"Навіщо ти сказав": Денисенко звернулася до Федінчика після викривального інтерв'ю

Христина Трохимчук
26 січня 2026, 12:41
Андрій Федінчик розкрив, що у Наталки Денисенко були стосунки до розлучення.
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

  • Наталка Денисенко зателефонувала Андрію Федінчику
  • Що відповів колишній чоловік актриси

Відома актриса Наталка Денисенко розповіла, що дзвонила своєму колишньому чоловікові, акторові та військовослужбовцю Андрію Федінчику після його викривального інтерв'ю. У коментарі "Ранок у великому місті" зірка розкрила, що намагалася з'ясувати мотиви відвертості актора.

Раніше Андрій Федінчик дав інтерв'ю, в якому натякнув, що його колишня дружина закрутила роман з Романом Савранським ще до розлучення. Денисенко вирішила з'ясувати стосунки з ексчоловіком і зателефонувала йому особисто.

"Нормально відреагувала на інтерв'ю. Ми навіть після цього зателефонували один одному, і я запитала: "Андрій, навіщо ти сказав, що у мене були стосунки до розлучення?" Він каже: "Ну у тебе ж були такі близькі душевні стосунки, близьке спілкування", — переказала їхню розмову зірка.

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик
Наталка Денисенко - особисте життя / instagram.com/natalka_denisenko

Наталка стверджує, що не все озвучене колишнім чоловіком відповідало дійсності. Вона заперечує, що зраджувала Федінчику, а стосунки між нею і Савранським на той момент були платонічними.

"Я кажу: "Ну це ж були не інтимні стосунки". Він каже: "А я про інтимні стосунки нічого і не говорив", — поділилася Денисенко.

Раніше колишній чоловік Наталки Денисенко стверджував, що відчув кризу у стосунках з дружиною ще до того, як дізнався про її зв'язок з іншим чоловіком. Рішення розійтися вони прийняли спільно.

Як зараз виглядає Андрій Федінчик
Андрій Федінчик інтерв'ю / фото: instagram.com, Андрій Федінчик

"Я її запитав: "У тебе хтось є? Ти закохана в когось?" Вона сказала: "Ні". Потім ми почали говорити, що це кінець. Я сказав: "Тоді ми розлучаємося". Вона сказала: "Так". Я сказав: "Я за те, щоб зберегти нашу сім'ю, тому що у нас напевно криза". Просто я ще не знав всієї правди. Вона сказала: "Ні". Я сказав: "Ну тоді це кінець. Назад дороги не буде". Добре. І через тиждень-два я дізнався, що вона у стосунках довгий час з близькою людиною з її оточення", — сказав тоді Андрій Федінчик.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Про особу: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

