Меган Маркл поділилася секретними фото дочки Лілібет

Коротко:
- Який зараз вигляд має донька Меган Маркл
- З якого приводу з'явилося її фото
Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл у своєму Instagram поділилася досі неопублікованими фото своєї доньки - принцеси Лілібет.
Меган Маркл таким чином відзначила Міжнародний день дівчаток, поділившись новим фото.
"Усім дівчаткам - цей світ належить вам", - написала Маркл в Instagram. "Робіть усе можливе, щоб захищати свої права, висловлюйте свою думку, підтримуйте одна одну. Ми зробимо те ж саме для вас. Це ваше право і наш обов'язок".
"Уперед, дівчинко! З Міжнародним днем дівчаток", - додала 44-річна акторка.
На світлині Маркл була в білій сорочці на ґудзиках і штанах у тон, тримаючи Лілі за руку. Вони дивилися на струмок.
Лілі ж була одягнена в рожеве вбрання з сумочкою в тон. Її руде волосся було зібране в недбалий хвіст.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред повідомляв, що Меган Маркл зважилася на несподіваний крок. Після укладення рекордної угоди з Netflix на 100 мільйонів доларів вона випустила трейлер свого авторського шоу і поділилася радісною новиною в соцмережах.
Також інсайдери розповіли, що принц Гаррі готовий помиритися з королівською родиною. Він готовий навіть прилетіти до Британії та зустрітися з принцом Вільямом під час важливої події, проте спадкоємець британського престолу ще в роздумах, чи приймати вибачення брата.
Вас також може зацікавити:
- Меган Маркл і принц Гаррі зважилися на відчайдушний крок
- Взяли у Гаррі найкраще: Меган Маркл опублікувала рідкісні фото дітей
- 53 хвилини, поцілунки та Меган: як пройшла зустріч принца Гаррі та короля Чарльза
Про персону: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред