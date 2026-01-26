Катя Кузнєцова заговорила про стосунки після розставання з росіянином - деталі

Актриса не приховує, що оточена увагою чоловіків.

Катерина Кузнєцова розповіла про особисте життя

Якого чоловіка вона шукає

Відома українська актриса Катерина Кузнєцова розкрила, що зараз відбувається в її особистому житті. Зірка в ефірі "Ранок у великому місті" розповіла, що не залишається без уваги шанувальників.

Минулого року актриса розлучилася з росіянином Максимом Апліним. Пара була разом 8 років. Незважаючи на вихід з тривалих стосунків, Катерина не збирається надовго залишатися на самоті. Знаменитість готова приймати залицяння і ходити на побачення.

Катерина Кузнєцова / фото: instagram.com, Катерина Кузнєцова

"Можу, звичайно, щось у мене періодично відбувається, але через щільний графік не завжди. Але мені приємно: багато уваги, багато квітів, подарунків. Я не без уваги", — розповіла зірка.

Катерина поділилася, що не має чітких критеріїв для свого майбутнього обранця. Актрисі здається, що ключове значення для початку стосунків має хімія, яка виникає між людьми.

"Хто завгодно, мене запитують: "Яким він повинен бути?". Це все умовності, повинен бути хімічний склад, який відбувається в момент", — висловила думку Кузнєцова.

Катерина Кузнєцова біографія / фото: instagram.com, Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова — особисте життя

Особисте життя Катерини Кузнєцової довгий час було пов'язане з актором Євгеном Проніним, проте їх шлюб у 2015 році розпався через півроку через різні політичні погляди. З 2017 року актриса перебувала у стосунках з бізнесменом Максимом Апліним. Після початку повномасштабного вторгнення пара остаточно покинула РФ і переїхала до Іспанії. Їхні стосунки закінчилися в 2025 році.

Про особу: Катерина Кузнєцова Катерина Кузнєцова — українська актриса театру і кіно, зірка російського серіалу "Кухня". Вона народилася 12 липня 1987 року в Києві. Батько — футболіст, заслужений майстер спорту Олег Кузнєцов, мати — українська легкоатлетка Алла Борисенко. Як пише Вікіпедія, Кузнєцова мріяла стати оперною співачкою, але вирішила вступати до театрального. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона виїхала з РФ, виступивши з критикою і засудженням російського військового вторгнення в Україну.

