47-річна українська акторка вагітна: "Дякую тобі, Боже!"

Коротко:
- Вікторія Білан вагітна
- В її родині з Володимиром Ращуком є ще одна дитина
Сім'я українських акторів, Володимира Ращука та Вікторії Білан, побільшає - пара очікує появи на світ малюка. Про це Білан повідомила у своєму блозі в Instagram.
У День свого 47-річчя вона влаштувала вечірку з нагоди свята, на якій дізналася стать майбутньої дитини. Володимир і Вікторія чекають на синочка.
"Сьогодні мені 47. Я дякую тобі, Боже, за найкращий подарунок на День Народження за все моє життя!" - пише Білан.
Володимир Ращук на гендер-паті був відсутній. Ймовірно, через військову службу - він став на захист України в перші дні повномасштабної війни.
У Володимира Ращука та Вікторії Білан також є старша дитина. Це донька на ім'я Катерина. Вона пішла по стопах батьків, і зараз здобуває освіту на акторському факультеті Київського Національного університету імені Карпенка-Карого.
Катерина у своєму блозі в Instagram вже відреагувала на новину про те, що в неї буде братик. Вона опублікувала фото вагітної мами з підписом: "Чекаю на тебе, бро".
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Про персону: Володимир Ращук
Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987 р.) - український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го Батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".
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