"Тільки цього бажаю": хто замінив Яну Глущенко в "Дизель шоу"

Коротенько:
- Як Яна Глущенко пішла з "Дизель шоу"
- Хто її замінив у проєкті
Українська відома акторка Яна Глущенко, яка нещодавно звільнилася з "Дизель шоу", розповіла, які у неї стосунки з колишніми колегами.
В інтерв'ю проєкту "Наодинці" Яна зазначила, що була учасницею шоу ще з 2015 року.
"Ми були не просто як сім'я. А як прям родичі-родичі. Постійно були разом. Може, хтось теж хоче піти, але щось стримує. Мене підтримали Віка Булітко, Юлія Мотрук, Діма Танкович, Сашка Бережок якийсь жарт написав. А деякі дуже імпульсивно сприйняли цю інформацію. Але я думаю, що в них немає на мене жодної образи, тому що ми нормально розійшлися. Це такий мій крок. Я хочу з усіма спілкуватися далі. У мене нещодавно Юлія Мотрук була в гостях. З Вікусею ми зідзвонюємося. Хлопці самі по собі. Це хлопці. Дівчата - це дівчата. У нас там свої розмови і спогади. Але ці 10 років були крутими, класними. Було різне. Звичайно, найстрашніше - це аварія наша. І ми пережили аварію, ковід, повномасштабне вторгнення, і все пережили, і я вважаю, що ось ця команда - великі молодці", - сказала Яна.
Також вона підтвердила, що Лілія Ребрик вирушила з "Дизель шоу" в тур замість неї.
"Я дуже люблю Лілю. І коли я йшла, я сказала, що Ліля - прекрасна артистка. Я сказала, що є готовий артист, який просто прийде на моє місце. Це без якихось ревнощів. Їдуть зараз із Лілією в тур, і дай Боже, щоб усе було нормально, щоб збиралися глядачі, щоб були смішні номери. Тільки цього бажаю", - поділилася Глущенко.
Дивіться відео інтерв'ю Яни Глущенко:
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Що таке Дизель-шоу?
Дизель-шоу - українське гумористичне скетч-шоу. Перша трансляція відбулася 2015 року. Загалом на телебаченні вже вийшло 9 сезонів шоу (128 епізодів). Під час повномасштабної війни "Дизель-шоу" гастролює з благодійними концертами.
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