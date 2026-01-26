Ротару врятувала від окупації рідних відомої співачки: "Всі закидані бомбами"

Оксана Пекун опинилася в безвихідній ситуації.

Оксана Пекун діти - співачка розповіла, як донька пережила окупацію

Українська співачка і ведуча Оксана Пекун пережила страшний момент відчаю і безвиході на початку повномасштабної війни. Деталі драматичного епізоду свого життя вона розкрила в інтерв'ю Ростиславу Калацинському.

У перші дні ворожого вторгнення донька артистки Лідія разом з чоловіком і сином виїхала з Києва за місто, припускаючи, що там буде безпечніше. Так близькі Пекун опинилися в селі Лук'янівка Київської області. На наступний день після їхнього приїзду в село зайшли окупанти.

"Уявіть собі, туди наступного дня приходять [окупанти]. 80 танків стоїть у них на вулиці. Уявіть мій стан, коли в мене нічого цього [окупації] нема, але ми всі закидані бомбами, у нас там вирви, ми теж не можемо нікуди виїхати. Я кажу: "Доцю, я не можу поїхати тебе рятувати, нічого (не можу)". Усе, ми роз'єднані", - згадує співачка.

Оксана Пекун з донькою Лідією / фото: facebook.com/oksana.pekun

Згодом у Оксани Пекун почав зникати зв'язок з Лідією, а пізніше в будинок доньки співачки влучив ворожий снаряд. Тоді вона з родиною вирішила вириватися з окупації. На допомогу їм прийшла Ауріка Ротару.

"Вони дивом урятувалися. Проїхали блокпост у чому були – у тапочках, без візочка, без нічого, бо візочок розвалило снарядом. Вони виїхали, і їх врятувала Ауріка Ротару. Я попросила її, щоб вона дала їм прихисток, і вони поїхали до неї в село Маршинці", – каже артистка.

Ауріка Ротару (на фото ліворуч) прихистила родину Оксани Пекун / фото: facebook.com/oksana.pekun

Про персону: Оксана Пекун Оксана Пекун - українська естрадна співачка, народна артистка України (2011) і телеведуча. Оксана Пекун народилася 2 листопада 1069 року в Тернополі. З 2008 року вона була незмінною ведучою музичної програми "Фольк-music" на телеканалі "UA: Перший", метою якої була популяризація української народної пісні в сучасній обробці. Її репертуар включає як естрадні шлягери, так і авторські інтерпретації фольклорних творів. Серед відомих пісень - "Зелен клен", "Доле моя", "Відлітаю-прощай". У січні 2026 року артистка представила нову композицію "Коля - інша доля", продемонструвавши кардинальну зміну іміджу і перехід до більш сучасного музичного стилю. Одружена з Володимиром Коваленком, який є автором і керівником проекту "Фольк-music".

