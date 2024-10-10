Пішла до молодого: ексдівчина 84-річного Аль Пачіно зустрічається з 68-річним коміком

Нур Альфаллах має особливу слабкість до відомих чоловіків елегантного віку.

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Колишня дівчина Аль Пачіно Нур Альфаллах зустрічається з Біллом Маром - ЗМІ / колаж: Главред, фото: instagram.com/nooralfallah, ua.depositphotos.com

30-річна режисерка Нур Альфаллах відома романами з чоловіками значно старшими за себе. Палка красуня зустрічалася з актором Аль Пачіно, і навіть народила 84-річному акторові сина, співаком Міком Джаггером (сьогодні йому 81) тощо.

Восени 2023 року, через 3 місяці після народження сина, Альфаллах і Пачіно розлучилися. Дівчина зосередилася на своїй кар'єрі та вихованні малюка Романа, проте знаходила час і для нових побачень.

Так, за словами інсайдерів, Нур сьогодні не самотня. У неї з'явився особливий друг в особі американського коміка і телеведучого Білла Мара. За мірками Альфаллах Білл - зовсім юнак: в січні йому виповнилося лише 68 років.

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Видання People повідомляє, що пара вже сходила на кілька побачень, проте говорити про серйозність цих стосунків поки що зарано. Втім, Нур і Білл разом уже встигли потрапити в об'єктиви папараці.

Варто зазначити, що Білл Мар - закоренілий і переконаний холостяк. Він ніколи не був одружений, і вважає це своєю життєвою позицією.

ALSO https://t.co/6pW6VWaJqn Bill Maher, 68, і Al Pacino ex Noor Alfallah, 30, помічені разом: Нові подробиці про роман, про який ходять чутки https://t.co/01776f6abg ~ Story Below #USA#News - Follow @JodyField (@JodyField) October 10, 2024

Особисте життя Аль Пачіно Попри те, що Аль Пачіно говорить про своє особисте життя мало, а частіше намагається його навіть приховати, статусу голлівудського ловеласа він не втрачає навіть у своєму елегантному віці. Актор ніколи не був одружений, і мав безліч романів - з Джилл Клейберг, Дайан Кітон, Мартою Келлер, Кетлін Квінлан,Тьюсдей Велд, Деброю Вінгер, Мішель Пфайффер, Беверлі Д'Анджело, Люсілою Сола, Яною Террант, Ліндалл Гоббс, Кім Бесінгер тощо. У Аль Пачіно четверо дітей, які, за його словами, "найкраще, що з ним траплялося" - Джулія Марія Пачіно (1989), Антон Джеймс та Олівія Роуз Пачіно (2001), Роман Пачіно (2023).

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