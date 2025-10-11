Меган Маркл поділилася секретними фото дочки Лілібет

Меган Маркл на рідкісних кадрах показала свою доньку, яку ховає від публіки.

Меган Маркл показала доньку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Який зараз вигляд має донька Меган Маркл

З якого приводу з'явилося її фото

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл у своєму Instagram поділилася досі неопублікованими фото своєї доньки - принцеси Лілібет.

Меган Маркл таким чином відзначила Міжнародний день дівчаток, поділившись новим фото.

"Усім дівчаткам - цей світ належить вам", - написала Маркл в Instagram. "Робіть усе можливе, щоб захищати свої права, висловлюйте свою думку, підтримуйте одна одну. Ми зробимо те ж саме для вас. Це ваше право і наш обов'язок".

"Уперед, дівчинко! З Міжнародним днем дівчаток", - додала 44-річна акторка.

На світлині Маркл була в білій сорочці на ґудзиках і штанах у тон, тримаючи Лілі за руку. Вони дивилися на струмок.

Лілі ж була одягнена в рожеве вбрання з сумочкою в тон. Її руде волосся було зібране в недбалий хвіст.

Про персону: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

