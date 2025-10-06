47-річна українська акторка стала мамою: стать і перше фото з новонародженим

Читайте більше:
Українські актори Володимир Ращук і Вікторія Білан вдруге стали батьками. 5 жовтня в їхній родині з'явився син, якого назвали Ярема. Радісною новиною батьки поділилися в соціальних мережах, і показали перше сімейне фото - крихітна ручка новонародженого в дбайливих пальцях батьків.
"Синочку, спасибі, що обрав нас із татом своїми батьками! Люблю тебе безмежно, мій Всесвіт! P.S. Як же довго ми чекали на тебе, Яремчику", - написала Вікторія.
Володимир у своєму блозі висловився більш стисло, і просто подякував дружині за народження сина. У коментарях акторів вітають із появою ще одного члена сім'ї.
Не залишилася осторонь і Катерина - старша донька Володимира Ращука та Вікторії Білан. Дівчина, яка також у майбутньому хоче стати акторкою і зараз навчається на акторському факультеті Київського Національного університету імені Карпенка-Карого, опублікувала в Instagram світлину Яреми з підписом: "Ласкаво просимо у світ, бро".
Про персону: Володимир Ращук
Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987 р.) - український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го Батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".
