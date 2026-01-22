Наталка Денисенко відмовилася від білого і зробила заяву: "Мені дуже боляче"

Ви дізнаєтеся:
- Чому Наталка Денисенко вперше за довгий час з'явилася не в білому одязі
- Як вона підтримала Олену Тополю
Українська актриса Наталка Денисенко давно віддає перевагу білому кольору в одязі, зробивши його своєю впізнаваною фішкою. Однак, щоб підтримати співачку Олену Тополю, яку шантажували інтимним відео, артистка змінила свої звички і з'явилася в екстравагантному образі в Instagram.
На фотографіях Денисенко постала в образі ангела з чорними крилами. Для зйомки актриса вибрала чорну міні-сукню з мереживною вставкою на талії. Таким чином вона вирішила звернути увагу аудиторії на нещастя, з яким зіткнулася співачка Олена Тополя.
Наталка емоційно висловилася про те, що зараз українське суспільство дуже збуджене і займається булінгом публічних людей. Однією з жертв такого ставлення вона назвала і співачку, висловивши їй свою підтримку.
"У такий темний, складний для нашої країни час суспільство дуже гостро сприймає багато новин, я розумію, зараз нам усім дуже складно... Але іноді ми не помічаємо, як перетворюємося на перевертнів, здатних робити погано один одному! Мені дуже боляче, коли я бачу публічне цькування людей, коли засуджують жінку за її нормальну гарячу природу, жіночність, сексуальність! Хочу підтримати Олену Тополю, як жінка жінку! Я знаю, як це складно, коли публічна любов обертається ненавистю, тому що недавно сама пережила таку хвилю хейту! Хочу ще раз нагадати нам усім бути добрішими", — заявила Денисенко.
Шанувальники залишилися в захваті від незвичайного образу Наталки і підтримали її меседж.
"Темні часи виявляють світлих людей! Підтримую вашу думку"
"Незвично бачити тебе в чорному! Але тобі це дуже личить!"
"Красива жінка, як ніколи важливі слова, і чорний вам дуже пасує"
