Зірка "Спіймати Кайдаша" відмовляється від акторства - причина

Анна Підгорна
9 грудня 2025, 14:10
39
Дарина Федина переглянула свої перспективи та пріоритети.
Дар'я Федина
Мелашка зі Спіймати Кайдаша Дарина Федина відмовляється від акторства / колаж: Главред, фото: instagram.com/tse.hanna, Скриншот YouTube

  • Хто така Дарина Федина
  • Чому вона вирішила не продовжувати розвиток кар'єри акторки

Українська акторка Дарина Федина здобула популярність 2020 року - після виходу на екрани серіалу "Спіймати Кайдаша". У ньому Дарина, на той момент студентка першого курсу театрального, виконала роль Мелашки - дружини Лавріна.

Після "Кайдашів" у Федини послідувала робота в театрі та інші проєкти. Однак сьогодні артистка готова поставити крапку у своєму акторстві. Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

відео дня

Батько і чоловік Дарини в ЗСУ, і вона сама з початком повномасштабної війни повністю присвятила себе волонтерству. Зараз Федина перебуває в пошуку сфери занять, які допомогли б наблизити перемогу України над окупантом, і акторська робота, на її погляд, до їхнього числа поки що не входить.

"Хочу пошукати себе в іншій сфері, де мені буде комфортніше і я приноситиму більше користі. Напевно, це дуже гучно звучить — "я йду з професії". Але не хочеться так казати. Зараз намагаюсь вчитися й пробувати різні сфери, щоб зрозуміти, що підходить мені найбільше. Тому немає чіткості. Мій пріоритет — бути більш корисною для Сил Оборони. Бо яким акторством я займатимусь у разі окупації. Є дуже багато різної роботи, яка не обов’язково у війську. Але я знайду для себе те місце, де я почуватимуся корисною", - каже Дарина Федина.

Дар'я Федина
Мелашка зі Спіймати Кайдаша Дарина Федина відмовляється від акторства / Скриншот YouTube

Трамп може відмовитися від участі у завершенні війни в Україні: названо умову

08:09

£100 млрд для України: коли ЄС оголосить рішення про конфіскацію заморожених активів РФ

08:02

Допомагає молодість: Катерина Остапчук розповіла, як переживає ночі обстрілів

