47-річна українська акторка стала мамою: стать і перше фото з новонародженим

Актор і воїн Володимир Ращук привітав малюка в нашому світі.

Володимир Ращук і Вікторія Білан стали батьками - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/vikki.bilan, instagram.com/volodymyr_rashchuk

Українські актори Володимир Ращук і Вікторія Білан вдруге стали батьками. 5 жовтня в їхній родині з'явився син, якого назвали Ярема. Радісною новиною батьки поділилися в соціальних мережах, і показали перше сімейне фото - крихітна ручка новонародженого в дбайливих пальцях батьків.

"Синочку, спасибі, що обрав нас із татом своїми батьками! Люблю тебе безмежно, мій Всесвіт! P.S. Як же довго ми чекали на тебе, Яремчику", - написала Вікторія.

Володимир у своєму блозі висловився більш стисло, і просто подякував дружині за народження сина. У коментарях акторів вітають із появою ще одного члена сім'ї.

Володимир Ращук і Вікторія Білан стали батьками - деталі / фото: instagram.com/vikki.bilan

Володимир Ращук та Вікторія Білан стали батьками - деталі / фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Не залишилася осторонь і Катерина - старша донька Володимира Ращука та Вікторії Білан. Дівчина, яка також у майбутньому хоче стати акторкою і зараз навчається на акторському факультеті Київського Національного університету імені Карпенка-Карого, опублікувала в Instagram світлину Яреми з підписом: "Ласкаво просимо у світ, бро".

Володимир Ращук і Вікторія Білан стали батьками - деталі / фото: instagram.com/katerinook

Про персону: Володимир Ращук Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987 р.) - український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го Батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".

