Зірка "Спіймати Кайдаша" відмовляється від акторства - причина

Читайте більше:
- Хто така Дарина Федина
- Чому вона вирішила не продовжувати розвиток кар'єри акторки
Українська акторка Дарина Федина здобула популярність 2020 року - після виходу на екрани серіалу "Спіймати Кайдаша". У ньому Дарина, на той момент студентка першого курсу театрального, виконала роль Мелашки - дружини Лавріна.
Після "Кайдашів" у Федини послідувала робота в театрі та інші проєкти. Однак сьогодні артистка готова поставити крапку у своєму акторстві. Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Батько і чоловік Дарини в ЗСУ, і вона сама з початком повномасштабної війни повністю присвятила себе волонтерству. Зараз Федина перебуває в пошуку сфери занять, які допомогли б наблизити перемогу України над окупантом, і акторська робота, на її погляд, до їхнього числа поки що не входить.
"Хочу пошукати себе в іншій сфері, де мені буде комфортніше і я приноситиму більше користі. Напевно, це дуже гучно звучить — "я йду з професії". Але не хочеться так казати. Зараз намагаюсь вчитися й пробувати різні сфери, щоб зрозуміти, що підходить мені найбільше. Тому немає чіткості. Мій пріоритет — бути більш корисною для Сил Оборони. Бо яким акторством я займатимусь у разі окупації. Є дуже багато різної роботи, яка не обов’язково у війську. Але я знайду для себе те місце, де я почуватимуся корисною", - каже Дарина Федина.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що відома співачка погрожувала хворобами світській журналістці Наталії Тур після зйомок одного з інтерв'ю. Наталія поділилася своєю реакцією.
Також Даша Квіткова зробила зізнання про заміжжя. Після заручин із Володимиром Бражком у вересні, блогерці стали приписувати таємне весілля з футболістом.
Читайте також:
- Гвоздьова з донькою опинилася в лікарні: що сталося
- Наталку Денисенко і Тараса Цимбалюка зняли в нескромний момент - деталі
- Леся Нікітюк зважилася на втручання у своє обличчя - що вона змінила
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред