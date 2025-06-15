"Тільки цього бажаю": хто замінив Яну Глущенко в "Дизель шоу"

Яна Глущенко дуже любить цю артистку.

https://glavred.net/stars/tolko-eto-zhelayu-kto-zamenil-yanu-glushchenko-v-dizel-shou-10673639.html Посилання скопійоване

Яна Глущенко - заміна в "Дизель шоу" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко

Коротенько:

Як Яна Глущенко пішла з "Дизель шоу"

Хто її замінив у проєкті

Українська відома акторка Яна Глущенко, яка нещодавно звільнилася з "Дизель шоу", розповіла, які у неї стосунки з колишніми колегами.

В інтерв'ю проєкту "Наодинці" Яна зазначила, що була учасницею шоу ще з 2015 року.

відео дня

"Ми були не просто як сім'я. А як прям родичі-родичі. Постійно були разом. Може, хтось теж хоче піти, але щось стримує. Мене підтримали Віка Булітко, Юлія Мотрук, Діма Танкович, Сашка Бережок якийсь жарт написав. А деякі дуже імпульсивно сприйняли цю інформацію. Але я думаю, що в них немає на мене жодної образи, тому що ми нормально розійшлися. Це такий мій крок. Я хочу з усіма спілкуватися далі. У мене нещодавно Юлія Мотрук була в гостях. З Вікусею ми зідзвонюємося. Хлопці самі по собі. Це хлопці. Дівчата - це дівчата. У нас там свої розмови і спогади. Але ці 10 років були крутими, класними. Було різне. Звичайно, найстрашніше - це аварія наша. І ми пережили аварію, ковід, повномасштабне вторгнення, і все пережили, і я вважаю, що ось ця команда - великі молодці", - сказала Яна.

Яна Глущенко з сином / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Також вона підтвердила, що Лілія Ребрик вирушила з "Дизель шоу" в тур замість неї.

"Я дуже люблю Лілю. І коли я йшла, я сказала, що Ліля - прекрасна артистка. Я сказала, що є готовий артист, який просто прийде на моє місце. Це без якихось ревнощів. Їдуть зараз із Лілією в тур, і дай Боже, щоб усе було нормально, щоб збиралися глядачі, щоб були смішні номери. Тільки цього бажаю", - поділилася Глущенко.

Дивіться відео інтерв'ю Яни Глущенко:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, хореограф Олена Шоптенко привітала сина Олексія з 7-річчям, і святкування цього року стало особливим для хлопчика, оскільки він провів його зі своїми власними друзями. Також хореографиня зазначила, що її син дуже подорослішав і вона любить його все більше і з особливим теплом.

А також Мурат Налчаджиоглу привітав єдину доньку Софію, яка народилася в шлюбі зі зрадницею Ані Лорак, з днем народження. Соні виповнилося 14 років і з цього приводу бізнесмен опублікував відео, в якому показав, як виросла дівчинка.

Вас може зацікавити:

Що таке Дизель-шоу? Дизель-шоу - українське гумористичне скетч-шоу. Перша трансляція відбулася 2015 року. Загалом на телебаченні вже вийшло 9 сезонів шоу (128 епізодів). Під час повномасштабної війни "Дизель-шоу" гастролює з благодійними концертами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред