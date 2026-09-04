Видання Billboard включило пісню "Just Like Heaven" до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши цьому треку четверте місце.

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Пісню 1987 року визнали однією з найкращих рок-композицій про кохання / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Пісня стала третім синглом з альбому "Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me"

Головним джерелом натхнення для музиканта стали його стосунки з Мері Пул

Композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена у 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта, пише журнал Parade.

Пісня стала третім синглом з альбому "Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me". Сміт працював над нею у Франції, де The Cure на той час займалися створенням нового матеріалу. Головним джерелом натхнення для музиканта стали його стосунки з Мері Пул. На момент написання пісні вона була його коханою, а згодом стала дружиною Сміта.

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"Just Like Heaven" відрізнялася від багатьох рок-хітів того періоду своєю легкою, романтичною й майже сюрреалістичною атмосферою. У композиції Сміт передав відчуття, які супроводжують сильне закохання: емоційний підйом, запаморочення від близькості з коханою людиною та прагнення зробити ці стосунки особливими. Саме завдяки поєднанню мелодії та щирого тексту пісня з часом закріпилася серед головних романтичних творів The Cure.

"Just Like Heaven": як пісня стала знаменитою

Після виходу композиція здобула помітний успіх, хоча спочатку не сприймалася як абсолютний світовий хіт. В американському чарті Billboard Hot 100 вона піднялася до 40-ї позиції, тоді як у британському Official Singles Chart досягла 29-го місця.

Однак подальша доля пісні виявилася значно успішнішою за її перші результати. Протягом наступних десятиліть інтерес до Just Like Heaven продовжував зростати, а композиція поступово перетворилася на одну з найвідоміших пісень гурту The Cure.

У підсумку Billboard включив її до списку 50 найкращих рок-композицій про кохання. У підсумковому рейтингу трек посів четверте місце. Вище опинилися "Something" гурту The Beatles, "Maps" гурту Yeah Yeah Yeahs та "Heroes" Девіда Боуї.

Особливе ставлення до пісні зберігав і сам Роберт Сміт. В інтерв’ю Rolling Stone у 2019 році музикант згадував, що після завершення роботи над композицією був настільки вражений результатом, що сумнівався в можливості коли-небудь написати щось краще. У студії він навіть жартома запропонував учасникам гурту завершити кар’єру після такого досягнення.

Але The Cure продовжили працювати й випускати нову музику. Уже 1992 року колектив представив ще один широко відомий романтичний хіт - Friday I’m in Love, який згодом став однією з візитних карток гурту.

Сьогодні "Just Like Heaven" вважається однією з найзначущіших любовних композицій в історії рок-музики. Її успіх показує, як особисті переживання музиканта можуть стати основою пісні, яка зберігає емоційну привабливість і через десятиліття після своєї появи.

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Про гурт: The Cure The Cure - культова британська рок-група, заснована 1976 року в місті Кролі. Колектив став одним із головних піонерів постпанку та альтернативного року, а їхня похмура рання творчість заклала основу для розвитку готичного року. Незмінним лідером, вокалістом, гітаристом, автором пісень та обличчям гурту є Роберт Сміт - впізнаваний завдяки своєму ексцентричному іміджу: розпатланому чорному волоссю, розмазаній червоній помаді та підведеним очам. Незважаючи на ярлик "королів готики", музика The Cure варіюється від меланхолійних депресивних композицій до легких, життєрадісних поп-хітів на кшталт "Friday I’m in Love". За свою історію гурт продав понад 50 мільйонів копій альбомів. Гурт випустив понад десяток студійних альбомів. У 2019 році їх включили до престижної Зали слави рок-н-ролу.

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