з пантелику шанувальників

09:15

Москва не попереджала про атаку дронів задля високої явки на "виборах" - ISW

09:07

Було 27 років: у Сінді Кроуфорд помер єдиний син

08:51

Близько 350 тисяч дронів на рік: оприлюднено таємні плани Кремля до 2035 року

08:21

Росія готується до нападу на НАТО: європейська розвідка назвала можливі терміни

07:35

У Сумах дрон влучив прямо у подружжя: під час атаки пара перебувала біля під’їзду

06:55

Пошкоджено багатоповерхівки і ТЦ, є постраждалі: РФ завдала удару по ЗапоріжжюФото

05:55

"Нога як у слона": путініст Плющенко загримів до турецької лікарні

04:44

Прикмети про кохання та шлюб: які знаки віщують щасливі зміни

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці переляканої жінки за 49 с

03:31

Затискачі для хліба можна не викидати: геніальні способи повторного використання

02:32

Небезпечно для грядок: що в жодному разі не можна кидати в компостну яму

01:10

Стародавня знахідка вразила вчених: під підлогою монастиря знайшли неймовірний скарб

20 вересня, неділя
23:57

Трамп мав головне прохання до Зеленського: ЗМІ дізналися деталі переговорів

22:53

Навіщо закопувати зів’ялі чорнобривці на городі: секрет досвідчених садівників

22:42

Перемир'я між РФ та Україною: Туреччина зробила важливу пропозицію

22:09

РФ взялася за АЗС у Києві: "Флеш" попередив про небезпечний задум ворога

21:45

Зеленський зателефонував Трампу і домовився про зустріч: деталі переговорів

Реклама
20:29

Найкращий засіб для ідеальної чистоти: як миттєво прочистити раковинуВідео

20:08

Герань переживе зиму і рясно зацвіте: що потрібно зробити у вересні

19:15

Захист України під загрозою: розкрито головну проблему з ППО

19:05

Втратять смак і аромат: які гриби в жодному разі не можна сушити на зиму

18:49

В Україні очікується різке похолодання: точна дата початку дощів

18:25

Потужні вибухи у Москві: ЗМІ дізналися, чим били по цілях РФ

17:47

Китайський гороскоп на тиждень 21–27 вересня: Щурам — успіх, Драконам — шанс

17:43

Росіяни заглибилися до 4 км від кордону на Сумщині: що відбувається на напрямку

17:25

Мурахи більше не повернуться: простий рецепт домашньої приманкиВідео

17:21

При якій температурі прати кольоровий одяг: секрет якравості речей

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Регіони
Новини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини Житомира
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти