УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

800 людей аплодували батькові-офіцеру: український стендап-комік зворушив Мережу до сліз

Дмитро Відоменко
7 грудня 2023, 10:22
Популярний український стендап-комік Фелікс Редька розмістив у своїх соцмережах відео про свого батька, яке зворушило інтернет-користувачів до сліз.
Редька
Батько-офіцер Фелікса Редька вперше прийшов на його концерт / колаж Главред, скріншоти з відео

Популярний український стендап-комік Фелікс Редька розмістив в Instagram зворушливе відео з концерту, який він дав у своєму рідному місті Суми.

Справа в тому, що Редька почав на честь Дня ЗСУ зі сцени розповідати публіці про свого батька-офіцера, який і захищає Україну в боях проти російських окупантів. Після цих слів всі 800 чоловік глядачів в залі піднялися і стали аплодувати. Причому вони не знали, що тато Редьки вперше прийшов на його виступ і всю овацію в свою честь бачив особисто.

Редька 2

Редька зізнався, що, дивлячись на невтомні оплески для батька, він відчув найсильніші емоції за всю свою сценічну кар'єру.

"Тато приїхав додому і зміг потрапити на "золоті стендапи" в Сумах. Це не було оголошено. Він соромиться. На моменті, коли я почав розповідати жарти про його військову кар'єру, люди почали аплодувати стоячи. 800 людей аплодують стоячи після слів, що мій тато-офіцер ЗСУ. Ніхто не знає, що в цей момент тато в залі. Служив тоді, коли це не було престижно, коли платили три копійки, коли тисячі українських хлопчиків, які мріяли захищати Батьківщину, потрапили в сувору реальність 90-х, де об їхні мрії витирали ноги. Тільки в 50 років він, ось так випадково, побачив, що весь цей шлях був не дарма. Дуже люблю свого тата", - написав комік.

Редька 2
Немовля Фелікс Редька на руках у батька в 90-х (праворуч) / Instagram

Скандальні висловлювання Фаріон

Нагадаємо, нещодавно Фаріон зашкварилась нахабним "наїздом" на російськомовних українських захисників. Фаріон каже, що російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.

Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

Після висловлювань Фаріон військові були розгнівані і накинулися на неї. Однак мовознавець не знайшла нічого кращого і поскаржилася ОП на військових. Вона закликала покарати військових, які нецензурно "послали" її після зауважень щодо спілкування російською мовою на службі.

У Львові багато студентів збунтувалися проти Фаріон і зажадали її звільнення. 15 листопада стало відомо про те, що СБУ відкрила справу на Фаріон. Її підозрюють за 4 статтями.

Скандальну Ірину Фаріон потім за статтею звільнили з Львівської політехніки. Приводом звільнення стало порушення 41 статті Кодексу законів про працю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
День Збройних Сил України новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Нові деталі вбивства Киви: в ГУР звернулись до інших зрадників

Нові деталі вбивства Киви: в ГУР звернулись до інших зрадників

10:26 Україна
В СБУ є реєстри зрадників: в Офісі президента прокоментували вбивство Іллі Киви

В СБУ є реєстри зрадників: в Офісі президента прокоментували вбивство Іллі Киви

09:36 Україна
Вночі РФ атакувала Одеську область: є "приліт", загинула людина

Вночі РФ атакувала Одеську область: є "приліт", загинула людина

09:06 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:26

Нові деталі вбивства Киви: в ГУР звернулись до інших зрадників

10:25

Справа 5 хвилин: як самому вирахувати свою зайву вагу

10:22

800 людей аплодували батькові-офіцеру: український стендап-комік зворушив Мережу до сліз

10:08

"Готові поставити Україну на коліна": Байден натякнув на компроміс з республіканцями

09:43

Як будуть скакати ціни взимку: у Мінекономіці розповіли, чи доведеться розщедритися українцям

Без допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - ГорбачБез допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - Горбач
09:36

В СБУ є реєстри зрадників: в Офісі президента прокоментували вбивство Іллі Киви

09:06

Вночі РФ атакувала Одеську область: є "приліт", загинула людина

08:53

Гороскоп на завтра 8 грудня 2023: Раки втратять гроші, Діви - одягніться в зелений

08:44

Воюватимуть американці: в Білому домі назвали наслідки скасування допомоги Україні

Реклама
08:28

Посол пояснила, чому Сенат США провалив законопроект про військову допомогу Україні

08:14

Місячний календар 8 грудня 2023: пасивний день, який приносить нервові зриви

08:10

Чия смерть вразила і шокувала ПутінаПогляд

08:07

ЗСУ контратакували росіян на Авдіївському напрямку: в ISW розкрили деталі

07:42

США та Україна запустять спільне виробництво зброї для потреб ЗСУ

07:40

Запорука успіху в 2024 році: астролог розповів, що кожному знаку потрібно зробити до Нового рокуВідео

06:55

Потрібно знайти дружину фермера за 19 секунд: надзвичайно складна загадка

06:53

Сенат США не виніс на голосування питання про допомогу Україні: Байден назвав це "шантажем"

06:25

Чому не можна казати "лишній": як замінити слово, яке часто вживають помилково

06:10

Росія кинула в м'ясорубку нові підрозділи "Шторм V"Погляд

05:00

Не тягніть бабусині меблі у дім: мольфар сказав, які біди вони можуть принестиВідео

Реклама
04:30

"Це ознака недорозвинутості": Тука пояснив, чому росіяни вірять ПутінуВідео

03:45

Як продовжити строк служби пральної машини: три хитрощі, про які ви не знали

03:34

Буде штиль: астролог назвав 4 знаки, які найлегше переживуть грудень 2023Відео

02:37

Пропагандисти РФ гучно зганьбилися: вкрали кадри знищення свого ж С-350

02:05

Герцогиня в чорному: Меган Маркл засвітилася в дорогущому луці "зайнятої матусі"

01:35

Експерт розповів, чи змушують Україну погодитися на заморозку війни

00:04

У США затягнеться на 2024 рік питання про виділення допомоги Україні - Горбач

06 грудня, середа
23:40

"Їх неможливо зупинити": РФ наближається до технологічного переламу - Берлінська

22:48

Зеленський та Орбан можуть зустрітися: Єрмак провів розмову з МЗС Угорщини

22:30

Без ускладнень, але з гістологією: синові відомого шоумена зробили операцію

22:27

Путін підвищив у званні генерала РФ, який "допоміг" ЗСУ знищити своїх солдатів

22:06

"Піхота - це мобілізація": полковник відповів, чи потрібна мобілізація в Україні

22:01

Анджеліна Джолі поскаржилася на параліч

21:42

Путін провалив усі битви: Зеленський назвав одну-єдину ціль нового наступу РФ

21:41

Буря затягується: в Україні майже тиждень бушуватиме геомагнітний шторм

21:41

Концерт викликав землетрус: Тейлор Свіфт стала людиною року за версією Time

21:11

"Ситуація критична": офіцер прямо сказав, чи будуть ЗСУ виходити з Авдіївки

20:53

Використовуватимуть штучний інтелект та молодь: які атаки готує Росія

20:48

Треба знайти перстень серед сніжинок за 10 секунд: оптична ілюзія для найуважніших

20:46

Головоломка для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 9 секунд знайти кішок

Реклама
20:39

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" отримав повістку

20:37

Як дізнатися, яка у тебе аура за датою народження: цікавий метод

20:31

Байден до Конгресу: Якщо Путін захопить Україну, він нападе на союзників по НАТОВідео

20:21

США виділили, можливо, один з останніх пакетів допомоги Україні: що ввійшло

20:05

Секретний брифінг у Сенаті щодо України став скандальним: у CNN дізналися деталі

19:31

Кохана Володимира Остапчука похизувалась коштовним подарунком від чоловіка

19:30

В Україні погіршується погода: де засипле снігом та налетить холоднеча

19:10

Чому Україну не сприймають вузловою точкою безпеки континентуПогляд

18:50

"Звернення" Пригожина і "денацифікація": Мережа вибухнула мемами про ліквідацію Киви

18:48

Окупанти тиснуть на лівобережжя Херсонщини: засипають бомбами та готують резерви - Хлань

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти