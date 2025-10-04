Принц Вільям зробив несподівану заборону своїм дітям: "Дуже суворо стежимо"

Спадкоємці британського престолу не можуть порушити це правило принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон і принц Вільям суворо обмежують дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Британський принц Вільям разом із дружиною Кейт Міддлтон здивували громадськість своїми правилами виховання дітей. Як зізнався сам майбутній монарх у шоу "Неохочий мандрівник з Юджином Леві" на Apple TV+, вони дуже суворі батьки, і спадкоємців корони обмежують жорсткі заборони. Про це повідомляє Marie Claire.

Одне з головних правил у родині принца Вільяма і Кейт Міддлтон - повна заборона на використання мобільних телефонів. Незважаючи на те що подружжя може дозволити дітям будь-яку сучасну техніку, спадкоємцям британського престолу доводиться обходитися без смартфонів і соціальних мереж. Вільям і Кейт переконані, що гаджети в юному віці приносять більше шкоди, ніж користі.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми на заході / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Ні в кого з наших дітей немає телефонів, і ми дуже суворо стежимо за цим", - поділився Вільям.

Замість смартфонів і соцмереж діти королівського подружжя багато часу проводять на свіжому повітрі й активно займаються спортом. Принцеса Шарлотта захоплюється балетом і нетболом, принц Джордж обожнює футбол і хокей, а молодший Луї не може всидіти на місці й обожнює рухливі ігри. Крім того, вся трійця пробує себе в музиці - хоча сам Вільям з посмішкою зізнається, що "не впевнений, наскільки це у них виходить".

Принц Вільям розповів про хобі дітей / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

До традиції "життя без гаджетів" долучилися й дорослі. У сім'ї принца Вільяма та Кейт Міддлтон уже давно існує правило: вечеряти без телефонів. За словами подружжя, такі вечори допомагають проводити час разом, спілкуватися і бути по-справжньому близькими.

"Ось ми сидимо і базікаємо, це дійсно важливо", - підкреслив принц.

Принц Вільям про сімейні традиції / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

