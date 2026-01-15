Український футболіст збив Девіда Гетту - подробиці

Коротко:
- Денис Бойко збив Девіда Гетту на велосипеді
- Спортсмен розповів, де і коли це сталося
Український футболіст Денис Бойко потрапив у незручну ситуацію під час випадкового знайомства зі всесвітньо відомим діджеєм Девідом Геттою. Фактично, знайомства, як такого, між ними так і не відбулося - спортсмен просто збив володаря двох Греммі на велосипеді.
Про це Бойко розповів в ефірі шоу "Хто зверху?". Історія з Геттою трапилася з ним в Лос-Анджелесі в 2013 році. "Я катався на велосипеді, а якийсь хлопець переходив з одного боку пісочниці на інший. Я їхав за правилами! Там же спеціальна доріжка для велосипедів на Веніс-Біч. Розслабився, тому просто не побачив його, зачепив і справді збив. Звісно, зупинився, допоміг піднятись і поїхав далі", - згадує Денис.
Після інциденту футболіста наздогнала ексдружина і перепитала, чи знає він, кого збив. "Мені байдуже, я просто вибачився, допоміг людині та поїхав далі", - відповів Денис Бойко. Тоді вона повідомила спортсмену, що це був один з найуспішніших діджеїв нашого часу.
Про персону: Денис Бойко
Денис Бойко - колишній український футболіст, колишній воротар збірної України. Чемпіон України сезону 2020/21. Чемпіон Туреччини сезону 2015/16. Дворазовий переможець Кубка України, триразовий переможець Суперкубка України. Був фіналістом Ліги Європи 2014/15 у складі "Дніпра", повідомляє Вікіпедія.
