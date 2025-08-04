47-річна українська акторка вагітна: "Дякую тобі, Боже!"

Актор та воїн Володимир Ращук скоро стане батьком.

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Володимир Ращук і Вікторія Білан стануть батьками - відома стать дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com/vikki.bilan

Коротко:

Вікторія Білан вагітна

В її родині з Володимиром Ращуком є ще одна дитина

Сім'я українських акторів, Володимира Ращука та Вікторії Білан, побільшає - пара очікує появи на світ малюка. Про це Білан повідомила у своєму блозі в Instagram.

У День свого 47-річчя вона влаштувала вечірку з нагоди свята, на якій дізналася стать майбутньої дитини. Володимир і Вікторія чекають на синочка.

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"Сьогодні мені 47. Я дякую тобі, Боже, за найкращий подарунок на День Народження за все моє життя!" - пише Білан.

Володимир Ращук на гендер-паті був відсутній. Ймовірно, через військову службу - він став на захист України в перші дні повномасштабної війни.

Володимир Ращук і Вікторія Білан стануть батьками - відома стать дитини / instagram.com/vikki.bilan

Володимир Ращук і Вікторія Білан стануть батьками - відома стать дитини / instagram.com/vikki.bilan

Володимир Ращук і Вікторія Білан стануть батьками - відома стать дитини / instagram.com/vikki.bilan

Володимир Ращук і Вікторія Білан стануть батьками - відома стать дитини / instagram.com/vikki.bilan

У Володимира Ращука та Вікторії Білан також є старша дитина. Це донька на ім'я Катерина. Вона пішла по стопах батьків, і зараз здобуває освіту на акторському факультеті Київського Національного університету імені Карпенка-Карого.

Катерина Ращук - старша донька Володимира Ращука та Вікторії Білан / instagram.com/katerinook

Катерина у своєму блозі в Instagram вже відреагувала на новину про те, що в неї буде братик. Вона опублікувала фото вагітної мами з підписом: "Чекаю на тебе, бро".

Реакція Катерини Ращук на гендер-паті / instagram.com/katerinook

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Про персону: Володимир Ращук Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987 р.) - український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го Батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".

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