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Пішла до молодого: ексдівчина 84-річного Аль Пачіно зустрічається з 68-річним коміком

Анна Підгорна
10 жовтня 2024, 13:56
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Нур Альфаллах має особливу слабкість до відомих чоловіків елегантного віку.
Нур Альфаллах, Аль Пачино
Колишня дівчина Аль Пачіно Нур Альфаллах зустрічається з Біллом Маром - ЗМІ / колаж: Главред, фото: instagram.com/nooralfallah, ua.depositphotos.com

30-річна режисерка Нур Альфаллах відома романами з чоловіками значно старшими за себе. Палка красуня зустрічалася з актором Аль Пачіно, і навіть народила 84-річному акторові сина, співаком Міком Джаггером (сьогодні йому 81) тощо.

Восени 2023 року, через 3 місяці після народження сина, Альфаллах і Пачіно розлучилися. Дівчина зосередилася на своїй кар'єрі та вихованні малюка Романа, проте знаходила час і для нових побачень.

Так, за словами інсайдерів, Нур сьогодні не самотня. У неї з'явився особливий друг в особі американського коміка і телеведучого Білла Мара. За мірками Альфаллах Білл - зовсім юнак: в січні йому виповнилося лише 68 років.

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Видання People повідомляє, що пара вже сходила на кілька побачень, проте говорити про серйозність цих стосунків поки що зарано. Втім, Нур і Білл разом уже встигли потрапити в об'єктиви папараці.

Варто зазначити, що Білл Мар - закоренілий і переконаний холостяк. Він ніколи не був одружений, і вважає це своєю життєвою позицією.

Особисте життя Аль Пачіно

Попри те, що Аль Пачіно говорить про своє особисте життя мало, а частіше намагається його навіть приховати, статусу голлівудського ловеласа він не втрачає навіть у своєму елегантному віці. Актор ніколи не був одружений, і мав безліч романів - з Джилл Клейберг, Дайан Кітон, Мартою Келлер, Кетлін Квінлан,Тьюсдей Велд, Деброю Вінгер, Мішель Пфайффер, Беверлі Д'Анджело, Люсілою Сола, Яною Террант, Ліндалл Гоббс, Кім Бесінгер тощо. У Аль Пачіно четверо дітей, які, за його словами, "найкраще, що з ним траплялося" - Джулія Марія Пачіно (1989), Антон Джеймс та Олівія Роуз Пачіно (2001), Роман Пачіно (2023).

Голлівуд - останні новини:

Раніше зірка "Титаніка", британська акторка Кейт Вінслет, уперше за майже три роки повномасштабної війни публічно висловилася про Україну та своє ставлення до протистояння нашої країни окупанту.

Також стала відома причина загадкової смерті зірки серіалу "Альф" - актора Бенджі Грегорі. Тіло "Брайана Таннера", наймолодшого члена кінородини, було виявлено на парковці ще в червні.

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