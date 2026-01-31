Рус
"Що ж я за мати": Тодоренко кинула дитину в небезпечній ситуації

Христина Трохимчук
31 січня 2026, 11:31
У сина зрадниці стався напад прямо під час зйомок.
Регіна Тодоренко - діти
Регіна Тодоренко - діти / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Ви дізнаєтеся:

  • У сина Регіни Тодоренко стався напад алергії
  • Чому вона не залишилася поруч із сином

Запроданка Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співакові Владу Топалову, розповіла про небезпечну ситуацію, в яку потрапив її син. Як поділилася ведуча в Telegram, її дитина опинилася в стані, що загрожує життю.

Тодоренко категорично відмовилася зменшити оберти і продовжує після пологів зніматися в телепроектах країни-агресора разом з чоловіком. Своїх дітей вона взяла з собою на Балі, де проходили зйомки чергового шоу. У момент, коли ведуча їхала на майданчик, стан її сина Мирона почав стрімко погіршуватися. Дитина почала терти очі, скаржитися на біль і швидко набрякати.

"Знову тре і каже, що у нього болить живіт. Я прошу прибрати ручки, обхоплюю його голову і бачу, як за секунди він набрякає", — розповіла Тодоренко.

Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко — скільки дітей у ведучої/ фото: t.me, Регіна Тодоренко

Ведуча не стала приховувати, що дитині довелося мучитися близько півгодини, поки вона доїхала до місця зйомок. На щастя для Мирона, там виявився лікар, якому Тодоренко відразу вручила дитину і тут же пішла працювати. Незважаючи на важкий стан сина, вона навіть не розглядала варіант відмовитися від зйомок.

"Найскладніше — не піддатися паніці. Мій малюк, такий тендітний, мучиться, а я нічим не можу йому допомогти. Ми майже долетіли до знімального майданчика. Втішало тільки одне — тут є лікар. Дитину віддаю нашому доктору. Зйомки вже почали без мене — чекати немає можливості: прогнозують шторм, а це небезпечно для учасників конкурсу. Я за лічені секунди впихаю своє мокре, нервове тіло в костюм, поки роблять грим — годую Федора, влітаю в кадр. Кругообіг думок в голові: що ж я за мати така...", — поділилася Регіна.

Регіна Тодоренко залишила дитину
Регіна Тодоренко залишила дитину / фото: t.me, Регіна Тодоренко

Як виявилося, у Мирона сталася гостра алергічна реакція на укус місцевої комахи. Поведінка зрадниці викликала обурення навіть у її російських фанатів. Вони дивуються, чому Тодоренко продовжує брати величезну кількість проектів і тягає з собою трьох малолітніх дітей. Більш того, зйомки проходять в екзотичній країні, де стрімка алергічна реакція без належної медичної допомоги може призвести до смерті. Однак Регіна не стала прислухатися до шанувальників і, виставивши обрані коментарі на загальний огляд, заявила, що всім, хто її засуджує, краще замовкнути.

"Коли ви пишете гидоту іншій мамі — ви не робите життя дітей безпечнішим. Ви просто додаєте ще одну тріщину туди, де і так дуже крихко. Якщо всередині є слова підтримки — напишіть їх. Якщо ні, то іноді найкращий вибір дорослої людини — промовчати", — висловилася запроданка.

Раніше Главред повідомляв, що стало відомо про смерть відомої актриси Кетрін О'Хара, широко відомої за роллю мами Кевіна Маккалістера у фільмі "Один вдома". На трагічну новину відреагував Макколей Калкін. Також стали відомі нові подробиці останнього дня життя актриси.

Також українська актриса Олена Свєтлицька заінтригувала шанувальників появою обручки на своїй руці. Свєтлицьку почали підозрювати в романі з відомим актором Тарасом Цимбалюком після закінчення виходу в ефір шоу "Холостяк".

Про особу: Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко — ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця групи Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

