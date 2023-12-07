800 людей аплодували батькові-офіцеру: український стендап-комік зворушив Мережу до сліз

Популярний український стендап-комік Фелікс Редька розмістив у своїх соцмережах відео про свого батька, яке зворушило інтернет-користувачів до сліз.

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Батько-офіцер Фелікса Редька вперше прийшов на його концерт / колаж Главред, скріншоти з відео

Популярний український стендап-комік Фелікс Редька розмістив в Instagram зворушливе відео з концерту, який він дав у своєму рідному місті Суми.

Справа в тому, що Редька почав на честь Дня ЗСУ зі сцени розповідати публіці про свого батька-офіцера, який і захищає Україну в боях проти російських окупантів. Після цих слів всі 800 чоловік глядачів в залі піднялися і стали аплодувати. Причому вони не знали, що тато Редьки вперше прийшов на його виступ і всю овацію в свою честь бачив особисто.

Редька зізнався, що, дивлячись на невтомні оплески для батька, він відчув найсильніші емоції за всю свою сценічну кар'єру.

"Тато приїхав додому і зміг потрапити на "золоті стендапи" в Сумах. Це не було оголошено. Він соромиться. На моменті, коли я почав розповідати жарти про його військову кар'єру, люди почали аплодувати стоячи. 800 людей аплодують стоячи після слів, що мій тато-офіцер ЗСУ. Ніхто не знає, що в цей момент тато в залі. Служив тоді, коли це не було престижно, коли платили три копійки, коли тисячі українських хлопчиків, які мріяли захищати Батьківщину, потрапили в сувору реальність 90-х, де об їхні мрії витирали ноги. Тільки в 50 років він, ось так випадково, побачив, що весь цей шлях був не дарма. Дуже люблю свого тата", - написав комік.

Немовля Фелікс Редька на руках у батька в 90-х (праворуч) / Instagram

Скандальні висловлювання Фаріон

Нагадаємо, нещодавно Фаріон зашкварилась нахабним "наїздом" на російськомовних українських захисників. Фаріон каже, що російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.

Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

Після висловлювань Фаріон військові були розгнівані і накинулися на неї. Однак мовознавець не знайшла нічого кращого і поскаржилася ОП на військових. Вона закликала покарати військових, які нецензурно "послали" її після зауважень щодо спілкування російською мовою на службі.

У Львові багато студентів збунтувалися проти Фаріон і зажадали її звільнення. 15 листопада стало відомо про те, що СБУ відкрила справу на Фаріон. Її підозрюють за 4 статтями.

Скандальну Ірину Фаріон потім за статтею звільнили з Львівської політехніки. Приводом звільнення стало порушення 41 статті Кодексу законів про працю.

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